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LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- La biología cerebral que subyace al TDAH y la ansiedad en los niños es más compleja de lo que se pensaba inicialmente, según un nuevo estudio.

Se pueden llegar a identificar 3 patrones distintos de actividad cerebral en niños que padecen uno de estos trastornos o ambos, informan investigadores en la revista Nature Mental Health.

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Los niños con TDAH, ansiedad o una suma de ambos trastornos pueden presentar cualquiera de los 3 patrones, aunque ciertos tipos son más frecuentes en cada diagnóstico, señalaron los investigadores.

«La considerable superposición entre el TDAH y la ansiedad dificulta, de hecho, nuestra comprensión de la neurobiología que subyace a los diagnósticos tradicionales basados en los síntomas», afirmó en un comunicado de prensa Yu Zhang, uno de los investigadores sénior del estudio y profesor asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en Stanford Medicine.

Aunque, en la actualidad, el TDAH y la ansiedad se diagnostican mediante listas de síntomas, los niños con cualquiera de estos 2 trastornos suelen presentar síntomas de la otra, explicó.

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«Quisimos averiguar si las diferencias biológicas entre niños con TDAH y ansiedad se ajustan a las categorías diagnósticas que se utilizan en la práctica clínica», señaló Zhang.

Para evaluarlo, los investigadores analizaron imágenes por resonancia magnética (RM) cerebral de más de 3,500 niños diagnosticados de TDAH, ansiedad o ambos trastornos. Los niños también se sometieron a pruebas cognitivas y conductuales.

El equipo utilizó inteligencia artificial (IA) para analizar cómo funcionaban conjuntamente distintas regiones del cerebro de cada niño.

El equipo identificó 2 problemas distintos de conectividad cerebral que contribuyen al TDAH y a la ansiedad: un funcionamiento anómalo de las redes cerebrales cognitivas y conductuales o de las relacionadas con las emociones y la atención.

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Estos 2 aspectos de la disfunción cerebral se combinan de diferente forma para formar los 3 patrones de actividad cerebral relacionados con el TDAH y la ansiedad, explicaron los investigadores:

· Externalizante con desinhibición: los niños mostraban más hostilidad, actitudes desafiantes e impulsividad, y tenían más probabilidades de ser diagnosticados de TDAH.

· Internalizante con malestar emocional: los niños presentaban más sentimientos de culpa, tensión y perfeccionismo, y se les diagnosticaba ansiedad con mayor frecuencia.

· Mixto: los niños tenían más problemas de atención, irritabilidad y conductas autolesivas, y tenían más probabilidades de ser diagnosticados de TDAH.

Estos patrones podían detectarse incluso en las primeras resonancias magnéticas de niños a quienes todavía no se les había diagnosticado TDAH ni ansiedad, señalaron los investigadores.

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«Creemos que esto significa que quizá podamos emplear los biotipos como indicadores tempranos de estos trastornos», afirmó Zhang, que añadió que la posibilidad de detectar los biotipos de forma temprana fue el aspecto de los resultados del estudio que más le sorprendió.

«Podría ayudarnos a intervenir más oportunamente en estos trastornos y a ralentizar o, esperamos, incluso revertir su avance», señaló.

No obstante, Zhang no cree que estos patrones cerebrales vayan a sustituir los criterios diagnósticos actuales de estos trastornos, que se basan en los síntomas que presenta el niño.

En cambio, Zhang prevé que el uso de estos patrones cerebrales ayude a los médicos a hallar más rápidamente los tratamientos adecuados para los niños.

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«Cuando los médicos recetan un medicamento nuevo, puede pasar bastante tiempo, un par de semanas o meses, hasta que se observa una respuesta», explicó Zhang. «Si el primer medicamento no funciona, lo cambian por otro».

Según explicó, futuros estudios podrían demostrar que determinados tratamientos mejoran patrones específicos de actividad cerebral, lo cual permitiría a los médicos adaptar el tratamiento al cerebro de cada niño.

«Pretendemos hallar biomarcadores que realmente nos ayuden a elegir el tratamiento adecuado en el momento oportuno», afirmó Zhang.

Más información

La Asociación de Trastornos por Déficit de Atención ofrece más información sobre el TDAH y la ansiedad.

FUENTE: Stanford Medicine, comunicado de prensa, 10 de noviembre de 2026