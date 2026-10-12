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Nueva combinación de medicamentos restaura el control del VIH

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VIERNES, 9 de octubre de 2026 (HealthDay News) --  Un nuevo combo de medicamentos de acción prolongada puede restaurar el control sobre el VIH para pacientes cuyo virus ha desarrollado resistencia a los medicamentos comúnmente utilizados, informan los investigadores.

Los pacientes con VIH que tienen dificultades para tomar pastillas diarias pueden optar por inyecciones de cabotegravir y rilpivirina (Cabenuva), un tratamiento de acción prolongada que puede administrarse cada semanas o meses.

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Sin embargo, el VIH puede desarrollar resistencia a la rilpivirina, lo que limita su uso en algunos pacientes, señalaron los investigadores.

Esto puede contrarrestarse sustituyendo otro medicamento por la rilpivirina, permitiendo a los pacientes continuar con el tratamiento a largo plazo contra el VIH, informaron los investigadores el 8 de octubre en JAMA Network Open.

El intercambio de lenacapavir en lugar de rilpivirina mantuvo el control a largo plazo sobre el VIH entre un pequeño grupo de pacientes tratados en la Universidad de California, San Francisco (UCSF), dijeron los investigadores.

"Los médicos ya están comenzando a usar estos dos medicamentos juntos, y hasta ahora hemos tenido muy poca evidencia para guiarnos", dijo la investigadora principal Dra. Monica Gandhi, profesora de medicina en UCSF, en un comunicado de prensa.

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Lenacapavir es un medicamento de acción prolongada que ataca al VIH de una manera diferente a la rilpivirina, dijeron los investigadores. Interrumpe la cubierta protectora de proteínas del virus, bloqueando múltiples pasos en su ciclo de vida, según Drugs.com.

En comparación, la rilpivirina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos o nucleótidos (NTRIs), que impiden que el VIH copie su ARN en ADN para replicarse fácilmente.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 46 pacientes tratados en la Clínica Ward 86 de VIH de UCSF. De esos pacientes, casi tres cuartas partes habían desarrollado el tipo de resistencia a los medicamentos que puede limitar el uso del combo Cabenuva, y más de la mitad tenían VIH detectable.

El nuevo combo de lenacapavir/cabotegravir controló el VIH dentro de 13 semanas entre los pacientes con niveles detectables, según el estudio.

Y después de casi dos años, todos los pacientes continuaron teniendo cargas virales de VIH indetectables, dijeron los investigadores.

"Este es el grupo más grande estudiado con esta combinación, y creemos que estos hallazgos podrían ayudar a los proveedores a tener más confianza al usarla", dijo Gandhi.

El estudio fue financiado por una subvención federal y no fue respaldado por ninguna compañía farmacéutica, dijeron los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el tratamiento del VIH.

FUENTE: Universidad de California, San Francisco, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2026

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