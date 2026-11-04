Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a revertir la prediabetes, según un estudio

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MIÉRCOLES, 4 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los nuevos medicamentos para bajar de peso, como Ozempic y Zepbound, están ayudando a algunas personas a revertir la prediabetes y a evitar infartos y accidentes cerebrovasculares con mejores resultados que los medicamentos convencionales para la diabetes, según un nuevo estudio.

Las personas con prediabetes que tomaban un medicamento del grupo de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), en lugar de metformina, tenían un 53 % más de probabilidades de recuperar niveles normales de azúcar en sangre. Los investigadores tienen previsto presentar estos resultados el lunes durante la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (AHA), en Chicago.

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Según los investigadores, quienes recibían medicamentos GLP-1 también tenían menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 o sufrir problemas cardíacos potencialmente mortales.

«La buena noticia de la prediabetes es que todavía se puede revertir el avance de la enfermedad», señaló en un comunicado el investigador Dr. Vinicius de Sousa Barzon Serra, investigador del Departamento de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic en Scottsdale, Arizona.

«Este estudio podría reforzar los argumentos a favor de considerar los medicamentos GLP-1 en una etapa más temprana para determinados pacientes, en lugar de esperar a que desarrollen diabetes tipo 2», añadió.

Casi el 40 % de los estadounidenses tienen prediabetes, una afección en la que los niveles elevados de azúcar en sangre pueden preceder a la diabetes tipo 2, explicaron los investigadores. Cada año, hasta un 10 % de las personas con prediabetes desarrollan diabetes tipo 2.

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Para el estudio, los investigadores analizaron los expedientes médicos de más de 250.000 adultos con prediabetes y obesidad. La mitad tomaba metformina y la otra mitad recibía un medicamento GLP-1, como semaglutida, tirzepatida, liraglutida o dulaglutida.

Los participantes fueron atendidos en 104 hospitales distintos entre 2010 y 2023, y se les hizo un seguimiento de unos tres años de media.

Los resultados mostraron que quienes tomaban medicamentos GLP-1 tenían un 53 % más de probabilidades de alcanzar niveles normales de azúcar en sangre, un 31 % menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y un 41 % menos de riesgo de morir por cualquier causa.

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Además, en el grupo que recibía medicamentos GLP-1 se registraron un 15 % menos de infartos, un 20 % menos de accidentes cerebrovasculares, un 25 % menos de casos de insuficiencia cardíaca y un 8 % menos de casos de fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco.

«La principal repercusión de estos hallazgos podría darse en las conversaciones entre médicos y pacientes a la hora de decidir juntos qué tratamiento elegir, valorando las ventajas y desventajas de las distintas opciones», señaló Serra.

«La metformina sigue siendo una opción de tratamiento de primera línea. Es segura, económica y cuenta con una larga trayectoria de uso», explicó. «No se trata tanto de sustituir un medicamento por otro como de hablar sobre opciones adicionales con determinados pacientes».

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Serra también advirtió que los pacientes no deben pensar que los medicamentos GLP-1 harán por sí solos todo lo necesario para mejorar su salud.

«Debemos recordar que una parte esencial del tratamiento de la prediabetes consiste en cambiar los hábitos de vida para controlar el peso, incluida la alimentación y el ejercicio, y en considerar medicamentos, como la metformina, según el estado general de salud de cada persona y las demás enfermedades que pueda tener», explicó.

Estos beneficios probablemente se deban a la pérdida de peso que producen los medicamentos GLP-1, señaló en un comunicado el portavoz de la AHA, Dr. Robert Eckel.

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La pérdida de peso «ayuda, como sabemos, a prevenir la diabetes tipo 2», afirmó Eckel, profesor emérito de Medicina del University of Colorado Anschutz Medical Campus, quien revisó los hallazgos. «Evitar que la prediabetes evolucione a diabetes tipo 2 impide que los pacientes desarrollen esa enfermedad y también contribuye a prevenir los infartos y los accidentes cerebrovasculares».

«Los medicamentos GLP-1 ofrecen otra opción para la prevención, quizá como tratamiento complementario», continuó. «No obstante, los costes y el acceso a estos medicamentos son factores importantes».

Los resultados presentados en congresos médicos deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista científica revisada por expertos.

Más información

La Asociación Americana del Corazón ofrece más información sobre la prediabetes.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 2 de noviembre de 2026.