Salud

La terapia hormonal para la menopausia no aumenta el riesgo cardíaco, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen NAQU65A6DNFX7KUXMOOSBPNUHU
Guardar

LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal que se utiliza actualmente para tratar la menopausia no aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos ni muerte entre las mujeres de mediana edad, según un nuevo estudio.

La terapia hormonal, ya sea en pastillas, parches o gel, no modificó el riesgo de sufrir una emergencia cardiovascular, según los resultados que los investigadores presentarán el sábado en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (AHA).

PUBLICIDAD

Los hallazgos podrían tranquilizar a las mujeres que padecen síntomas de la menopausia, pero temen los posibles efectos secundarios de la terapia hormonal, señalaron los investigadores.

«El temor a que la terapia hormonal sustitutiva afecte al corazón es una de las razones más frecuentes por las que las mujeres rechazan este tratamiento para controlar los síntomas de la menopausia y por las que algunos profesionales de la salud dudan en recomendarlo», explicó en un comunicado Ronen Arbel, investigador principal del estudio y miembro de la división de servicios médicos comunitarios de Clalit Health Services, en Tel Aviv, Israel.

Según los investigadores, el American College of Obstetricians & Gynecologists recomienda, en la actualidad, iniciar la terapia hormonal durante los primeros 10 años tras el inicio de la menopausia y antes de los 60 años.

PUBLICIDAD

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) retiró las advertencias de máxima gravedad de los productos de terapia hormonal después de que una revisión integral de la evidencia no encontrara una relación entre su uso y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, cáncer de mama o demencia, indicaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores vigilaron la salud de más de 52.000 mujeres israelitas durante una media de 12 años y, en algunos casos, hasta 23 años. La mitad recibió terapia hormonal --por lo general, en parches o pastillas-- y la otra mitad no.

Los resultados mostraron que alrededor del 4,4 % de las mujeres que recibían terapia hormonal sufrieron un infarto, un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardíaca, frente al 4,6 % de las que no la recibían.

Las tasas de mortalidad antes de los 80 años también fueron similares: un 1,3 % entre las mujeres que recibían terapia hormonal y un 1,2 % entre las que no. Lo mismo ocurrió con las tasas de coágulos sanguíneos.

«Nuestros resultados indican que, entre las mujeres de aproximadamente 45 a 59 años sin antecedentes de enfermedad cardíaca ni coágulos sanguíneos, las terapias hormonales disponibles en la actualidad para el tratamiento de los síntomas de la menopausia no parecen aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, coágulos ni muerte prematura, ni siquiera con un uso prolongado», afirmó Arbel.

El nuevo estudio «se suma a la creciente evidencia de que las opciones actuales de terapia hormonal podrían no aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o coágulos sanguíneos en mujeres sanas que comienzan el tratamiento alrededor de la menopausia», señaló en un comunicado la Dra. Stacey Rosen, expresidenta voluntaria de la asociación cardíaca, que no participó en el estudio.

«Aunque, para muchas mujeres, los síntomas de la menopausia pueden afectar notablemente su calidad de vida, persisten las dudas sobre la seguridad cardiovascular de la terapia hormonal», añadió Rosen, directora ejecutiva del Katz Institute for Women's Health y vicepresidenta sénior de salud de la mujer de Northwell Health, en Nueva York.

«Estos hallazgos podrían ayudar a las mujeres y a sus equipos médicos a mantener conversaciones mejor informadas sobre los beneficios y riesgos del tratamiento según las necesidades sanitarias de cada mujer», concluyó.

La reunión de la AHA se celebrará del 6 al 9 de noviembre en Chicago.

Los resultados presentados en congresos médicos deben considerarse preliminares hasta su publicación en una revista científica revisada por expertos.

Más información

The Menopause Society ofrece más información sobre la terapia hormonal.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa del 2 de noviembre de 2026.

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome RED-S y cuáles son las medidas que ayudan a prevenirlo

Women’s Health consultó a tres especialistas, quienes explicaron cómo una ingesta insuficiente de nutrientes puede afectar la salud de las deportistas y las señales que permiten detectar este desequilibrio a tiempo

Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome RED-S y cuáles son las medidas que ayudan a prevenirlo

Retracción de encías, desgaste del esmalte y caries: 6 amenazas para los dientes después de los 50 años

Un odontólogo detalló en diálogo con The Telegraph cuáles son los cambios que pueden comprometer la salud bucal durante la mediana edad y qué medidas permiten preservar la dentadura a largo plazo

Retracción de encías, desgaste del esmalte y caries: 6 amenazas para los dientes después de los 50 años

Huevo entero o claras: qué conviene considerar para cuidar el corazón

La alimentación cotidiana y los antecedentes clínicos influyen en las pautas nutricionales destinadas a reducir los factores asociados con afecciones cardiovasculares

Huevo entero o claras: qué conviene considerar para cuidar el corazón

Pepino con cáscara, una forma de sumar fibra y antioxidantes a las comidas

Mantener la piel de este vegetal permite aprovechar vitamina K, agua y minerales en preparaciones cotidianas

Pepino con cáscara, una forma de sumar fibra y antioxidantes a las comidas

Tres hábitos que pueden ayudar al sistema de limpieza del cerebro

El descanso nocturno, la actividad física y el consumo de alcohol son objeto de investigaciones sobre la eliminación de desechos neuronales, aunque la evidencia científica en humanos todavía presenta limitaciones

Tres hábitos que pueden ayudar al sistema de limpieza del cerebro

DEPORTES

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

TELESHOW

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Andy Kusnetzoff negó el consumo de cocaína y explicó a qué se deben los movimientos de su mandíbula: “Me pasa desde los 10 años”

El mensaje de Sergio Lapegüe tras conocer a Lionel Messi: “No puedo más de la emoción”

El gesto de Chano con José, el fanático de Tan Biónica que murió antes de lograr cumplir su último sueño

INFOBAE AMÉRICA

Recuperar la moral social como elemento decisivo de la democracia

Recuperar la moral social como elemento decisivo de la democracia

Honduras recibirá $120 millones de dólares tras aprobar sexta revisión con el FMI

Los cementerios municipales de San Salvador Centro reciben 31,500 visitantes antes del Día de los Fieles Difuntos

Médica, mamá, vendedora y 'maga': la doctora cubana que estudió para salvar vidas y terminó creando contenido para comprar comida

Panamá busca recomponer la fragmentada acción estatal dirigida a la infancia