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LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- A muchos niños con asma grave o alergia les es denegada la cobertura de los medicamentos que, según sus médicos, necesitan.

Los investigadores revisaron un total de 326 recetas de medicamentos biológicos prescritos por alergólogos entre 2018 y 2026.

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Los biológicos son medicamentos de última generación que suelen administrarse mediante inyecciones y actúan sobre la parte del sistema inmunitario responsable de las reacciones alérgicas. Pueden ayudar a los niños cuyos síntomas no mejoran con otros tratamientos.

En este nuevo estudio, más del 90% de las recetas precisaron la autorización previa de las compañías de seguros.

Y se denegaron 4 de cada 10 solicitudes de medicamentos biológicos.

Entre los argumentos más frecuentes estaban que los niños no cumplían los requisitos de la aseguradora o que se les exigía probar primero otros medicamentos.

Incluso cuando se autorizó la cobertura, los investigadores señalaron que el trámite se demoró, de media, más de 1 mes. Algunas familias esperaron mucho más tiempo.

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«Cuando el asma o la alergia infantil están fuera de control, cada semana cuenta», dijo la coautora del estudio, la Dra. Aarti Pandya, del Children's Mercy Hospital en Kansas City, Missouri. «El médico y la familia ya han decidido que este medicamento es la opción adecuada. Después esperan, a veces más de 1 mes y muchas veces la respuesta sigue siendo negativa. Demoras como estas pueden poner a los niños en riesgo de sufrir problemas de salud graves».

Los autores piden un proceso de autorización por parte de las aseguradoras que sea más ágil y fácil.

«Esperamos que estos datos ayuden a iniciar un diálogo sobre cómo agilizar y simplificar el proceso de autorización», dijo Pandya en un comunicado de prensa. «Los niños no deberían tener que esperar semanas para recibir un tratamiento que su alergólogo sabe que necesitan sin demora».

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Los hallazgos se presentaron en Phoenix (Arizona) durante una reunión del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, que concluye hoy.

Los hallazgos presentados en congresos médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista con revisión por pares.

Más información

Para obtener más información sobre medicamentos biológicos, consulte la Cleveland Clinic.

FUENTE: HealthDay TV, 16 de noviembre de 2026