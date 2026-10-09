Salud

Los hospitales no están tomando medidas sencillas para evitar las infecciones urinarias relacionadas con catéteres, según un estudio

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JUEVES, 8 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Muchos hospitales de EE. UU. no están tomando medidas sencillas para reducir las probabilidades de que los pacientes no contraigan una infección urinaria por su catéter, según un nuevo estudio.

Un conjunto de tres prácticas clave puede reducir el riesgo de una infección urinaria causada por catéter cuando un paciente está hospitalizado, argumentan los investigadores en JAMA Network Open.

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Pero pocos hospitales generales y aún menos hospitales del VA han adoptado las tres prácticas, según los investigadores.

"Las estrategias más efectivas --como incitar a los clínicos a reevaluar si aún se necesita un catéter y capacitar a las enfermeras para que lo retiren cuando sea apropiado-- deberían integrarse en la atención diaria", dijo el investigador principal , el Dr. Sanjay Saint, profesor emérito de medicina interna en la Universidad de Michigan, en un comunicado de prensa.

Las infecciones urinarias no son solo condiciones incómodas, sino que pueden provocar infecciones sistémicas y sepsis potencialmente mortales si no se tratan, según los investigadores en notas de fondo.

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En el nuevo estudio, los investigadores se propusieron comprobar si se había avanzado en la prevención de las ITU relacionadas con catéteres.

El equipo analizó datos de más de 1.400 hospitales entrevistados como parte de una serie continua de encuestas sobre control y prevención de infecciones. Las encuestas se realizaron cada cuatro años desde 2005, siendo la última en 2025.

Los resultados mostraron que el 49% de los hospitales generales y el 32% de los hospitales VA cuentan con un sistema para recordar a los médicos que su paciente tiene un catéter, o exigir que los médicos renuevan proactivamente el catéter del paciente tras un cierto tiempo.

Del mismo modo, solo el 58% de los hospitales generales y el 38% de los hospitales del VA permiten a las enfermeras retirar los catéteres sin orden médica si creen que el paciente puede intentar orinar por sí mismo.

Estas tres prácticas tienen la evidencia más sólida para reducir las infecciones urinarias de los catéteres, según los investigadores.

"Es bastante sorprendente que los recordatorios para que los clínicos reevalúen la necesidad de los catéteres no hayan mejorado significativamente en los últimos años, dado que estas estrategias son de bajo coste, eficaces y muchos sistemas sanitarios ya han integrado este tipo de recordatorios en los flujos de trabajo de los historiales médicos electrónicos", dijo la investigadora principal Dra. Jennifer Meddings, profesora de medicina interna y pediatría en la Universidad de Michigan, en un comunicado de prensa.

El estudio encontró que se han avanzado -- por ejemplo, el uso de recordatorios y pedidos de renovación aumentó del 9% al 49% entre 2005 y 2025.

"Mirando atrás a más de 20 años, es alentador ver hasta dónde han avanzado los hospitales en reconocer que los catéteres urinarios no son dispositivos benignos y en construir sistemas para usarlos de forma más reflexiva", dijo Saint. "Al mismo tiempo, nuestros hallazgos nos recuerdan que el progreso no es autosuficiente."

Los hospitales pueden aprovechar sus sistemas de historias clínicas electrónicas para ayudar a promover estas prácticas, argumentó Meddings.

"Esto puede incluir recordar y animar a los clínicos, dentro de la orden electrónica para la inserción de catéteres, que solo coloquen catéteres permanentes por una lista de razones clínicamente adecuadas, y recordarles fácilmente posibles alternativas como la colocación de catéteres externos", explicó Meddings. "Este tipo de órdenes sirven como educación o reeducación justo a tiempo para los clínicos, lo cual es especialmente importante para los médicos en formación que realizan la mayoría de las órdenes de catéteres en muchos hospitales."

Los médicos también pueden utilizar dispositivos portátiles de ecografía para escanear la vejiga y guiar su toma de decisiones sobre la colocación del catéter, según los investigadores. Los hospitales obtuvieron mejores resultados en esta medida, con más del 70% utilizando estos escáneres.

Los resultados se publicaron el 6 de octubre.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las ITU asociadas a catéteres.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 6 de octubre de 2026; JAMA Network Abierto, 6 de octubre de 2026

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