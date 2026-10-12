Salud

Comer de noche puede ser malo para tu hígado

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VIERNES, 9 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Ese refrigerio nocturno podría estar haciendo más que afectar tu cintura: podría estar dañando la salud de tu hígado.

"Algunos estudios han insinuado esta idea, pero este es uno de los primeros análisis a largo plazo que establece explícitamente la conexión con la enfermedad del hígado graso", dijo el autor principal Dr. Robert Wilechansky en un comunicado de prensa. Es hepatólogo en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón en Portland, especializado en trasplantes de hígado.

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Los investigadores analizaron datos de dieta y estilo de vida de casi 200,000 personas saludables que fueron monitoreadas durante aproximadamente 16 años.

Aquellos que informaron haber comido después de la cena o antes de acostarse tuvieron un 36% más de riesgo de desarrollar enfermedad del hígado graso no alcohólico y un 28% más de riesgo de cirrosis.

Los resultados fueron consistentes incluso después de ajustar factores como la edad, el estado de diabetes, la actividad física y el índice de masa corporal (IMC), una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

El hígado desempeña un papel clave en el procesamiento de nutrientes. Comer de noche también aumenta el riesgo de obesidad y sensibilidad a la insulina, que son factores centrales de la enfermedad del hígado graso, ahora conocida como enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD).

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"El gran mensaje aquí es que limitar tu ingesta calórica a varias horas antes de acostarte podría ser beneficioso", dijo Wilechansky.

Este estudio fue observacional y se basó en datos autoinformados, por lo que no puede probar causa y efecto.

Los investigadores ahora están reclutando para un nuevo estudio que monitoreará directamente los hábitos alimenticios de los participantes para ver si comer más temprano mejora la salud del hígado.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la enfermedad del hígado graso (MASLD).

FUENTE: HealthDay TV, 9 de octubre de 2026

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