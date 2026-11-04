Salud

Millones de estadounidenses conducen peligrosamente con sueño

Healthday Spanish

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MIÉRCOLES, 4 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Más de 6 de cada 10 conductores estadounidenses reconocen que alguna vez han conducido con niveles peligrosos de sueño.

Un nuevo informe de la Fundación Nacional del Sueño calcula que 145 millones de adultos han conducido, alguna vez, con sueño, incluidos casi 35 millones que lo hacen, como mínimo, una vez al mes.

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Además, alrededor del 40 % no reconoce señales de advertencia como parpadear con frecuencia, dar cabezadas o desviarse de su carril.

Según los datos citados en el informe, conducir con sueño contribuye a uno de cada cinco accidentes de tránsito mortales.

«Todos los indicadores del informe de este año apuntan en la misma dirección: conducir con sueño es habitual, no se reconoce lo suficiente y la población está lista para que se tomen medidas», afirmó Joseph Dzierzewski, vicepresidente sénior de investigación y asuntos científicos de la fundación. «Cuando 4 de cada 10 conductores no pueden identificar siquiera las señales de advertencia más básicas, demasiadas personas no se dan cuenta de que su capacidad para conducir se ve afectada y de que no deberían ponerse al volante».

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Los investigadores sostienen que conducir con sueño merece la misma atención que conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, el 62 % de los estadounidenses está de acuerdo en que esta conducta se considere delito cuando provoque lesiones graves o la muerte.

«Conducir con sueño es conducir con las facultades disminuidas, y los estadounidenses nos están diciendo que ha llegado el momento de tomárselo en serio», afirmó John Lopos, director ejecutivo de la fundación.

La fundación recomienda que los adultos duerman entre siete y nueve horas cada noche, busquen otros medios de transporte si no han descansado bien y adviertan a quienes parezcan demasiado cansados para conducir.

Más información

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras ofrece más información sobre seguridad al conducir.

FUENTE: HealthDay TV, 4 de noviembre de 2026.

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