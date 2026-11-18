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LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los niños que necesitan cirugía y viven lejos del hospital corren un mayor riesgo de complicaciones y afrontan costes más elevadas, según un nuevo estudio.

Casi 1 de cada 8 niños sometidos a intervenciones quirúrgicas habituales vivía a más de 60 millas del hospital donde recibieron tratamiento, según informaron los investigadores el 10 de noviembre en la revista Journal of the American College of Surgeons.

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Los investigadores observaron que estos niños tenían más probabilidades de estar más tiempo hospitalizados que quienes vivían más cerca del hospital.

Los resultados, también, revelaron que sus padres tuvieron que pagar facturas hospitalarias más altas.

El tratamiento quirúrgico pediátrico se concentra cada vez más en grandes centros médicos y hospitales infantiles. Como consecuencia, las familias deben desplazarse más lejos incluso para interveciones habituales, explicaron los investigadores al describir el contexto del estudio.

«Creo que es importante entender que estos hallazgos no demuestran que el desplazamiento en sí provoque peores resultados», dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Reagan Collins, médica residente de cirugía de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

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«La carga que supone desplazarse para recibir tratamiento depende en parte de los recursos disponibles en el estado donde vive la familia y va más allá de la distancia: incluye las bajas del trabajo, el cuidado de los niños y gastos extra», señaló.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron seguimiento de más de 71,000 niños sometidos a cirugías habituales en 12 estados entre 2018 y 2021. Algunas de estas intervenciones eran apendicectomías, colecistectomías y cirugías de reparación de hernias.

Los resultados revelaron que los niños que vivían a más de 60 millas del hospital tenían un 21% más de probabilidades de sufrir complicaciones que aquellos que vivían a menos de 30 millas.

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Además, sus hospitalizaciones eran un 13% más largas y el gato hospitalario un 9% más más alto.

Estos resultados indican que las familias podrían beneficiarse si las interveciones más sencillas pudieran realizarse más cerca de casa, señalaron los investigadores.

«Muchas de estas familias que deben desplazarse para recibir tratamiento quirúrgico soportan una enorme carga económica, sobre todo si tienen que ausentarse del trabajo u organizar el cuidado de un hermano que no recibe tratamiento en el hospital», dijo la investigadora sénior, la Dra. Cornelia Griggs, cirujana pediátrica del Mass General Brigham for Children, en Boston.

Además, los investigadores observaron que los niños que vivían lejos del hospital tenían más probabilidades de haber sido trasladados para recibir tratamiento (39% frente al 13%).

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Una mejor colaboración entre los hospitales locales y regionales podría ayudar a determinar con mayor claridad qué intervenciones requieren desplazarse a un hospital más grande y cuáles podrían realizar los profesionales sanitarios de un hospital más pequeño y cercano, señalaron los investigadores.

«Estos datos serán útiles a medida que nos planteemos cuestiones más amplias sobre cómo debería dimensionarse el personal de cirugía pediátrica y que los hospitales reflexionen sobre cómo y dónde deben facilitar a los pacientes y sus familias el acceso a cirugía pediátrica», dijo Griggs.

Según los investigadores, el estudio también podría servir como punto de partida para atender mejor a las familias que deben desplazarse para recibir atención médica.

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«Esta investigación es un primer paso importante para comprender qué obstáculos influyen en el tratamiento quirúrgico pediátrico y en qué aspectos podemos aprender a mejorarlo, en especial para los pacientes más vulnerables que recorren largas distancias», añadió Griggs.

Más información

Para obtener más información sobre cómo deben prepararse los padres para la cirugía de su hijo, consulte la Universidad de Rochester.

FUENTE: Colegio Estadounidense de Cirujanos, comunicado de prensa, 10 de noviembre de 2026