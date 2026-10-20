Salud

Bajo número de pasos diarios vinculado a demencia, Parkinson y derrame cerebral

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LUNES, 19 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Tu rastreador de actividad física puede revelar más que tu conteo diario de pasos. También podría ofrecer pistas sobre tu futura salud cerebral.

Los investigadores analizaron un año de datos de Fitbit de más de 22,000 adultos de 40 años o más, y luego revisaron sus historiales médicos durante otros cinco años.

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Los resultados mostraron que las tasas de demencia, enfermedad de Parkinson y accidente cerebrovascular fueron un 80% más altas entre las personas que promediaban menos de 5,000 pasos al día en comparación con aquellas que promediaban más de 12,000.

El grupo menos activo también tenía tasas más altas de obesidad, diabetes, presión arterial alta y depresión, condiciones que, según los investigadores, podrían ayudar a explicar parte de la diferencia.

"La conclusión es que cuánto te mueves durante un año puede ofrecer una ventana a tu salud general del cerebro y el cuerpo", dijo en un comunicado el autor principal Dr. Meet Popatbhai Kachhadia, residente de neurología en la Universidad Atlántica de Florida.

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¿La buena noticia? Incluso las personas que promediaban alrededor de 8,000 pasos al día tenían tasas más bajas de enfermedades neurológicas.

Se necesitan más estudios para confirmar el vínculo. Pero los investigadores dijeron que un conteo de pasos consistentemente bajo debería motivar un chequeo general de salud, no temores sobre tu cerebro.

"Todos deberían desarrollar un hábito regular de actividad física, estableciendo metas de acondicionamiento físico realistas y sostenibles para mejorar su salud", dijo el coautor Dr. Marc Swerdloff, también de la Universidad Atlántica de Florida y del Instituto de Neurociencia Marcus en Boca Ratón. "Por ejemplo, las personas que promediaban alrededor de 8,000 pasos al día tenían tasas significativamente más bajas de enfermedades neurológicas que el grupo menos activo. Ese es un objetivo realista y está alineado con las recomendaciones federales de aproximadamente 150 minutos de actividad moderada por semana. Nadie necesita llegar a 12,000."

El estudio estaba programado para ser presentado hoy en San Diego en una reunión de la Asociación Neurológica Estadounidense. Las investigaciones presentadas en reuniones se consideran preliminares hasta que se publican.

Más información

UCLA Health tiene más información sobre el conteo diario de pasos.

FUENTE: HealthDay TV, 19 de octubre de 2026

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