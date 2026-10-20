Las alergias alimentarias cambian a medida que los niños crecen

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LUNES, 19 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- El riesgo de alergias alimentarias en un niño cambia considerablemente durante los primeros cinco años de vida, tanto en sensibilidad como en los alimentos a los que reaccionan, según un nuevo estudio.

La sensibilización a los alérgenos alimentarios parece afectar a más niños con el tiempo, informaron recientemente los investigadores en la revista Allergy.

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Además, los alimentos a los que un niño podría reaccionar cambian a medida que crecen, encontró el equipo de investigación. Los cacahuates son un alérgeno temprano, mientras que las alergias a otros tipos de nueces y sustancias aparecen más tarde.

"Especialmente en niños pequeños, una prueba de alergia positiva no es necesariamente el final de la historia", dijo el investigador principal Dr. Thomas Eiwegger, jefe de medicina pediátrica y adolescente en el Hospital Universitario St. Pölten en Austria.

"Necesitamos saber si una sensibilización persiste, desaparece o se desarrolla más tarde", dijo Eiwegger en un comunicado de prensa. "Observar los componentes individuales de los alérgenos nos brinda información valiosa para discutir riesgos y opciones de tratamiento con las familias."

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Para el estudio, el equipo analizó muestras de sangre de 500 pares de madre e hijo que participan en un estudio canadiense a largo plazo.

Se tomaron muestras de sangre de los niños a la edad de uno y cinco años. Los investigadores analizaron cada muestra para detectar 300 diferentes extractos o componentes de alérgenos para ver si el niño había desarrollado alguna sensibilidad.

A la edad de un año, una cuarta parte de los niños (25%) tenía sensibilidad a al menos un alimento, según los resultados. A los cinco años, esto había aumentado a 2 de cada 5 niños (40%).

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El huevo y el cacahuate estaban entre los principales alérgenos alimentarios a la edad de un año, pero a los cinco años los niños mostraron mayor sensibilidad a nueces como anacardo, avellana, nuez y pistacho, encontraron los investigadores.

Los niños también se sensibilizaron más a alérgenos ambientales como gatos, perros, ácaros del polvo y polen de hierba a medida que crecían, dijeron los investigadores.

Es notable que la sensibilización no siempre fue permanente. Aproximadamente 1 de cada 4 niños perdió la sensibilización a los componentes de alérgenos de cacahuate, nueces y sésamo a medida que crecían, dijeron los investigadores.

Estos resultados podrían ayudar a guiar el tratamiento de alergias alimentarias, dijeron los investigadores. Por ejemplo, los médicos podrían cambiar su enfoque según si la sensibilización de un niño es nueva, persistente o está desapareciendo.

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"En conjunto, esto puede ayudar a informar la toma de decisiones compartida para diseñar tratamientos de alergias en la población pediátrica", escribió el equipo de investigación. "También proporciona datos importantes para diseñar futuros ensayos clínicos."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre alergias alimentarias en niños y bebés.

FUENTES: Universidad Karl Landsteiner, comunicado de prensa, 14 de octubre de 2026; Allergy, 16 de septiembre de 2026