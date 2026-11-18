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MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Todo el mundo conoce el peligro potencial de combinar distintos tipos de medicamentos y provocar interacciones medicamentosas que pueden perjudicar la salud de una persona e incluso poner en riesgo su vida.

Pero ¿qué ocurre si el medicamento interactúa con su propio organismo?

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Al parecer, todos tenemos, como mínimo una variante genética que influye en la forma en que nuestro organismo procesa los medicamentos, informaron recientemente los investigadores en la revista Science Translational Medicine.

Además, 1 de cada 4 personas ha recibido una receta de un medicamento cuya acción se ve influida por su genética, según los resultados obtenidos en una muestra diversa de casi 100,000 personas.

«Muchas personas han tomado alguna vez un medicamento que no les va bien o que les produce un efecto secundario», explicó el investigador principal Philip Empey, director asociado de farmacogenómica del Instituto de Medicina de Precisión de la Universidad de Pittsburgh.

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«Aunque muchos factores influyen en la respuesta de un paciente a los medicamentos, nuestra investigación indica que la genética podría ser uno de estos factores para una gran proporción de pacientes y pone de manifiesto el valor de la medicina de precisión a la hora de recetarlos», afirmó Empey en un comunicado de prensa.

Estos resultados avalan la realización de pruebas genéticas a los pacientes a quienes se receta alguno de los más de 300 medicamentos cuya acción se sabe que está influida por la genética de cada persona, señaló Empey.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 98,000 personas que participaban en una iniciativa de investigación de los Institutos Nacionales de la Salud destinada a estudiar el impacto del estilo de vida, el entorno y la genética en la salud.

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El equipo analizó la frecuencia con la que aparecían en estos pacientes 16 variantes genéticas conocidas por influir en la eficacia o toxicidad de los medicamentos.

Todas las personas del estudio presentaban, como mínimo, una de estas variantes, con una mediana de 9 variantes por persona, hallaron los investigadores. La mediana significa que la mitad de los participantes tenía 9 o menos y la otra mitad, 9 o más.

Una revisión de las historias médicas de los participantes reveló que alrededor de una cuarta parte (24%) había recibido una receta de, como mínimo, un medicamento conocido por interactuar con su genética.

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Los medicamentos más habituales cuya acción se veía afectada por la genética eran el ondansetrón (contra las náuseas), el ibuprofeno (antiinflamatorio), el omeprazol y el pantoprazol (ambos se utilizan para tratar el reflujo ácido y la acidez estomacal), y la atorvastatina (reduce el colesterol).

Según Empey, tiene sentido examinar a los pacientes para detectar variantes genéticas que interactúan con estos medicamentos de uso frecuente. Los resultados podrían incorporarse a sus expedientes médicos electrónicos para evitar futuros problemas con las recetas.

Este enfoque ya se aplica cuando las personas toman muchos medicamentos distintos o cuando van a comenzar a tomar uno cuya acción se sabe que está influida por la genética, explicó. Un ejemplo es el clopidogrel, un medicamento antitrombótico recetado a pacientes a quienes se les ha reabierto una arteria obstruida y se les ha colocado un stent.

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No obstante, se necesitan más estudios para sopesar los beneficios de unas pruebas genéticas tan generalizadas frente a su costo, añadió Empey.

«Como ocurre con cualquier tecnología nueva, todo depende de que se aplique de manera responsable», afirmó. «Los costes están bajando y los datos disponibles van en aumento, por lo que es importante que los pacientes y los profesionales sanitarios sepan que el uso de la medicina de precisión al recetar medicamentos es cada vez más habitual».

## Más información

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales ofrece más información sobre las pruebas farmacogenéticas.

FUENTES: Universidad de Pittsburgh, comunicado de prensa, 11 de noviembre de 2026; Science Translational Medicine, 11 de noviembre de 2026