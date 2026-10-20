Salud

Se proyecta que la incidencia global de demencia alcanzará los 24.7 millones para 2050

Healthday Spanish

Imagen 7YUBVOLALVEALEZFTOARFNMCNA
Guardar

LUNES, 19 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La incidencia de demencia estandarizada por edad y sexo es de 9.7 por cada 1,000 personas-año en riesgo, con una incidencia mayor en mujeres que en hombres, según un estudio publicado en línea el 12 de octubre en JAMA Neurology.

Ashleigh S. Vella, Ph.D., de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, y sus colegas examinaron las tasas de incidencia de demencia por edad y sexo a nivel mundial utilizando cohortes comunitarias retrospectivas del Consorcio Internacional de Estudios de Cohortes de Memoria (COSMIC). Los estudios de cohortes longitudinales de COSMIC con un diagnóstico clínico de demencia fueron elegibles; se incluyeron datos a nivel de participante individual de 22 cohortes longitudinales (38,418 participantes) que abarcan 18 países o territorios en seis continentes.

PUBLICIDAD

Los investigadores encontraron que 3,001 participantes desarrollaron demencia a lo largo de 287,632 personas-año en riesgo. Por cada 1,000 personas-año en riesgo, la incidencia estandarizada por edad y sexo fue de 9.7. Se observó una incidencia estandarizada por edad más alta en mujeres que en hombres (10.6 frente a 8.6). En comparación con los países de ingresos altos, la incidencia estandarizada fue mayor en países de ingresos bajos y medianos (13.6 frente a 8.3). Suponiendo una incidencia constante a lo largo del tiempo, aplicar tasas específicas por edad y sexo a la población proyectada para 2050 arrojó 24.7 millones de nuevos casos.

"El otro grupo que está impulsando esto son los países de ingresos bajos y medianos que enfrentan esta carga desproporcionada", dijo Liron Sinvani, M.D., del Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable y los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Nueva York, en un comunicado. "Los países que tienen menos recursos para el diagnóstico, tratamiento y cuidado son los que van a enfrentar esta enorme ola de casos de demencia. Y tienen una infraestructura muy limitada para responder".

PUBLICIDAD

Varios autores revelaron vínculos con la industria biofarmacéutica.

Resumen/Texto completo (puede requerirse suscripción o pago)

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las alergias alimentarias cambian a medida que los niños crecen

Healthday Spanish

Las alergias alimentarias cambian a medida que los niños crecen

¿Preocupado por tu adolescente? Revisa los resultados de su examen dental para una ventana a su bienestar

Healthday Spanish

¿Preocupado por tu adolescente? Revisa los resultados de su examen dental para una ventana a su bienestar

Los monitores de glucosa pueden ayudar quienes viven con diabetes tipo 2 que aún no necesitan insulina, según un estudio

Healthday Spanish

Los monitores de glucosa pueden ayudar quienes viven con diabetes tipo 2 que aún no necesitan insulina, según un estudio

Bajo número de pasos diarios vinculado a demencia, Parkinson y derrame cerebral

Healthday Spanish

Bajo número de pasos diarios vinculado a demencia, Parkinson y derrame cerebral

4 prácticas cotidianas para proteger la salud y la longevidad después de los 40

Pequeñas decisiones sostenidas pueden ayudar a afrontar transformaciones corporales, mantener autonomía y priorizar bienestar integral conforme pasa el tiempo

4 prácticas cotidianas para proteger la salud y la longevidad después de los 40

DEPORTES

Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

La sorprendente sentencia de Dani Alves sobre cómo trataban a Messi en Argentina antes de los títulos

Arturo Vidal eligió a Lionel Messi como su favorito al Balón de Oro: quiénes completan el podio

“En todas partes”: así fue el banderazo de los hinchas de Boca en Río de Janeiro antes del duelo con Vasco Da Gama por la Sudamericana

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

TELESHOW

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Mario Pergolini reveló cuál es el hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales: “Mi mujer me lo agradece”

Diego Castro reconoció en Dale Match que está en una app de citas y su hija Juli se indignó: “La habías cerrado”

El dolor de El Polaco por la muerte de su abuela: “Cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas”

El impactante video de Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, pocos días antes de la muerte de su madre

INFOBAE AMÉRICA

En medio de los ataques masivos rusos, Ucrania acelera los preparativos para garantizar el suministro energético antes del invierno

En medio de los ataques masivos rusos, Ucrania acelera los preparativos para garantizar el suministro energético antes del invierno

Lula adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia para que los 50 millones de beneficiarios cobren antes del balotaje en Brasil

Cáncer de mama en República Dominicana: qué revelan las estadísticas del sistema público sobre la cobertura

Hansel y Gretel para adultos: el cuento que Fabio Morábito dio vuelta y transformó en una novela oscura

Amnistía fiscal 2026: El Salvador perdonaría recargos en impuestos, aduanas y esquelas mediante ley temporal