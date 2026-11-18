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LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Estados Unidos ha perdido el estatus de eliminación del sarampión que mantenía desde hacía 26 años, según expertos internacionales en salud.

Un comité de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tomó la decisión. La OPS forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Una persona al tanto de la decisión se la comunicó a The Washington Post antes del anuncio oficial, previsto para el martes.

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El estatus de erradiación no significa que no haya casos. Significa que el sarampión no se transmite de forma sostenida dentro de un país y que los nuevos casos se originan principalmente a partir de viajeros que contrajeron la enfermedad en otro lugar.

Un país pierde ese estatus cuando una misma cadena de transmisión se mantiene durante más de 12 meses.

Estados Unidos logró erradicar el sarampión en el año 2000, en gran medida porque muchas personas recibieron la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Los CDC calificaron este hecho de «logro histórico en materia de salud pública».

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El aumento actual de casos se remonta a un brote en el oeste de Texas que comenzó en enero de 2025. Después sucedió una cadena de brotes sostenidos en Utah, Arizona y otros estados, informa The Washington Post.

Los expertos en salud pública esperaban esta decisión de la OPS desde hacía meses.

Los datos disponibles públicamente muestran que, como mínimo, 2 cadenas de transmisión distintas se prolongaron durante más de 1 año, según The Washington Post. Los brotes más recientes se han extendido en comunidades con bajas tasas de vacunación.

Hasta el 12 de noviembre, los CDC habían confirmado 5,412 casos de sarampión en 2026. Se han registrado casos en 47 jurisdicciones, entre ellas la ciudad de Nueva York y Washington, D.C.

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Esta cifra supera en más del doble el total de casos de todo 2025.

Hasta el 13 de noviembre, el sarampión ha provocado la muerte de al menos 10 personas en Estados Unidos en lo que va de año, según The Washington Post. En 2025, fallecieron 3 personas de sarampión.

«El virulento regreso del sarampión a Estados Unidos es un claro indicador de que nuestros niños corren un grave riesgo», declaró Noel Brewer a The Washington Post. Es profesor de salud pública en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y preside un comité independiente de EE. UU. que revisa el informe anual del país sobre la eliminación del sarampión que se presenta a la OPS.

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«Es hora de que los CDC comiencen a ofrecer informes diarios sobre el sarampión, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. publique un plan integral contra el sarampión, el Congreso destine más fondos a las iniciativas de control de la enfermedad y el presidente se pronuncie con firmeza a favor de la vacunación contra el sarampión», añadió Brewer.

Entonces, ¿por qué está reapareciendo ahora el sarampión?

La vacunación con la MMR entre niños de kínder ha caído en todo el país por debajo del objetivo del 95%, y la tasa es mucho menor en algunas comunidades, según los CDC. Los casos de sarampión también van en aument en el resto del mundo, lo cual aumenta las probabilidades de que los viajeros no vacunados traigan la enfermedad de regreso al país.

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La caída de las tasas de vacunación en EE. UU. coincide con las afirmaciones de la administración Trump de que las vacunas infantiles provocan autismo y con el historial de declaraciones abiertamente escépticas respecto a las vacunas del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Ninguna enfermedad del mundo se transmite con mayor facilidad que el sarampión, señala The Washington Post.

El virus se transmite por el aire al toser o estornudar. La enfermedad se puede contraer simplemente al entrar en una habitación en la que haya estado una persona infectada, según los CDC.

Más información

Consulte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para obtener más información sobre qué hacer si contrae el sarampión o se expone a la enfermedad.

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FUENTES: The Washington Post, 13 de noviembre de 2026; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 13 de noviembre de 2026