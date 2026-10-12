¿Miedo a las agujas? Pide que pongan tu música favorita, sugiere un estudio

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VIERNES, 9 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Odias las agujas? Tu canción favorita podría ayudarte a superar un pinchazo doloroso.

Las personas manejaron mejor su dolor durante una inserción de vía intravenosa cuando los médicos reproducían las canciones favoritas de los pacientes en lugar de música de Mozart o música de relajación, informan los investigadores hoy en la revista Frontiers in Pain Research.

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"La música favorita manifestó un efecto significativo de reducción del dolor tanto en pacientes con como sin dolor basal, es decir, con dolor preexistente antes de la punción con aguja," dijo la investigadora principal Dra. Meritxell Garcia Alzamora, consultora senior en radiología en el Hospital Universitario de Zúrich, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 200 pacientes que necesitaban que se les introdujera un agente de contraste en las venas mediante una vía intravenosa para una resonancia magnética del cerebro, la columna vertebral o la cabeza y el cuello.

"Aunque una punción con aguja es un procedimiento menor, el nivel de dolor puede variar significativamente de una persona a otra," dijo el investigador principal Dr. Andrei-Cristinel Dragnea, residente en radiología diagnóstica e intervencionista en el Hospital Universitario de Zúrich, en un comunicado de prensa.

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Los investigadores asignaron a los pacientes a uno de cuatro grupos diferentes. Los pacientes escucharon durante la inserción de la vía intravenosa ya sea ninguna música, su artista o canción favorita, una pieza de Mozart o música diseñada específicamente para la relajación.

A todos los pacientes se les pidió que evaluaran su dolor en una escala del 1 al 10 antes y durante la inserción de la vía intravenosa, así como 30 segundos y dos minutos después.

Los pacientes que escucharon su música favorita sintieron menos dolor tanto 30 segundos como dos minutos después de que se les insertara la vía intravenosa. Las canciones rítmicas también redujeron el dolor preexistente y el dolor durante la punción con aguja, según mostraron los resultados.

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"De las cuatro condiciones que examinamos, solo la música favorita y Mozart mostraron un efecto positivo," dijo Garcia Alzamora. "Mozart solo mostró un alivio significativo del dolor en pacientes con dolor preexistente."

La música de relajación funcionó casi igual que no escuchar música en absoluto para aliviar el dolor de los pacientes, dijeron los investigadores.

"La música de relajación suele caracterizarse por una velocidad lenta y un volumen bajo, y no muestra dinámicas notables," dijo Garcia Alzamora. "Estas características pueden haber contribuido a que los pacientes ignoraran la música de relajación, lo que explicaría la falta de alivio del dolor."

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Se necesita más investigación para ver si la música podría ayudar a calmar el dolor a largo plazo, dijeron los investigadores.

"La intervención --en este caso la punción venosa-- consistió únicamente en un dolor de muy corta duración con una aguja pequeña, aunque esto puede ser muy doloroso para algunos pacientes," dijo Dragnea, y agregó que valdría la pena evaluar los beneficios de la música para pacientes que se someten a procedimientos más dolorosos y de mayor duración.

Los estudios futuros también deberían comparar la música con un técnico hablando con el paciente, ya que la mera presencia de otra persona podría ser tranquilizadora y una distracción, dijeron los investigadores.

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Más información

La Universidad de Drexel tiene más información sobre las propiedades analgésicas de la música.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2026