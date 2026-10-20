Salud

¿Preocupado por tu adolescente? Revisa los resultados de su examen dental para una ventana a su bienestar

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LUNES, 19 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Puedes aprender mucho sobre tu adolescente a partir de su salud bucal, dice un nuevo informe de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Muchos problemas de salud en adolescentes -- trastornos alimenticios, tabaquismo, consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual -- pueden detectarse al examinar su boca, dientes y encías, señala la AAP en un informe clínico titulado Salud Bucal para Adolescentes.

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"La salud bucal de un adolescente ofrece una ventana a su bienestar general", dijo la coautora del informe, la Dra. Cora Collette Breuner, profesora de pediatría en el Hospital Infantil de Seattle.

"Como pediatras, podríamos detectar una enfermedad crónica que se manifiesta tempranamente como una condición de salud bucal o identificar una condición que requiere la atención inmediata de un dentista", dijo Breuner en un comunicado de prensa. "El pediatra también puede asesorar a los pacientes sobre cómo prevenir lesiones durante deportes y actividades recreativas, como usar un protector bucal que se ajuste correctamente."

El informe clínico señaló que:

Los adolescentes con bulimia tienen cinco veces más probabilidades de sufrir erosión irreversible del esmalte dental debido a la exposición oral al ácido estomacal. La marihuana, el éxtasis y la metanfetamina contribuyen a la caries dental, en parte al causar sequedad en la boca. Fumar puede causar inflamación de las encías y aumentar el riesgo de cánceres orales. Las infecciones de transmisión sexual pueden causar enrojecimiento de la garganta y úlceras o crecimientos en la boca. Comportamientos de riesgo como andar en patineta o bicicletas eléctricas pueden causar fracturas y pérdida de dientes durante accidentes si no se usan protectores bucales.

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Durante la adolescencia, los chicos y chicas tienen un mayor riesgo de problemas dentales relacionados con la edad, como la necesidad de extraer muelas del juicio impactadas, usar aparatos de ortodoncia o llevar un protector bucal debido a un movimiento inadecuado de la mandíbula, señala el informe.

Los adolescentes también enfrentan muchos desafíos dentales cotidianos si no se cepillan y usan hilo dental regularmente, incluyendo caries, mal aliento y encías inflamadas.

"La adolescencia es un momento crítico para inculcar buenos hábitos, como cepillarse los dientes dos veces al día y realizar visitas regulares al dentista", dijo la investigadora principal la Dra. Susan Fisher-Owens, profesora de pediatría en la Universidad de California, San Francisco, en un comunicado de prensa.

"Tu pediatra puede preguntar sobre dolor, encías sangrantes, sequedad en la boca y cambios en los patrones de alimentación y bebida como parte de un examen físico de rutina", agregó.

El informe también señaló que muchos adolescentes no tienen acceso a atención dental, incluidos aquellos que están sin hogar, en cuidado de crianza, detenidos en instalaciones juveniles o que son inmigrantes o refugiados.

"Todo adolescente merece tener un hogar dental y atención preventiva regular", dijo Fisher-Owens. "Al fortalecer las conexiones entre los proveedores médicos y dentales, los pediatras pueden ayudar a identificar problemas más temprano y mejorar los resultados de salud."

Más información

La Asociación Dental Estadounidense tiene más información sobre salud dental para adolescentes.

FUENTES: Academia Estadounidense de Pediatría, comunicado de prensa, 19 de octubre de 2026; Academia Estadounidense de Pediatría, informe clínico, octubre de 2026

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