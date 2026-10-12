¿Cultivas tus propios vegetales? Estas semillas de brócoli están siendo retiradas por Salmonella

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VIERNES, 9 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Tres empresas están retirando semillas de brócoli vendidas en línea a nivel nacional después de que un lote de proveedor contaminado se vinculó a un brote multiestatal de Salmonella.

Los tres productos se remontan a un único lote de semillas a granel, No. W4105, según las empresas y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

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Las personas se enfermaron después de comer brotes de brócoli y microgreens cultivados a partir de semillas de ese lote. Cuando la FDA analizó una muestra de semillas, encontró Salmonella que coincidía genéticamente con la cepa del brote, dijo la agencia.

Hasta el 7 de octubre, el brote había enfermado a 32 personas. Tres fueron hospitalizadas. No se han reportado muertes.

Se han reportado casos en Idaho, Minnesota, Montana, Oregón, Utah y Washington. Casi todos los pacientes entrevistados por funcionarios de salud (96%) dijeron que habían comido brotes o microgreens antes de enfermarse.

Los productos retirados son:

Eden Brothers semillas de brócoli calabrese en paquetes y en bolsas de 1 onza y 1 libra, números de lote 1022067 y 1022068. El número de lote está impreso en el paquete o bolsa. Las semillas se vendieron a través de EdenBrothers.com y Amazon.com entre el 8 de julio y el 28 de septiembre. Home Grown semillas de brócoli Green Sprouting Calabrese, 8 onzas heirloom, en una bolsa color crema con UPC 850056627443 y el código de lote AUG172026 estampado en el sello superior. Las semillas se vendieron en Amazon.com entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre. Gardeners Basics semillas de brotes de brócoli Waltham 29 en una bolsa resellable blanca y verde de 1 libra con UPC 848137042889, marcada como "Packed for 2027." La empresa vendió las semillas a través de Amazon, GardenersBasics.com, TikTok Shop, Walmart, eBay y Etsy.

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Ninguna de las tres empresas había recibido informes de enfermedades vinculadas a su propio producto, según sus anuncios.

Cualquier persona que tenga las semillas retiradas debe dejar de usarlas. Esto significa no plantarlas, germinarlas ni comerlas, no cultivar microgreens con ellas y no pasarlas a otras personas, aconsejó Eden Brothers.

Las personas deben sellar las semillas en una bolsa y colocarlas en la basura doméstica en lugar de en una pila de compost. Las manos, los recipientes y las superficies que tocaron las semillas deben lavarse, dijeron la FDA y las empresas.

Cualquier persona que haya compartido las semillas debe informar a las personas que las recibieron sobre el retiro.

La enfermedad por Salmonella generalmente comienza de 12 a 72 horas después de comer alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales, y típicamente duran de cuatro a siete días, dijo la FDA.

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Los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen más probabilidades de enfermarse gravemente. Cualquier persona con síntomas después de comer brotes retirados o manipular las semillas debe contactar a un proveedor de atención médica.

La FDA está investigando este brote por separado de otro relacionado con brotes de alfalfa, que involucra Salmonella y una cepa productora de toxinas de E. coli.

Más información

Visita la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para más información sobre Salmonella.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, 2 de octubre de 2026; 7 de octubre de 2026; 8 de octubre de 2026

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