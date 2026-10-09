Agacharse en el trabajo aumenta el riesgo de aborto espontáneo, según un estudio

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JUEVES, 8 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los trabajos que requieren que las mujeres embarazadas se agachen podrían estar aumentando su riesgo de aborto espontáneo, según un nuevo estudio.

El riesgo de aborto espontáneo aumenta un 36% por cada hora que una mujer embarazada pasa trabajando en un empleo inclinado hacia adelante, según informaron recientemente investigadores en la revista Occupational and Environmental Medicine.

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Estos trabajos incluían camarera, trabajo agrícola, jardinería y trabajo comercial, según los investigadores.

Los trabajos que requerían mucho caminar también aumentaban el riesgo de pérdida del embarazo en un 18% por cada hora que una mujer pasaba de pie, añadieron los investigadores.

"Perder un embarazo es devastador para una mujer, así que si hay algo que podamos hacer para ayudar a evitarlo, es importante que los lugares de trabajo sean conscientes de cómo se puede reducir el riesgo", dijo la investigadora principal Luise Mølenberg Begtrup en un comunicado de prensa. Es profesora clínica asociada de salud pública en la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

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Para el estudio, los investigadores analizaron 800.000 embarazos entre 475.000 mujeres entre 2004 y 2018.

Relacionaron esos datos con mediciones de postura ocupacional de más de 400 mujeres que llevaban sensores en la espalda y los muslos mientras trabajaban. Los sensores rastrearon cuánto tiempo pasaban las mujeres de pie, caminando y inclinándose hacia adelante en 100 trabajos diferentes.

Los resultados mostraron que el trabajo de flexión hacia adelante representaba el mayor riesgo para un embarazo, seguido de los trabajos de caminar y estar de pie.

Caminar se asoció con un 18% más de riesgo de aborto espontáneo, y cada hora de trabajo de pie se asoció con un 3% más de riesgo de pérdida del embarazo. Por cada hora de trabajo inclinado hacia delante, el riesgo de aborto espontáneo aumentó un 36%.

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Alrededor del 10% de los embarazos terminaron en aborto espontáneo en todas las mujeres, pero el riesgo de aborto espontáneo se acercaba más al 14% en las mujeres que pasaron una hora trabajando hacia delante, según el estudio.

"Es una cifra bastante alta", dijo Molenberg Begtrup. "Por otro lado, es relativamente raro que la gente pase más de una hora en total inclinada hacia delante durante un día laboral. De hecho, el trabajador medio solo pasaba 24 minutos al día en posición inclinada hacia adelante."

No está claro por qué trabajar inclinado hacia adelante podría perjudicar potencialmente un embarazo, según los investigadores.

"El mecanismo subyacente sigue siendo poco comprendido", dijo la investigadora principal , la doctora Hannah Nørtoft Frankel, médica del Hospital Bispebjerg en Dinamarca, en un comunicado de prensa.

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"Una posible explicación es que inclinarse hacia delante puede restringir el flujo sanguíneo a la placenta", dijo Nørtoft Frankel. "También podría ser que desencadene hormonas del estrés que inducen contracciones en el útero, lo que podría llevar a un aborto espontáneo."

Las mujeres embarazadas no deberían preocuparse demasiado por ir a trabajar, a pesar de estos hallazgos, según los investigadores.

"En general, es saludable mantenerse activo y seguir trabajando durante un embarazo sin complicaciones", dijo Molenberg Begtrup. "Sin embargo, hay ocupaciones en las que los empleadores deberían prestar atención a si una empleada embarazada pasa gran parte del día laboral de pie, caminando o inclinándose hacia adelante. En estos casos, los empleadores deberían considerar cómo se pueden ajustar las tareas y adaptar el trabajo en consecuencia."

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Ajustes relativamente pequeños pueden marcar la diferencia, como hacer más descansos sentados durante el día o proporcionar una silla para trabajadores que de otro modo tendrían que estar de pie, según los investigadores.

Las mujeres embarazadas también podrían intercambiar tareas con un compañero mientras están embarazadas, según los investigadores.

"Si alguien siente que está expuesto a condiciones laborales especialmente exigentes y no está seguro de si estas podrían suponer un riesgo para su embarazo, siempre puede ser derivado para una evaluación individual de riesgos y orientación en un departamento de medicina laboral", explicó Mølenberg Begtrup.

Los investigadores también señalaron que otros factores, como el tabaquismo o la salud general de la mujer, podrían influir en el riesgo de pérdida del embarazo.

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Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre abortos espontáneos.

FUENTE: Universidad de Copenhague, comunicado de prensa, 6 de octubre de 2026