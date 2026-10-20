Los monitores de glucosa pueden ayudar quienes viven con diabetes tipo 2 que aún no necesitan insulina, según un estudio

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LUNES, 19 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los monitores continuos de glucosa pueden mejorar drásticamente el control del azúcar en la sangre entre las personas con diabetes tipo 2 que aún no están tomando insulina, según un nuevo ensayo clínico.

Casi el doble de diabéticos equipados con un monitor continuo de glucosa alcanzaron sus objetivos de tratamiento de azúcar en la sangre en comparación con aquellos que no tenían los dispositivos, informaron los investigadores el 14 de octubre en The New England Journal of Medicine.

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En promedio, los adultos que usaban monitores de glucosa tenían aproximadamente cinco horas adicionales cada día dentro de su rango objetivo de azúcar en la sangre, encontraron los investigadores.

"Esperamos que esta investigación ayude a fortalecer las guías nacionales de atención de la diabetes y amplíe la cobertura del seguro, haciendo que esta tecnología sea más accesible para los millones de pacientes que podrían beneficiarse de ella", dijo la investigadora principal Dra. Tamara Oser, fundadora y directora del Primary Care Diabetes Lab en la Universidad de Colorado Anschutz, en un comunicado de prensa.

Actualmente, la Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) recomienda enfáticamente los monitores continuos de glucosa para diabéticos tipo 2 que están usando insulina, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

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Sin embargo, la ADA afirma que hay poca evidencia que respalde el uso de los dispositivos entre las personas que aún están manejando su azúcar en la sangre mediante medidas de estilo de vida u otros medicamentos para la diabetes, dijeron los investigadores. Sin embargo, el nuevo estudio desafía esa idea.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 283 estadounidenses con diabetes tipo 2 y asignaron aleatoriamente a aproximadamente la mitad para recibir un monitor continuo de glucosa, un pequeño sensor en el cuerpo que rastrea los niveles de azúcar en la sangre día y noche.

Estos dispositivos ayudan a los pacientes a ver cómo su azúcar en la sangre responde a la comida, el ejercicio y otros hábitos diarios, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

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Ninguno de los pacientes estaba tomando insulina, dijeron los investigadores. Aquellos que no recibieron un monitor usaron pruebas tradicionales de punción en el dedo para rastrear su azúcar en la sangre.

"Se estima que 20 millones de adultos en los Estados Unidos tienen diabetes tipo 2 y no toman insulina, y a pesar de los avances en el tratamiento, muchos aún no alcanzan los objetivos glucémicos", dijo Oser.

"Con el tiempo, el azúcar elevado en la sangre puede aumentar el riesgo de complicaciones graves de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, enfermedades renales y pérdida de visión, por lo que es importante que sigamos mejorando la atención para todos los que tienen diabetes", agregó.

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Los resultados mostraron que después de medio año, el 68% de los pacientes equipados con un monitor de glucosa lograron una lectura de A1C por debajo del 7.5% y casi la mitad tuvo un A1C por debajo del 7%. Un objetivo común de tratamiento para las personas con diabetes es 7% o menos, señalaron los investigadores.

En general, los pacientes que usaban un monitor de glucosa experimentaron una reducción promedio de 1.6 puntos en su A1C desde un punto de partida de 8.8%, dijeron los investigadores. Eso fue casi un punto de reducción mayor que aquellos que rastreaban su azúcar en la sangre mediante métodos habituales.

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Los pacientes con un monitor de glucosa también pasaron cinco horas adicionales por día en su rango objetivo de azúcar en la sangre.

"Estos resultados proporcionan evidencia convincente de que el uso de CGM puede mejorar significativamente los resultados de glucosa para las personas con diabetes tipo 2 que no están usando insulina", dijo el investigador principal Dr. Roy Beck, director médico del JAEB Center for Health Research en Tampa, Florida, en un comunicado de prensa.

Casi todos los participantes del estudio continuaron usando los monitores de glucosa incluso después de que el estudio terminó, lo que Beck dijo que apuntaba a su utilidad en el manejo diario de la diabetes.

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"Además, la consistencia del beneficio en una amplia gama de personas y regímenes de tratamiento respalda la consideración del uso de un CGM mucho antes en el manejo de la diabetes tipo 2, antes de que se necesite insulina", dijo Beck.

El ensayo fue financiado por Dexcom, fabricante de los monitores continuos de glucosa utilizados en el estudio.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre monitores continuos de glucosa.

FUENTE: Universidad de Colorado Anschutz, comunicado de prensa, 14 de octubre de 2026