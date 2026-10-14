Cuándo la tos deja de ser normal: los síntomas que los especialistas recomiendan no pasar por alto

Los médicos advierten que una tos que supera cierto límite requiere atención médica para identificar su causa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una tos que no cede puede durar hasta ocho semanas tras una infección viral y aun así ser completamente normal, según advierten especialistas en medicina interna citados por la revista Parade. El problema surge cuando ese plazo se supera: en ese punto, el origen ya no es el virus y casi siempre existe una causa concreta que requiere atención médica.

El mayor tiempo que las personas pasan en espacios cerrados —ya sea por el clima, la rutina laboral o el ciclo escolar— favorece la circulación de gérmenes y, con ello, la aparición de cuadros respiratorios. Gripes, resfríos, COVID-19 y bronquitis agudas dejan tras de sí una tos que puede prolongarse semanas más allá de los síntomas principales, lo que genera dudas sobre cuándo es momento de consultar a un médico y cuándo simplemente hay que esperar.

PUBLICIDAD

La tos tarda más en irse de lo que se cree

El sistema respiratorio utiliza la tos como un mecanismo de limpieza: su función es expulsar mucosidad e irritantes de las vías aéreas. El Dr. Harsha Moole, médico internista y fundador de FindMyDirectDoctor, señaló que las infecciones virales son, con amplia diferencia, la causa más habitual. En esos casos, la tos suele resolverse entre la primera y la tercera semana, aunque puede persistir hasta ocho semanas mientras el tejido de las vías respiratorias completa su recuperación.

El Dr. Luke Sorrell, internista y fundador de Sorrell MD, coincidió en ese margen: “Después de un virus, es habitual que la tos se mantenga entre tres y ocho semanas mientras las vías aéreas sanan”.

PUBLICIDAD

Pese a lo incómoda que puede resultar, no existe ningún tratamiento que acelere su desaparición. Los antitusivos de venta libre tienen una eficacia limitada, según ambos especialistas. El agua tibia y el té con miel, en cambio, ofrecen cierto alivio sintomático mientras el cuadro sigue su curso natural.

Una tos posterior a una infección viral puede extenderse hasta ocho semanas de manera normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de ocho semanas de tos obligan a buscar la causa

Cuando la tos supera las ocho semanas, Moole y Sorrell coinciden en que el origen ya no puede atribuirse a una infección viral. En ese caso, la consulta médica es necesaria. Sin embargo, si a las tres o cuatro semanas el cuadro no muestra ninguna mejoría, Moole recomienda anticipar la visita al médico sin esperar que se cumpla ese umbral. Y si aparece sangre al toser, la consulta debe ser inmediata.

PUBLICIDAD

Antes de pensar en enfermedades, la Dra. Aly Cohen, reumatóloga, internista y autora del libro Detoxify, sugiere revisar el entorno doméstico. Los productos de limpieza y los aromatizantes de ambiente liberan compuestos químicos que no se disipan fácilmente y pueden irritar de forma crónica las vías respiratorias, en especial en hogares con poca ventilación. “Los químicos de los productos de limpieza no se evaporan sin más. Se acumulan en el ambiente y generan una reacción en el organismo”, explicó.

Las alergias estacionales son otra causa habitual. Según Cohen, pueden provocar tos durante semanas o incluso meses, dependiendo de cada persona y de la carga de alérgenos en el ambiente.

PUBLICIDAD

Otras causas inesperadas

Varias condiciones de salud pueden estar detrás de una tos crónica. El asma es una de las más conocidas, aunque existe una variante —llamada asma variante-tos— en la que la tos es el único síntoma presente, sin sibilancias ni dificultad respiratoria. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) también figura entre las causas frecuentes.

Menos intuitivo resulta el caso del reflujo gastroesofágico. “El ácido puede irritar las vías aéreas sin que se presente un solo episodio de acidez”, explicó Moole. Es decir, una persona puede tener tos crónica por reflujo sin siquiera saber que lo padece.

Los productos de limpieza y los aromatizantes liberan compuestos químicos que provocan irritación crónica en las vías aéreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaco y el vapeo generan lo que se conoce como “tos del fumador”, una irritación crónica de las vías respiratorias reconocida por los tres especialistas. Pero quizás la causa más sorprendente es la menos sospechada: ciertos medicamentos para la hipertensión, como el lisinopril, producen tos seca en aproximadamente el 20% de los pacientes que los toman.

PUBLICIDAD

Lo que complica el diagnóstico es que el síntoma puede aparecer semanas o incluso meses después de haber iniciado el tratamiento. La buena noticia, según Sorrell, es que cambiar la medicación resuelve el problema por completo.

El tratamiento apunta al origen, no al síntoma

“El tratamiento debe enfocarse en la causa, no en la tos en sí misma”, afirmó Sorrell. Para identificarla, los médicos suelen recurrir a una radiografía de tórax y pruebas de función pulmonar. En los casos en que el origen no es evidente, los especialistas pueden indicar fármacos que modulan la respuesta nerviosa o derivar al paciente a terapia de supresión de tos con fonoaudiólogos.

PUBLICIDAD

Cohen también recomienda revisar los hábitos domésticos: reducir la cantidad de productos de limpieza y, cuando sea posible, reemplazarlos por alternativas caseras elaboradas con vinagre blanco, sal marina y jugo de limón.

Moole enfatizó que la tos crónica no debe aceptarse como algo inevitable. “Casi siempre tiene una causa identificable y tratable. Lo importante es buscar una evaluación adecuada en lugar de asumir que así van a ser las cosas de ahora en adelante”, determinó.