“No le sacaron solo el nódulo”: la explicación de Conrado Estol sobre la cirugía y el diagnóstico del papa León XIV

El neurólogo explicó qué factores determinan el pronóstico tras la extirpación de un lóbulo pulmonar

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El médico neurólogo, Conrado Estol, explicó durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo qué implica el adenocarcinoma pulmonar confirmado tras la cirugía de León XIV y por qué su evolución dependerá del estudio anatomopatológico completo.

El Vaticano informó que al Pontífice le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico realizado durante la intervención confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y la operación se desarrolló sin complicaciones.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol partió de la información difundida por la Santa Sede y señaló que el diagnóstico podía anticiparse por las características que había comunicado León XIV.

“El Papa dijo que tenía un nódulo, que estaba bien circunscripto y que era temprano. Eso sugería fuertemente que sabían que era cáncer de pulmón”, sostuvo el médico, quien recordó que un nódulo pulmonar puede responder a distintas causas benignas, como cicatrices, granulomas o secuelas de una tuberculosis.

Por qué el adenocarcinoma puede detectarse tarde

“No me parece prudente, ideal ni lógico que hiciera ese viaje”, dijo Estol sobre la gira sudamericana de León XIV

El neurólogo situó el caso entre los tumores que suelen aparecer en personas que no fuman. “En los no fumadores el tipo de tumor de pulmón es el adenocarcinoma en 55% a 80% de los casos”, afirmó.

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Según detalló, ese subtipo suele ubicarse en la periferia del órgano. “El adenocarcinoma generalmente es en la parte de afuera del pulmón, entonces tarda más en dar síntomas”, planteó Estol al comparar esa situación con otros tumores que pueden obstruir un bronquio y manifestarse antes.

El especialista sostuvo que la intervención aportó una señal sobre la necesidad de examinar el tejido en tiempo real. “En el quirófano alguien estaba haciendo la biopsia. El patólogo recibe un pedacito de lo que le están sacando a la persona y puede distinguir si es cáncer, fibrosis o una cicatriz”, explicó.

La Santa Sede precisó que se realizó una resección del lóbulo inferior derecho para “garantizar la radicalidad de la intervención”. El procedimiento quirúrgico duró cerca de 90 minutos, mientras que León XIV permaneció unas tres horas en el quirófano.

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El Vaticano confirmó que a León XIV le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un adenocarcinoma. (EFE/Angelo Carconi)

Estol reparó en esa diferencia entre la extracción inicialmente anunciada de un nódulo y la cirugía finalmente practicada. “No le sacaron el nódulo, como habían dicho: le sacaron mucho más que el nódulo, todo el lóbulo inferior de ese pulmón”, indicó.

La diferencia es relevante: una lobectomía no implica extraer únicamente el nódulo detectado, sino retirar el sector completo del pulmón que lo contiene. Según explicó Estol, este tipo de abordaje busca asegurar márgenes libres de tumor y permite analizar con mayor precisión los tejidos cercanos, incluidos los ganglios y la pleura.

Ante una consulta sobre el alcance de la operación, evitó sacar conclusiones sobre el tamaño de la lesión. “No voy a especular porque yo no estaba ahí”, aclaró, aunque consideró que la resección completa del lóbulo puede buscar eliminar eventuales células que hayan quedado fuera de la lesión principal.

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El estudio de ganglios, pleura y genética define el pronóstico

El especialista explicó que el adenocarcinoma es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón entre personas no fumadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Estol, el tamaño del tumor y el análisis de los tejidos vecinos son variables necesarias para proyectar la evolución. “El pronóstico depende del tamaño del nódulo, de estudiar todo el pulmón que hay alrededor, los ganglios y la pleura”, enumeró.

El neurólogo describió que algunas alteraciones pueden advertirse durante la intervención, aunque otras sólo aparecen con el examen microscópico. “Podés ver una pleura o un ganglio que parecen normales, y cuando se corta y se mira al microscopio aparecen células cancerígenas”, señaló.

Sobre un escenario favorable, Estol puso un ejemplo hipotético: “Si es un nódulo de dos centímetros, con todo limpio alrededor, con los ganglios limpios y sin compromiso de la pleura, puede haber 99% de sobrevida a cinco años”.

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En cirugías pulmonares, el análisis del tejido durante la operación puede orientar la extensión de la resección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico remarcó que ese cálculo no equivale a un diagnóstico sobre el pontífice. “No estoy hablando del Papa, estoy hablando de cáncer de pulmón y de una situación similar a la que tiene León XIV”, delimitó.

La actualización difundida este miércoles indicó que la evolución posoperatoria del Papa era normal: retomó una alimentación habitual, realizó kinesioterapia respiratoria y comenzó a caminar dentro de su habitación.

Estol también puso el foco en la caracterización molecular del tumor. “En este momento hay gente en un laboratorio de genética que está estudiando la genética de ese tumor”, dijo sobre los estudios que pueden detectar alteraciones del ADN vinculadas con tratamientos dirigidos.

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La intervención quirúrgica del Pontífice se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma y se extendió por noventa minutos para garantizar la extracción completa de la lesión. (REUTERS/Remo Casilli)

“El BRAF, el KRAS, el HER, el MET o el EGFR son mutaciones que pueden dar un nombre y apellido de lo que podés atacar”, explicó. Añadió que las terapias dirigidas suelen administrarse por vía oral y que la inmunoterapia, en cambio, puede aplicarse de forma intravenosa.

Al referirse a las limitaciones de esos tratamientos, Estol advirtió: “Muchas veces estas medicaciones pierden efectividad. Tanto la terapia dirigida como la inmunoterapia pueden disminuir la respuesta después de un tiempo”.

Por otra parte, el neurólogo fue consultado por la posibilidad de que León XIV cumpliera una gira por Argentina, Uruguay y Perú dentro de menos de un mes. El itinerario contemplaba su presencia el 6 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, tras una serie de vuelos internacionales.

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“A mí no me parece prudente, ideal ni lógico que hiciera ese viaje”, respondió Estol, quien vinculó esa sugerencia con la recuperación tras una cirugía pulmonar y con el seguimiento que requerirá el tratamiento oncológico.

Estol señaló que el análisis de ganglios, pleura y genética del tumor será determinante para definir el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista mencionó que un viaje prolongado puede sumar factores clínicos que deben evaluarse. “El cáncer produce trombosis y es muy común el ACV asociado al cáncer y otros problemas de trombosis”, afirmó.

También aludió a la presión de cabina y a la posibilidad de que persista aire en el pulmón después de la operación. “Hay un par de factores: el avión, la coagulación y la trombosis en las venas”, planteó al insistir en que el abordaje debe quedar sujeto al criterio del equipo tratante.

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“Todo es reprogramable”, afirmó al evaluar la agenda internacional del pontífice. “Van a saber la genética y tiene que empezar a recibir tratamiento, y el tratamiento no es tomar ibuprofeno”.

El médico aprovechó la consulta para diferenciar el riesgo de cáncer de pulmón de la condición de fumador. “El 10% de los cánceres de pulmón ocurren en no fumadores”, sostuvo.

La tomografía computada de tórax de baja radiación permite detectar nódulos pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese punto, mencionó al radón como una de las exposiciones que pueden elevar el riesgo. “Es un gas que se acumula en sótanos, casas y lugares que no están bien ventilados”, explicó.

Estol también mencionó la contaminación ambiental, el tabaquismo pasivo y la exposición sostenida al humo de cocción en espacios cerrados. “En Oriente, 50% de las mujeres tiene cáncer de pulmón sin ser fumadora”, afirmó.

Como medida de detección temprana, recomendó la tomografía computada de tórax de baja radiación para quienes fuman o dejaron de fumar en los últimos 15 años. “Un cigarrillo por día ya te da la mitad del riesgo de un infarto o de un ACV que fumar un paquete entero”, concluyó al citar un estudio publicado por British Medical Journal en 2018.

La entrevista completa del doctor Conrado Estol

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