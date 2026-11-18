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MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Está pensando en dejar a escondidas un perrito o un gatito nuevo bajo del árbol de Navidad?

Antes, dedíquele un momento a pensar si su hijo podrá asumir su parte de responsabilidad y ayudar a cuidar a su nueva mascota, advierten los expertos.

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Los niños pueden ser poco constantes a la hora de cumplir con sus responsabilidades relacionadas con las mascotas, según la Encuesta Nacional sobre Salud Infantil del Hospital Infantil C.S. Mott de la Universidad de Michigan Health.

En torno a dos tercios de los padres que tienen mascotas dijeron que sus hijos ayudan a alimentarlas o a que hagan ejercicio, pero menos de la mitad afirmaron que sus hijos ayudan a limpiar lo que ensucian sus perros o gatos, según la encuesta.

Además, alrededor de 1 de cada 8 familias dijo que sus hijos no mueven un dedo para cuidar de las mascotas.

«Las mascotas familiares pueden brindar compañía a los niños y ayudarles a desarrollar la empatía y a comprender qué significa cuidar de otro ser vivo», declaró en un comunicado de prensa Sarah Clark, codirectora de la encuesta Mott. «Hacer que los niños participen en su cuidado también puede enseñarles a ser responsables y cumplir con sus compromisos».

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«Pero esos beneficios dependen de que se establezcan expectativas razonables, se les guíe y se reconozca que, en última instancia, cuidar de una mascota es un compromiso de toda la familia», añadió Clark.

La encuesta encontró que casi dos tercios (63%) de las familias estadounidenses con hijos tienen una mascota en casa. Algo más de una cuarta parte (27%) dijo que nunca había tenido una.

Aproximadamente 3 de cada 4 padres (77%) coincidieron en señalar que las mascotas son buenas para la salud emocional de los niños, según la encuesta.

Es habitual que los niños pidan una mascota. Entre familias que no tienen ninguna, el 70% de los padres dijo que su hijo había pedido una.

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Los motivos más habituales para no tener una mascota son la falta de tiempo (40%); el gasto que supone (34%); las alergias (23%); o el miedo de un hijo a los animales (6%). Alrededor del 19% dijo que había fallecido una mascota anterior y que todavía no estaba preparado para tener otra, mientras que el 28% dijo que sencillamente no quería una.

«Una mascota jamás debería de ser una compra impulsiva ni una sorpresa sobre la que la familia no haya hablado», dijo Clark. «Los padres deben valorar si disponen del tiempo, los recursos y la disposición necesarios para cuidar de un animal durante toda su vida, mucho después de que haya desaparecido la emoción de llevarlo a casa».

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Por regla general, 4 de cada 5 padres (79%) dijeron que hay que esperar antes de que niños de entre 6 y 12 años ayuden en los cuidados de la mascota familiar. En torno al 14% dijo que sus hijos solo deberían ayudar si habían pedido la mascota, y el 7% opinó que no debería pedirse a los niños que ayudaran.

Entre las familias que tienen una mascota, los padres dijeron que sus hijos ayudan con:

· La alimentación (75%)

· El ejercicio o los juegos (62%)

· La limpieza de lo que ensucia la mascota (44%)

Alrededor del 12% dijo que sus hijos no ayudan en ninguna tarea de cuidado de las mascotas.

Los padres que habían asignado alguna responsabilidad de cuidado de su mascota a sus hijos dijeron que esperan que ayuden a diario (48%), algunas veces por semana (30%) o cuando se lo pidan (22%).

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¿Cumplen los niños con esas responsabilidades? Alrededor del 45% de los padres dijo que casi siempre; el 41%, habitualmente; el 13%, algunas veces; y solo el 1%, en raras ocasiones.

«Los padres pueden dar a sus hijos la opción de ayudar a cuidar de la mascota o asignarles esas tareas como obligaciones domésticas», dijo Clark. «Asignarles tareas de cuidado antes de que estén preparados puede generar conflictos y contrarrestar los beneficios de tener una mascota».

Cuando los niños no colaboran, la mayoría de los padres (80%) les recuerda las tareas asignadas. Alrededor del 32% dijo que otro miembro de la familia se encarga de la tarea y el 25% castiga al niño sin salir o quitándole tiempo de pantalla.

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Los padres no terminaban de estar de acuerdo sobre qué hacer cuando sus hijos habían pedido una mascota pero mostraban poco o ningún interés en cuidarla, incluso después de recordarles sus obligaciones.

Aproximadamente 1 de cada 7 (14%) dijo que lo ideal sería darle la mascota a otra persona para enseñar a su hijo que sus actos tienen consecuencias, si bien el 42% dijo que hacerlo traumatizaría al niño. Otro 44% no sabía qué haría.

Clark recomienda fijar las expectativas sobre el cuidado de la mascota en función de la edad y la madurez del niño, así como de las necesidades del animal.

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Los niños pequeños pueden ayudar a rellenar el recipiente de agua o a cepillar a una mascota, y los mayores encargarse de alimentarla regularmente o sacarla a pasear bajo supervisión.

«Los refugios de animales suelen recibir mascotas entregadas por familias que descubren que tenerlas exige más de lo que esperaban», dijo Clark. «Los padres pueden evitarlo informándose sobre distintos tipos de animales, teniendo en cuenta los horarios y recursos familiares y eligiendo una mascota cuyas necesidades se adapten a su hogar».

En la encuesta participaron 1,037 padres con hijos de entre 6 y 12 años. El margen de error es de entre 1 y 5 puntos porcentuales, más o menos.

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## Más información

La Sociedad Estadounidense para el Cuidado Positivo de los Niños ofrece más información sobre los niños y las mascotas.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa e informe de la encuesta Mott, 16 de noviembre de 2026

## Qué significa esto para usted

Los padres deben dedicar tiempo a pensar antes de adoptar una nueva mascota y tener en cuenta factores como el tiempo, los gastos y las alergias.