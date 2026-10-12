Nueva combinación de medicamentos restaura el control del VIH

Guardar

VIERNES, 9 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo combo de medicamentos de acción prolongada puede restaurar el control sobre el VIH para pacientes cuyo virus ha desarrollado resistencia a los medicamentos comúnmente utilizados, informan los investigadores.

Los pacientes con VIH que tienen dificultades para tomar pastillas diarias pueden optar por inyecciones de cabotegravir y rilpivirina (Cabenuva), un tratamiento de acción prolongada que puede administrarse cada semanas o meses.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el VIH puede desarrollar resistencia a la rilpivirina, lo que limita su uso en algunos pacientes, señalaron los investigadores.

Esto puede contrarrestarse sustituyendo otro medicamento por la rilpivirina, permitiendo a los pacientes continuar con el tratamiento a largo plazo contra el VIH, informaron los investigadores el 8 de octubre en JAMA Network Open.

El intercambio de lenacapavir en lugar de rilpivirina mantuvo el control a largo plazo sobre el VIH entre un pequeño grupo de pacientes tratados en la Universidad de California, San Francisco (UCSF), dijeron los investigadores.

"Los médicos ya están comenzando a usar estos dos medicamentos juntos, y hasta ahora hemos tenido muy poca evidencia para guiarnos", dijo la investigadora principal Dra. Monica Gandhi, profesora de medicina en UCSF, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Lenacapavir es un medicamento de acción prolongada que ataca al VIH de una manera diferente a la rilpivirina, dijeron los investigadores. Interrumpe la cubierta protectora de proteínas del virus, bloqueando múltiples pasos en su ciclo de vida, según Drugs.com.

En comparación, la rilpivirina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos o nucleótidos (NTRIs), que impiden que el VIH copie su ARN en ADN para replicarse fácilmente.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 46 pacientes tratados en la Clínica Ward 86 de VIH de UCSF. De esos pacientes, casi tres cuartas partes habían desarrollado el tipo de resistencia a los medicamentos que puede limitar el uso del combo Cabenuva, y más de la mitad tenían VIH detectable.

PUBLICIDAD

El nuevo combo de lenacapavir/cabotegravir controló el VIH dentro de 13 semanas entre los pacientes con niveles detectables, según el estudio.

Y después de casi dos años, todos los pacientes continuaron teniendo cargas virales de VIH indetectables, dijeron los investigadores.

"Este es el grupo más grande estudiado con esta combinación, y creemos que estos hallazgos podrían ayudar a los proveedores a tener más confianza al usarla", dijo Gandhi.

El estudio fue financiado por una subvención federal y no fue respaldado por ninguna compañía farmacéutica, dijeron los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el tratamiento del VIH.

FUENTE: Universidad de California, San Francisco, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2026