El Gobierno está en un laberinto: las desinteligencias y peleas de cúpula traban la política y la economía

El presidente Javier Milei, Karina Milei y Martín Menem en la inauguración de un templo evangélico en Neuquén

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“Estamos sin conducción. Cada uno hace su juego”. Un miembro de la mesa política del Gobierno reaccionó así tras la noche negra del miércoles, cuando la derrota -previsible- de Donald Trump se combinó con desinteligencias en el gabinete y peleas de cúpula. El Gobierno está en su laberinto, trabado en la política y en la economía. Y no se debe a factores externos: los tomadores de decisiones que rodean a Javier Milei se tienden sus propias trampas, a fuerza de desconfianzas, internas, órdenes y contramarchas.

El clima en la Casa Rosada es de frustración y de ausencia de sentimiento de equipo. Esto se vio con claridad esta semana. La reunión de mesa política no se hizo por segundo martes consecutivo. La pelea con Patricia Bullrich se acercó peligrosamente a un punto de no retorno. Y la cuenta regresiva para suspender las PASO siguió corriendo sin novedades en el frente, en parte, por desacuerdos internos. Un integrante del primer anillo presidencial lo describió así: “Estamos como en el día de la marmota”.

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La desazón se expande mientras el riesgo país no encuentra techo y las acciones argentinas muestran una corriente vendedora en Wall Street, desacopladas de la buena reacción en los mercados internacionales al triunfo demócrata en EEUU. Quizás por eso, la inflexibilidad del equipo económico asociada a la ortodoxia de Javier Milei empezó a mostrar su límite. Después de meses en los que cualquier idea para fomentar la reactivación era tildada de “plan platita”, Luis Caputo anunció alicientes para mejorar el acceso al crédito y para aliviar en ARCA la asfixia de los sectores económicos rezagados.

Una de las últimas reuniones de la mesa política

La cadena de transmisión del gabinete, en tanto, mostró serios cortocircuitos. El Poder Ejecutivo firmó el sábado el proyecto de Ley de Competitividad Financiera y lo remitió al Congreso. El texto ingresó formalmente -y bajo un fuerte hermetismo- a la Cámara de Diputados el lunes y tomó estado público el martes. Las alarmas de los inversores sonaron cuando se supo que uno de los artículos de la iniciativa gravaba con Ganancias la venta de CEDEARs, una medida “anti-mercado” que olía a kerosene en un contexto complejo de suba de riesgo país. Esa misma noche, a las 22:50, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt -que fue injustamente castigado en redes sociales-, debió retirar el proyecto del parlamento. Un papelón.

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¿Qué falló? Los autores intelectuales del proyecto fueron dos: en la parte regulatoria, el Ministerio de Desregulación, y en la parte impositiva, el Ministerio de Economía. Lo más curioso de la trama fue que la mesa política del Gobierno conocía el texto. No ocurrió como con otras iniciativas -como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada- que se manejó en la intimidad del vínculo entre Federico Sturzenegger y Javier Milei.

La iniciativa fue presentada y debatida el 13 de octubre en la mesa política. Estuvo presente Sturzenegger e incluso se hizo una videollamada con funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para evacuar dudas. En ese ámbito, Santiago Caputo advirtió sobre la incongruencia ideológica de gravar a los CEDEARs. “Nosotros bajamos impuestos, no los subimos”, a punto. Patricia Bullrich también cuestionó el artículo. Pero Sturzenegger defendió la idea de gravar a todos los inversores por igual para incentivar a los instrumentos locales. El debate quedó en el aire y Diego Santilli se comprometió a ver la ventana de oportunidad para remitirlo al Congreso.

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Maximiliano Pullaro, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo

El proyecto luego fue pulido en los ministerios de Desregulación y de Economía. Finalmente, lo firmó el mismísimo Javier Milei. ¿Fue un mero descuido? ¿Se traspapeló una “versión vieja” -como dijo Felipe Núñez- o había una decisión de gravar los CEDEARs?

Una vez que se movió el avispero en los mercados, el Gobierno retiró el proyecto entero. “Done. Recuerden que el Presidente nunca defrauda”, tuiteó Santiago Caputo, adjudicándose el logro desde su lugar de asesor sin cargo. María Ibarzabal, que ya había advertido que el proyecto era problemático, instrumentó el retiro completo del proyecto, con el aval presidencial mediante.

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“Todos se dieron cuenta que esto podía ser un problema grande en el momento delicado en el que estamos. A (Mauricio) Macri le pasó lo mismo con el impuesto a la renta financiera. En un momento de cambio de expectativas, algo así puede encender una mecha. Toda la pizarra argentina viene para abajo y el riesgo país para arriba. Penalizar al mercado era un mensaje muy extraño”, dijo a Infobae un asesor al tanto de la discusión interna.

Derrota de Trump y mutismo selectivo

Respecto a las midterms en los Estados Unidos y a la derrota de Donald Trump, hubo múltiples lecturas en el oficialismo. Todas circularon mientras Milei apelaba, una vez más, a un atronador silencio. Como ocurrió cuando Lula ganó en Brasil, en la red social X no le dedicó ni un solo mensaje a su amigo norteamericano. Mutismo político selectivo.

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En la calle online, sin embargo, los libertarios sintieron la derrota. Mariano Perez hizo una transmisión en donde reconoció que su mapa con predicciones falló y que la ola demócrata fue mucho más contundente de lo esperado. Y en Carajo se dio una discusión interesante. “En la Argentina yo soy más optimista, tenemos más fresquitas las consecuencias económicas nefastas del otro modelo”, dijo Daniel Parisini. Un miembro de su mesa, conocido como Sick Durden (o Gordo Matrix) le respondió “Un partido político tiene que lograr que la gente diga ‘confío en vos’. Había temas de tarifas y un montón de cosas que a la gente no le gustaban. Fue culpa del gobierno que no se ganó a la gente. Hubo un montón de cosas que no gustaron”.

El presidente Javier Milei, junto a su homólogo de EEUU, Donald Trump (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

El dilema cabe para pensar en lo doméstico. ¿Lo que se pone en juego en los comicios del mundo (y lo que se pondrá en juego en la Argentina en 2027) es una discusión de modelo o de soluciones concretas para la vida de los ciudadanos? El marco para interpretar el ciclo político mundial y local: ¿tiene que ver con el rumbo o con las respuestas concretas?

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Es el mismo debate que se dio en estas horas en el peronismo. La visita de los gurúes de Lula -el legislador André Janones y los consultores de la agencia Nordex, Rafael Marroquim y Chico Kertész, le dejó a Cristina Kirchner una enseñanza novedosa. Según pudo reconstruir Infobae, los brasileños transmitieron que hoy no sirve hacer una campaña basada en la nostalgia del pasado y en el legado. “La gente dice: sé que me diste todo esto antes pero necesito que me digas que va a pasar conmigo mañana”, dijo una persona del primer anillo de la expresidenta.

Volviendo al impacto de los comicios de EEUU, en la alta política de Buenos Aires cada actor buscó confirmar su sesgo. “¿Hay ciclos globales? Sí. Pero esos ciclos globales no explican la solución específica en cada país”, dijeron en el campamento de Santiago Caputo.

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En la Casa Rosada reconocieron que Milei se había jugado entero por figuras como Bolsonaro o Trump y que, así como hubiera capitalizado sus triunfo, ahora se erosiona ante sus derrotas. Pero desestimaron efectos concretos en el vínculo con los Estados Unidos, aun cuando el líder republicano gobernara en una posición de debilidad. “La relación de los Estados Unidos con la Argentina no está en discusión. Ahora que perdió Bolsonaro, Milei es más importante en términos de la resistencia a China en América Latina”, apuntaron.

Bullrich lo leyó en su clave: “La gente castigó a Trump por el aumento de la nafta, la guerra en Irán y el ICE. Castigó la falta de respuestas económicas y los excesos institucionales”, dijeron muy cerca de la senadora. Cualquier parecido con su planteo interno, es pura coincidencia.

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Bullrich, al límite

Como se dijo, Karina Milei no convocó a la mesa política por segunda semana consecutiva. El argumento fue de orden operativo: la hermana del Presidente está extremadamente atareada con los pormenores de la visita del Papa. Prueba de ello es que no acompañó a su hermano a Madrid. “No quiere fisuras en toda la visita de León XIV”, dicen en su entorno.

La foto que compartió Patricia Bullrich junto a su equipo

Si bien la explicación oficial apuntó a lo más simple, la permanencia de la falta de diálogo tuvo efectos internos muy contundentes. “Estarán decidiendo en otro lado”, la escucharon decir a Bullrich cuando se supo que no habría encuentro en la Casa Rosada. Algo de razón tiene: hay una mini mesita política integrada solo por los Menem, Karina y Diego Santilli, que se suele reunir a media mañana del martes, antes de encontrarse con los demás.

La senadora respondió con una foto de su tropa y una demostración de fuerza.

El grupo bullrichista se reunió en las oficinas que la exministra tiene sobre la calle Bulnes. Es algo que ella hace de tanto en tanto, aunque esta vez publicitó la foto. Uno de los diputados presentes deslizó: “Fue una manera de decir ‘acá estamos, estos somos. Patricia tiene 15 diputados… y vamos a ver”.

Cerca de Karina creen que la tropa de Bullrich no está simplemente reclamando mayor escucha interna. Creen que están tramando algo más. Hace tres semanas maduraba la idea de una fórmula Milei-Bullrich -incluso se pensaba que el juego de la senadora era funcional para contener a un electorado republicano- pero ahora el clima se espesó demasiado. “Ella no busca una fórmula presidencial, busca otra cosa. Nos esmerila todos los días. Yo creo que después de la visita del Papa se pudre todo”, dijo a Infobae un funcionario de diálogo cotidiano con la secretaria General de la Presidencia.

Todos en el Gobierno tienen la orden de llamarse a la concordia de acá a una semana, cuando Leon XIV deje la Argentina. Sin ir más lejos, el gobernador de Formosa, Gildo Insfran, fue el primer invitado confirmado al acto institucional que tendrá lugar el domingo en el Palacio Libertad. Pero -en contra de la voluntad de la Iglesia- nadie en la Casa Rosada cree que el espíritu de diálogo perdurará más allá de la bendición papal al país.

Paliativos sorpresa

Bullrich, en tanto, se hizo eco de las medidas anunciadas por Luis Caputo frente a la Unión Industrial Argentina (UIA). En particular, la suspensión de embargos para pymes de parte de ARCA. Además de celebrar la medida, la senadora resaltó que el problema de las pequeñas empresas ahorcadas por la autoridad fiscal era un tema que ella venía planteando desde hacía un año.

Los anuncios de Caputo frente a los industriales fueron toda una novedad y el único momento de la semana en donde el Gobierno mostró mayor iniciativa y reacción. Si las internas traban la gestión política, la ortodoxia de Milei es lo que frena la imaginación económica.

El Gobierno anunció medidas para aliviar la presión financiera sobre las pymes y las empresas. Además de la suspensión de embargos, lanzó planes de pago, la compensación de créditos fiscales y una línea de créditos para la industria automotriz. Si bien, como advirtieron los industriales, no son más que paliativos para un sector muy castigado, el anuncio asomó como una novedad en dos planos. Primero, el Gobierno demostró una dosis de creatividad con medidas económicas sin costo fiscal. Hasta hace una semana, la postura de la Casa Rosada -derivada de la bajada de línea del Presidente- era que resultaba imposible tomar medidas sin ampliar la base monetaria. Cualquier actitud proactiva en materia económica era sinónimo de “plan platita”. Como si no hubiera nada para hacer.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en la conferencia de la UIA (Foto: Maximiliano Luna)

En segundo término, las medidas demostraron que el Gobierno reconoce que la economía está estancada y a las puertas de una recesión. Lejos quedó el cuestionamiento a la serie desestacionalizada del INDEC. También es una admisión de que necesitan un estímulo aquellos sectores que, hasta no hace mucho, entraban en la lógica de “reconversión o muerte”. “Tampoco son cambios significativos. Pero es un mensaje a la industria de estamos tomando nota. Para el anuncio se eligió tiempo y lugar”, dijo a Infobae un funcionario de la Casa Rosada.

Si la economía suma luces rojas, la gestión política tampoco encuentra su “onda verde”. Javier Milei le pidió a su equipo resultados con tres leyes: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que genera especial ansiedad en Washington; el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma política. La “ley Malvinas”, que obtuvo dictamen en una inédita colaboración entre Martín Menem y Santiago Caputo, sumó resistencias en los últimos días. Al parecer, el “Operativo Bolsonaro”, que tuvo al asesor presidencial jugando a una película de espías en las Cataratas del Iguazú, no inspiró confianza sobre qué podría hacer el Gobierno con un poderosísimo Consejo de Seguridad Nacional, integrado por la SIDE y el Ministerio de Defensa, entre otros organismos.

Respecto a la suspensión de las PASO, más allá de Diego Santilli -que sigue pidiendo que le tengan confianza- el resto del gabinete va sumergiéndose en el escepticismo. “Para mí ya está herido de muerte el asunto”, comentó esta semana un importante colaborador de la Casa Rosada. Otro funcionario de alto nivel aportó: “Estamos cerca y a la vez estamos lejos. Hay papers que circulan con la UCR y con los gobernadores. Pero esto depende de que una de las dos partes ceda”.

En política las negociaciones pueden destrabarse de un momento a otro, pero el regateo entre la Casa Rosada y los gobernadores está, desde hace semanas, en el mismo lugar. La clave está en las listas legislativas nacionales. Los Menem no quieren que LLA se “venda barato” y entregue bancas, y eso ata de manos al jefe de Gabinete.

Un gobernador de muy buen diálogo con el Gobierno lo explicó así: “Varios de nosotros ya dijimos públicamente que estamos para suspender las PASO. Pero falta que el Gobierno nos diga que nos va a dar a cambio. En el toma y daca, falta el daca”.

Mientras espera que su equipo le muestre resultados, Milei viajó a España para buscar las postales que le habían faltado en su visita anterior. El líder de Vox, Santiago Abascal, finalmente lo recibió de manera presencial a última hora de ayer y le regaló una foto. También volverá a recibirlo hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo -el favorito para liderar España a partir de los comicios del 29 de noviembre- no pareciera haber vínculo.

Después de las derrotas de sus aliados en Brasil y Estados Unidos, el Presidente se aferra a la batalla cultural en España. El líder libertario, que hace poco se veía liderando una gran “ola global azul”, de un momento a otro, quedó posicionado en la resistencia. El paso del Papa por el país generará un paréntesis ecuménico. Pero Milei tiene la expectativa de que encienda en la ciudadanía otro motor, que viene apagado: el de la esperanza.