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LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- El tratamiento con ondas sonoras potentes parece ser uno de los mejores para el hombro congelado, según concluye una nueva revisión de la evidencia científica.

El tratamiento con ondas de choque probablemente reduzca a corto plazo el dolor asociado al hombro congelado, una afección en la que el tejido conjuntivo resistente que rodea la articulación se engrosa, se vuelve rígido y se inflama, informaron los investigadores en The BMJ.

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La manipulación bajo anestesia, en la que los médicos movilizan y estiran el hombro mientras el paciente está inconsciente, probablemente también restablezca la movilidad de la articulación, señalaron los investigadores.

Por otro lado, son pocos o ninguno los datos que hay sobre la eficacia de la mayoría de los demás tratamientos, como las inyecciones de esteroides, las inyecciones de plasma rico en plaquetas, la acupuntura y la terapia con láser o calor, según los investigadores.

«La evidencia de certeza moderada sugiere que la terapia con ondas de choque extracorpóreas probablemente reduzca el dolor a corto plazo, mientras que la manipulación bajo anestesia, con o sin inyecciones intraarticulares de esteroides, probablemente mejore la flexión a corto plazo frente al tratamiento habitual», concluyó el equipo de investigación dirigido por Jiahao Meng, estudiante de doctorado en ortopedia en el Hospital Xiangya, en Hunan, China.

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«Para la mayoría de las demás intervenciones y los resultados a medio plazo, la certeza de la evidencia era baja o muy baja», añadió el equipo.

Hasta el 5% de las personas sufren de hombro congelado, que puede causar dolor, alteraciones del sueño, restricción del movimiento y limitaciones en las actividades cotidianas, explicaron los investigadores en la información de contexto del estudio. La afección es más frecuente en personas de mediana edad, de entre 40 y 60 años; las mujeres suelen padecerla más que los hombres.

Para la revisión, los investigadores analizaron los resultados de 189 ensayos clínicos previos en los que participaron casi 13,000 personas, con una media de edad de 54 años.

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La evidencia más sólida avalaba la terapia con ondas de choque, que emplea ondas sonoras de baja energía para estimular el flujo sanguíneo y la cicatrización del tejido dañado, según constataron los investigadores.

Los resultados de los ensayos clínicos mostraron que la terapia con ondas de choque probablemente reducía el dolor a corto plazo frente al tratamiento habitual.

Por su parte, los datos revelaron que la manipulación bajo anestesia mejoró la capacidad de los pacientes de levantar el brazo hacia delante y por encima de la cabeza.

«Para la mayoría de las demás intervenciones, la evidencia sigue siendo demasiado incierta como para fijar una jerarquía definitiva de tratamientos», según los investigadores.

El equipo también señaló que ningún ensayo a largo plazo ha valorado la terapia con ondas de choque ni la manipulación bajo anestesia, por lo que estos hallazgos solo deberían utilizarse para orientar el tratamiento durante los primeros 6 meses con posterioridad al diagnóstico.

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Entre tanto, se necesitan más estudios que analicen mejor todas las opciones de tratamiento durante períodos más prolongados, señalaron los investigadores.

«Se necesitan ensayos comparativos directos con el potencial estadístico adecuado y un seguimiento de más de 12 meses, preferiblemente de 18 a 24 meses siempre y cuando sea viable, para determinar si las mejoras iniciales se mantienen y si las intervenciones modifican la evolución de la recuperación a más largo plazo», escribieron los investigadores.

Más información

La Universidad Estatal de Ohio ofrece más información sobre la terapia con ondas de choque.

FUENTES: The BMJ, comunicado de prensa, 4 de noviembre de 2026; The BMJ, 4 de noviembre de 2026