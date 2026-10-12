No confíes en la IA para recomendaciones de monitores de presión arterial, advierte estudio

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VIERNES, 9 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quieres comprar un monitor de presión arterial preciso?

No recurras a la IA para obtener ayuda, advierte un nuevo estudio.

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Tres de las cuatro principales herramientas de búsqueda impulsadas por IA recomendaron con frecuencia monitores de presión arterial para el hogar que no han sido validados por su precisión, según los hallazgos presentados el jueves en la reunión anual sobre hipertensión de la American Heart Association.

"Descubrimos que la mayoría de las herramientas de IA funcionaron solo un poco mejor que si hubieras lanzado una moneda para cada pregunta", dijo la investigadora Dra. Anna Soriano, residente de tercer año de medicina interna en la Universidad de Montreal en Canadá.

Comprar el monitor de presión arterial equivocado podría tener consecuencias para tu salud, señaló Soriano en un comunicado de prensa.

"Usar ese dispositivo puede resultar en lecturas inexactas de la presión arterial, lo que podría llevar a un diagnóstico o decisiones de tratamiento inapropiadas", dijo Soriano.

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La presión arterial alta afecta a casi el 47% de los adultos en los EE. UU., más de 125 millones de personas. Solo alrededor de 1 de cada 4 de ellos tiene su presión arterial controlada dentro de un rango saludable, según la American Heart Association (AHA).

A muchas personas se les prescribe un monitor de presión arterial para el hogar para ayudar a su equipo de atención médica a controlar su presión arterial alta, y podrían recurrir a la IA para encontrar un buen dispositivo, dijeron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores preguntaron a Google Gemini, ChatGPT, Copilot y Perplexity sobre 324 monitores de presión arterial para el hogar diferentes, de los cuales 179 no habían sido validados como precisos.

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El equipo preguntó a la IA si cada dispositivo había sido validado, e incluso hizo preguntas específicas dirigiendo a la IA a verificar registros de validación nombrados.

Los resultados mostraron que Copilot, ChatGPT y Perplexity ofrecieron recomendaciones precisas solo entre el 63% y el 83% de las veces. Google Gemini tuvo los mejores resultados, acertando entre el 86% y el 91% de las veces.

"Incluso Google Gemini, que tuvo el mejor desempeño, a menudo estaba equivocado y no podía encontrar información que es fácilmente localizable", dijo Soriano. "Las personas pueden pensar sin saberlo que un dispositivo está validado basándose en las respuestas inexactas de la herramienta de IA."

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Los investigadores no pudieron explicar por qué las herramientas de IA tuvieron dificultades para identificar dispositivos que habían sido validados y estaban en registros en línea como tales.

"Es sorprendente, y casi contraintuitivo, que las herramientas de IA tuvieran tanta dificultad para identificar específicamente dispositivos validados, ya que esos dispositivos son los que tienen listados claros en registros oficiales", dijo Soriano. "En muchos casos, las herramientas de IA encontraron que el monitor de presión arterial estaba listado en un sitio web oficial, sin embargo, parece que la IA no pudo interpretar estar listado en el registro como prueba de validación."

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El estudio reveló posibles deficiencias de la IA que son una advertencia para las personas que la usan para elegir dispositivos médicos, dijo en un comunicado de prensa el portavoz de la AHA Dr. Keith Ferdinand.

"Además, los dispositivos de presión arterial para el hogar deben ser tanto validados --listados en el registro nacional validatebp.org-- como precisos", continuó Ferdinand, quien es presidente de cardiología preventiva en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. "Con la técnica adecuada y un monitoreo regular, las lecturas de los dispositivos de presión arterial para el hogar son un componente valioso de planes de tratamiento integrados e individuales que pueden mejorar la atención y los resultados de los pacientes."

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La reunión de la AHA continúa hasta el domingo en Arlington, Virginia. Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La American Heart Association tiene más información sobre el monitoreo de la presión arterial en el hogar.

FUENTE: American Heart Association, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2026