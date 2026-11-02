La terapia hormonal para la menopausia no aumenta el riesgo cardíaco, según un estudio

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LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal que se utiliza actualmente para tratar la menopausia no aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos ni muerte entre las mujeres de mediana edad, según un nuevo estudio.

La terapia hormonal, ya sea en pastillas, parches o gel, no modificó el riesgo de sufrir una emergencia cardiovascular, según los resultados que los investigadores presentarán el sábado en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (AHA).

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Los hallazgos podrían tranquilizar a las mujeres que padecen síntomas de la menopausia, pero temen los posibles efectos secundarios de la terapia hormonal, señalaron los investigadores.

«El temor a que la terapia hormonal sustitutiva afecte al corazón es una de las razones más frecuentes por las que las mujeres rechazan este tratamiento para controlar los síntomas de la menopausia y por las que algunos profesionales de la salud dudan en recomendarlo», explicó en un comunicado Ronen Arbel, investigador principal del estudio y miembro de la división de servicios médicos comunitarios de Clalit Health Services, en Tel Aviv, Israel.

Según los investigadores, el American College of Obstetricians & Gynecologists recomienda, en la actualidad, iniciar la terapia hormonal durante los primeros 10 años tras el inicio de la menopausia y antes de los 60 años.

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Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) retiró las advertencias de máxima gravedad de los productos de terapia hormonal después de que una revisión integral de la evidencia no encontrara una relación entre su uso y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, cáncer de mama o demencia, indicaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores vigilaron la salud de más de 52.000 mujeres israelitas durante una media de 12 años y, en algunos casos, hasta 23 años. La mitad recibió terapia hormonal --por lo general, en parches o pastillas-- y la otra mitad no.

Los resultados mostraron que alrededor del 4,4 % de las mujeres que recibían terapia hormonal sufrieron un infarto, un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardíaca, frente al 4,6 % de las que no la recibían.

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Las tasas de mortalidad antes de los 80 años también fueron similares: un 1,3 % entre las mujeres que recibían terapia hormonal y un 1,2 % entre las que no. Lo mismo ocurrió con las tasas de coágulos sanguíneos.

«Nuestros resultados indican que, entre las mujeres de aproximadamente 45 a 59 años sin antecedentes de enfermedad cardíaca ni coágulos sanguíneos, las terapias hormonales disponibles en la actualidad para el tratamiento de los síntomas de la menopausia no parecen aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, coágulos ni muerte prematura, ni siquiera con un uso prolongado», afirmó Arbel.

El nuevo estudio «se suma a la creciente evidencia de que las opciones actuales de terapia hormonal podrían no aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o coágulos sanguíneos en mujeres sanas que comienzan el tratamiento alrededor de la menopausia», señaló en un comunicado la Dra. Stacey Rosen, expresidenta voluntaria de la asociación cardíaca, que no participó en el estudio.

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«Aunque, para muchas mujeres, los síntomas de la menopausia pueden afectar notablemente su calidad de vida, persisten las dudas sobre la seguridad cardiovascular de la terapia hormonal», añadió Rosen, directora ejecutiva del Katz Institute for Women's Health y vicepresidenta sénior de salud de la mujer de Northwell Health, en Nueva York.

«Estos hallazgos podrían ayudar a las mujeres y a sus equipos médicos a mantener conversaciones mejor informadas sobre los beneficios y riesgos del tratamiento según las necesidades sanitarias de cada mujer», concluyó.

La reunión de la AHA se celebrará del 6 al 9 de noviembre en Chicago.

Los resultados presentados en congresos médicos deben considerarse preliminares hasta su publicación en una revista científica revisada por expertos.

Más información

The Menopause Society ofrece más información sobre la terapia hormonal.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa del 2 de noviembre de 2026.