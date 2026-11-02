Salud

Las bebidas energéticas pueden provocar paros cardíacos en adultos jóvenes

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LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Las bebidas energéticas pueden llegar a provocar paros cardíacos en adultos jóvenes, según un nuevo estudio.

Las bebidas energéticas con cafeína y los suplementos estimulantes aparecen vinculados reiteradamente a casos de paro cardíaco e infarto notificados a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), según un estudio que se presentará el próximo sábado en Chicago durante una reunión de la Asociación Americana del Corazón (AHA).

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Además, casi la mitad (45 %) de los informes que relacionaban estos productos con emergencias cardíacas correspondían a adultos jóvenes de entre 18 y 34 años, hallaron los investigadores.

«Estos productos se comercializan como una forma de recuperar energía a diario y se venden junto a los refrescos y el agua embotellada, por lo que la mayoría de las personas supone que no entrañan ningún riesgo real», señaló en un comunicado Sai Samayamanthula, investigador y estudiante de cuarto año de Medicina de la University of Virginia School of Medicine.

«Para muchas personas sanas, el riesgo probablemente sea pequeño si los consumen ocasionalmente», explicó. «No obstante, quienes suelen tomar bebidas energéticas u otros suplementos con estimulantes pueden superar rápidamente el límite diario recomendado de cafeína. Por eso es importante que sepan que estos productos pueden perjudicar la salud cardiovascular».

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Las ventas de bebidas energéticas se han más que duplicado en la última década y superaron los 20 mil millones de dólares en 2024, según los datos de contexto aportados por los investigadores.

Estas bebidas contienen grandes cantidades de cafeína y algunos informes de casos las han relacionado con alteraciones del ritmo cardíaco o paros cardíacos, señalaron los investigadores.

En una declaración científica publicada este año, la AHA indicó que consumir hasta 400 miligramos diarios de cafeína --aproximadamente el equivalente a 4 tazas de 8 onzas de café negro-- suele ser seguro para la mayoría de los adultos.

Pero algunas bebidas energéticas contienen hasta 3 veces más cafeína por onza líquida que el café negro, y ciertos suplementos que se toman antes de hacer ejercicio contienen más de 12 veces esa cantidad, explicaron los investigadores.

Para el estudio, el equipo analizó más de 28.000 informes de efectos adversos relacionados con bebidas energéticas y suplementos estimulantes remitidos a la FDA entre 2017 y 2025, correspondientes a personas de 13 años o más.

Al comparar las bebidas energéticas y los suplementos con productos sin cafeína ni otros estimulantes, los investigadores encontraron lo siguiente:

·       Los paros cardíacos eran unas 11 veces más frecuentes con las bebidas energéticas.

·       Los infartos eran 4,5 veces más frecuentes.

·       Las alteraciones del ritmo cardíaco eran 4 veces más frecuentes.

·       La frecuencia cardíaca elevada era casi 3 veces más frecuente.

·       El dolor torácico era 2,7 veces más frecuente.

·       Los desmayos se producían con el doble de frecuencia.

«Nuestros hallazgos respaldan la necesidad de vigilar de forma más sistemática la seguridad de los productos que contienen cafeína y estimulantes», afirmó Samayamanthula. «Además, los profesionales de la salud deberían preguntar a sus pacientes más jóvenes que presenten palpitaciones, dolor de pecho o desmayos si consumen estos productos recientemente o de manera habitual».

Entre los demás ingredientes estimulantes de estas bebidas se encontraron metilxantinas (teobromina, guaraná, yerba mate y extractos de té verde o café) y simpaticomiméticos (sinefrina, yohimbina, efedra, DMAA e higenamina), detallaron los investigadores.

Los investigadores no pudieron determinar por qué los adultos jóvenes parecían concentrar más casos de problemas cardíacos relacionados con estas bebidas.

Una posibilidad es que los adultos jóvenes las consuman de forma distinta a las personas mayores o en circunstancias que eleven el riesgo cardíaco, como antes de hacer ejercicio intenso o mezcladas con alcohol o drogas, señalaron.

«Este estudio plantea la preocupación de que los productos con cantidades muy elevadas de cafeína puedan ser perjudiciales para el sistema cardiovascular», afirmó el Dr. Gregory Marcus, presidente del comité responsable de la declaración científica de la AHA de 2026 sobre cafeína y enfermedades cardiovasculares y subdirector de investigación del programa de Cardiología de University of California-San Francisco Health.

«Aunque existen razones biológicas por las que esa relación podría ser posible, el estudio no demuestra que los productos con cafeína provoquen estos episodios, ya que otros factores podrían haber influido en los resultados del análisis», añadió en un comunicado.

«Se necesitan más estudios para saber si estos productos estimulantes son realmente responsables de los episodios cardíacos notificados», concluyó Marcus, quien no participó en el estudio.

Los resultados presentados en congresos médicos deben considerarse preliminares hasta su publicación en una revista científica revisada por expertos.

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