La brecha en el cuidado entre mujeres y hombres ha crecido

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VIERNES, 23 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La brecha en el cuidado entre mujeres y hombres está creciendo, ya que las mujeres dedican un número cada vez mayor de años a cuidar a familiares o amigos mayores, según un nuevo estudio.

Se espera que las mujeres en Estados Unidos dediquen siete años de su vida al cuidado de otros a partir de 2023, un aumento respecto a los seis años estimados en 2011, según informaron los investigadores el 20 de octubre en el Journals of Gerontology: Series B.

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Eso equivale a tres años más que los hombres, cuyo tiempo de cuidado a lo largo de la vida se mantuvo estable en cuatro años, según encontraron los investigadores.

"Estos hallazgos no se limitan a un solo tipo de asistencia", dijo la investigadora principal Vicki Freedman, profesora en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan.

"Más bien, para cada tipo de cuidado que examinamos --desde ayudar con el baño o el vestido hasta proporcionar transporte-- encontramos que las mujeres pueden esperar pasar más años de su vida que los hombres cuidando a un adulto mayor", dijo en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron cerca de 8,500 respuestas de la Encuesta Nacional de Cuidado, un estudio en curso de los inscritos en Medicare de 65 años o más.

Los resultados mostraron que no solo existe una brecha en el cuidado entre mujeres y hombres, sino que esta creció durante la última década.

Esta brecha no se aplica a los cónyuges que se cuidan mutuamente, dijeron los investigadores. Tanto hombres como mujeres pueden esperar dedicar un promedio de 1.5 años de su vida al cuidado de un esposo, esposa o pareja.

Pero la brecha sí se extiende a otras relaciones comunes.

Se espera que las mujeres dediquen más de un año adicional al cuidado de un padre, y varios meses más al cuidado de un abuelo, según encontraron los investigadores.

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También se espera que las mujeres dediquen más de un año adicional al cuidado de familiares lejanos y amigos.

En general, el número de cuidadores familiares que asisten a personas mayores de 65 años aumentó de 18 millones en 2011 a más de 24 millones en los últimos años, dijeron los investigadores.

"Millones de adultos ayudan a un pariente o amigo mayor a manejar sus actividades diarias y el número de hombres y mujeres en este rol está creciendo rápidamente en los Estados Unidos", dijo Freedman.

"A pesar de la atención prestada al creciente número de hombres que asumen responsabilidades de cuidado, la brecha en el cuidado familiar a lo largo de la vida no se ha cerrado entre hombres y mujeres en los últimos años", agregó.

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Es probable que se necesiten cada vez más cuidadores en los próximos años, dijeron los investigadores.

"Dado el creciente número de adultos mayores sin familiares cercanos y el aumento de las necesidades de cuidado entre quienes llegan a la vejez, es posible que veamos que estas brechas entre hombres y mujeres continúen creciendo en el futuro", dijo Freedman. "Pero los patrones futuros de cuidado dependerán de muchos factores, incluidos los cambios en las familias, la disponibilidad y asequibilidad del cuidado remunerado, y las normas sociales que puedan influir en quién brinda apoyo."

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard tiene más información sobre la crisis de cuidado en Estados Unidos.

FUENTE: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2026