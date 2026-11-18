Guardar

LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Si decide acudir a un terapeuta, encontrar al profesional adecuado es uno de los mayores obstáculos iniciales.

«Los campos de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia han avanzado con los años, y una de las formas en que lo han hecho es al descubrir que ciertas terapiaspueden funcionar mejor para determinados problemas», afirmó Eric Storch, profesor y vicepresidente del departamento de psicología del Baylor College of Medicine, en Houston.

PUBLICIDAD

Son 3 los factores que suelen distinguir una terapia que provoca cambios duraderos de otra que solo proporciona alivio a corto plazo, según Peter Aston, director de servicios clínicos del California Psychology Center.

Esos 3 factores son una formación adecuada para abordar sus problemas particulares, una buena relación de trabajo con su terapeuta y la posibilidad de seguir con el mismo profesional a lo largo del tiempo.

Cuestiones prácticas, como coste y horario, también cuentan, señaló en una guía reciente, aunque normalmente no son las que marcan la diferencia.

Storch y Aston ofrecen algunos consejos útiles para encontrar al terapeuta que mejor se adapte a sus necesidades:

Empiece por usted mismo

Antes de ponerse en contacto con alguien, conviene pensar en qué espera de la terapia, sugirió Aston. Algunas preguntas que puede hacerse son las siguientes:

PUBLICIDAD

¿Preferiría un método estructurado y orientado a objetivos o tener más libertad para hablar? ¿Es importante para usted que su terapeuta comparta algún aspecto de su identidad o de su historia personal? ¿Desea herramientas prácticas para afrontar sus dificultades, profundizar en las causas de sus problemas o ambas cosas? ¿Se imagina trabajando con esta persona a largo plazo? ¿Le gustaría que su terapeuta formara parte de un equipo más amplio de profesionales de la salud?

Sus respuestas pueden cambiar con el paso del tiempo, y eso está bien, añadió. El objetivo es encontrar lo que mejor se adapte a usted en este momento.

PUBLICIDAD

Conozca las credenciales profesionales

El término «terapeuta» abarca a profesionales de la salud con distintos tipos de licencias y formación, explicó Aston.

Los psicólogos tienen un doctorado (PhD o PsyD). Su formación profundiza en la evaluación y el diagnóstico de trastornos de salud mental y en la aplicación de tratamientos respaldados por la investigación. Muchos también se especializan en casos complejos o en personas que afrontan más de un trastorno a la vez.

Entre los terapeutas con título de masters están los trabajadores sociales clínicos, los terapeutas matrimoniales y familiares y los consejeros profesionales, todos ellos con licencia para ejercer. Su formación de posgrado se centra en la psicoterapia y ofrecen una atención de alta calidad para muchos problemas.

PUBLICIDAD

«Ninguna licencia profesional es intrínsecamente "mejor"», escribió Aston.

Más bien, las diferencias en la formación pueden influir en la manera en que un profesional aborda los diagnósticos complejos, los programas de tratamiento estructurados y la atención a largo plazo o especializada.

Establezca una conexión

Debe sentir que conecta con su terapeuta y sentirse cómodo al compartir información personal con él. Poder hablar abiertamente y con comodidad es una buena señal de que ha encontrado al terapeuta adecuado.

Eso no significa que todas las sesiones vayan a resultar fáciles, señaló Aston. Una buena terapia suele despertar emociones difíciles. De hecho, la relación entre usted y su terapeuta es uno de los mejores predictores de la eficacia de la terapia, indicó.

PUBLICIDAD

Una buena conexión suele basarse en la confianza, el trabajo en equipo y los objetivos que hayan acordado juntos. También ayuda contar con un terapeuta cuyo estilo se adapte a su manera de afrontar los problemas y que sepa cuándo apoyarlo y cuándo animarlo a esforzarse un poco más.

¿Cuál es el plan?

En la primera consulta, espere que el terapeuta le haga preguntas sobre su situación para comprender el problema y elaborar el plan de tratamiento más adecuado para abordarlo. Su plan debe ajustarse a las terapias cuya eficacia para su problema concreto se haya demostrado.

«En psicoterapia, hay que buscar a personas con experiencia específica en un determinado tipo de problema», afirmó Storch.

Por ejemplo, las personas con trastorno obsesivo-compulsivo o ansiedad se benefician más de la terapia cognitivo-conductual. Los problemas interpersonales requieren, en cambio, otro tipo de terapia.

PUBLICIDAD

Consulte a las organizaciones de defensa de los pacientes

Las organizaciones de defensa de los pacientes pueden proporcionarle preguntas para plantear durante la primera consulta con un terapeuta.

Algunas preguntas iniciales habituales podrían ser:

«¿Qué método de tratamiento utiliza?» «¿Qué evidencia avala el uso de ese método para tratar mi problema?» «¿Cuánto tiempo durará la terapia?» «¿Qué tipo de actividades realizaremos durante el tratamiento?»

«Puede comparar las respuestas con la información de una fuente fiable y debidamente evaluada para saber si este es el método de tratamiento adecuado», explicó Storch en un comunicado de prensa de Baylor.

Los buenos terapeutas fomentan el diálogo abierto sobre su método de tratamiento, señaló. No se desanime si necesita varios intentos hasta dar con el profesional adecuado.

PUBLICIDAD

«Si acude a un profesional y no conecta con él o no está especializado en el tratamiento de su problema, busque otro. Se trata de encontrar al profesional adecuado que le permita desarrollar al máximo su potencial», afirmó Storch.

Dele tiempo

No obstante, una vez que haya dado con el terapeuta adecuado, seguir con él puede darle buenos resultados.

«La terapia es acumulativa», escribió Aston.

Cuanto más tiempo trabajen juntos, mejor conocerá su terapeuta su historia, sus hábitos y sus fortalezas y las sesiones serán más específicas y productivas.

Los cambios frecuentes de terapeuta, como cuando un profesional deja de trabajar en una consulta, pueden ralentizar sus avances, añadió Aston. Esto es especialmente cierto cuando se trata la ansiedad o un trauma, o se trabaja en los patrones de las relaciones interpersonales, ya que todo ello depende de la confianza que se va edificando con el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

Más información

Para obtener más información sobre cómo encontrar a un profesional de la salud mental, consulte al Instituto Nacional de Salud Mental.

FUENTES: Baylor College of Medicine, 22 de enero de 2024; California Psychology Center, 26 de marzo de 2026