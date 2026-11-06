Salud

El hábito de todos los días que podría influir en la salud cognitiva

Los resultados abren nuevas preguntas sobre el papel del ritmo circadiano, el descanso, la actividad física y el contacto social en la prevención del deterioro mental

Mujer de cabello castaño sentada en una silla de mimbre, con una taza en la mano, una bandeja de galletas y árboles amarillos al fondo.
La exposición a luz diurna fue medida con dispositivos de muñeca durante siete días. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La exposición a la luz diurna se asoció con un menor riesgo de demencia en un estudio prospectivo con 87.577 adultos. La investigación no prueba que prevenga la enfermedad, pero plantea un factor para considerar junto con otros hábitos y condiciones de salud.

Más de 1.000 lux se asociaron con un riesgo 16% menor

El trabajo, publicado en General Psychiatry, analizó durante siete días los registros de dispositivos de muñeca de participantes sin demencia del UK Biobank. Los investigadores siguieron su evolución durante una mediana de 8,1 años e identificaron 741 diagnósticos de demencia.

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Infografía con un sol, un cerebro, un dispositivo de muñeca, porcentajes y seis paneles sobre luz diurna y demencia.
Los investigadores hallaron una asociación entre mayores niveles de iluminación diurna y menor riesgo relativo de demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con una exposición media superior a 1.000 lux —una medida de intensidad luminosa comparable a la de un día nublado en exteriores— tuvieron un riesgo de demencia 16% menor que quienes estuvieron por debajo de ese nivel. El resultado corresponde a una asociación estadística y no permite establecer una relación de causa y efecto.

También se observó una menor probabilidad entre quienes permanecieron más tiempo bajo luz intensa. En particular, una exposición de al menos 0,70 horas diarias a 5.000 lux o más se vinculó con una reducción del 17% del riesgo. En cambio, la luz nocturna no mostró una asociación significativa con la aparición de demencia.

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Entre los límites, la luz se midió en la muñeca y no directamente en los ojos. Además, el perfil de salud y las condiciones socioeconómicas de la población del UK Biobank pueden no representar a otros grupos.

Persona de espaldas con pijama beige que abre cortinas blancas frente a una ventana iluminada con una planta en la repisa.
Pasar tiempo al aire libre puede sumar luz natural, actividad física y contacto socia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño, actividad y vínculos pueden explicar parte de la relación

La neuróloga Anna Hohler indicó en declaraciones recogidas por Women’s Health que la luz diurna regular podría asociarse con actividad física, interacción social y ciclos de sueño y vigilia más regulares, factores vinculados con la salud cerebral.

La exposición a la luz natural ayuda a regular los ritmos circadianos, que intervienen en el sueño, metabolismo y función cerebral. Hohler explicó que dormir bien es importante para la consolidación de los recuerdos y para los procesos de eliminación de productos de desecho del cerebro.

Primer plano de un hombre con gafas de sol oscuras, mirando hacia arriba bajo la luz del sol. El fondo muestra follaje borroso y una barandilla oscura.
La investigación evaluó la exposición a la luz durante el día y la noche en participantes sin demencia al inicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el diseño del estudio no permite separar cuánto de la asociación corresponde a la luz y cuánto a las conductas que suelen acompañar el tiempo al aire libre.

El neurólogo Clifford Segil, citado por el mismo medio, destacó que las actividades fuera de casa suelen favorecer el movimiento y el contacto con otras personas. Aclaró que esa relación no convierte a la exposición solar en una intervención probada contra la demencia.

La investigación incluso encontró que recibir menos de 0,70 horas diarias de luz brillante fue un predictor más fuerte de demencia que seis factores de riesgo considerados en sus análisis. Entre ellos obesidad, consumo de alcohol, contaminación del aire y pérdida auditiva. Se trata de una comparación de capacidad predictiva dentro de esa cohorte, no de una jerarquía definitiva de riesgos individuales.

Mujer con suéter sostiene una taza junto a la baranda de madera de una terraza; al fondo hay árboles y montañas.
Una mayor cantidad de luz diurna se vinculó con una menor probabilidad de diagnóstico durante el período analizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones internacionales abarcan varios factores modificables

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la edad es el principal factor de riesgo conocido de demencia, aunque existen elementos modificables a lo largo de la vida.

En sus orientaciones, la entidad recomienda actividad física, alimentación equilibrada, evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol, y mantener la participación social y cognitiva. También incluye controlar la presión arterial, colesterol y glucosa, usar audífonos cuando sean necesarios y reducir la exposición a la contaminación del aire.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos coincide en que no se conoce una forma comprobada de prevenir la demencia. El organismo aconseja dormir lo suficiente, atender enfermedades crónicas y mantenerse físicamente activo y conectado con familiares, amistades y la comunidad.

Una mujer con suéter beige se sienta en un banco de madera cerca de un bolso con un libro, con un puente de piedra y árboles al fondo.
La luz natural ayuda a regular los ritmos circadianos, relacionados con el descanso y otras funciones del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advierte que se requiere más investigación para establecer el efecto de distintas intervenciones sobre el deterioro cognitivo. A partir de estos criterios, las acciones con respaldo internacional incluyen:

  • Realizar actividad física de forma regular.
  • Controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol.
  • Evitar el tabaco y limitar el alcohol.
  • Dormir de manera adecuada y consultar ante problemas persistentes.
  • Mantener relaciones y actividades sociales.

Los autores del estudio proponen que futuras investigaciones determinen si intervenciones basadas en la luz pueden reducir el riesgo de demencia. Hasta entonces, la exposición diurna debe entenderse como una posible pieza dentro de un enfoque más amplio de salud cerebral, no como una garantía de prevención.

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