Salud

Agacharse en el trabajo aumenta el riesgo de aborto espontáneo, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen GDCJEEPFVVHBTF5GIDVT32NGC4
Guardar

JUEVES, 8 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los trabajos que requieren que las mujeres embarazadas se agachen podrían estar aumentando su riesgo de aborto espontáneo, según un nuevo estudio.

El riesgo de aborto espontáneo aumenta un 36% por cada hora que una mujer embarazada pasa trabajando en un empleo inclinado hacia adelante, según informaron recientemente investigadores en la revista Occupational and Environmental Medicine.

PUBLICIDAD

Estos trabajos incluían camarera, trabajo agrícola, jardinería y trabajo comercial, según los investigadores.

Los trabajos que requerían mucho caminar también aumentaban el riesgo de pérdida del embarazo en un 18% por cada hora que una mujer pasaba de pie, añadieron los investigadores.

"Perder un embarazo es devastador para una mujer, así que si hay algo que podamos hacer para ayudar a evitarlo, es importante que los lugares de trabajo sean conscientes de cómo se puede reducir el riesgo", dijo la investigadora principal Luise Mølenberg Begtrup en un comunicado de prensa. Es profesora clínica asociada de salud pública en la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

PUBLICIDAD

Para el estudio, los investigadores analizaron 800.000 embarazos entre 475.000 mujeres entre 2004 y 2018.

Relacionaron esos datos con mediciones de postura ocupacional de más de 400 mujeres que llevaban sensores en la espalda y los muslos mientras trabajaban. Los sensores rastrearon cuánto tiempo pasaban las mujeres de pie, caminando y inclinándose hacia adelante en 100 trabajos diferentes.

Los resultados mostraron que el trabajo de flexión hacia adelante representaba el mayor riesgo para un embarazo, seguido de los trabajos de caminar y estar de pie.

Caminar se asoció con un 18% más de riesgo de aborto espontáneo, y cada hora de trabajo de pie se asoció con un 3% más de riesgo de pérdida del embarazo. Por cada hora de trabajo inclinado hacia delante, el riesgo de aborto espontáneo aumentó un 36%.

Alrededor del 10% de los embarazos terminaron en aborto espontáneo en todas las mujeres, pero el riesgo de aborto espontáneo se acercaba más al 14% en las mujeres que pasaron una hora trabajando hacia delante, según el estudio.

"Es una cifra bastante alta", dijo Molenberg Begtrup. "Por otro lado, es relativamente raro que la gente pase más de una hora en total inclinada hacia delante durante un día laboral. De hecho, el trabajador medio solo pasaba 24 minutos al día en posición inclinada hacia adelante."

No está claro por qué trabajar inclinado hacia adelante podría perjudicar potencialmente un embarazo, según los investigadores.

"El mecanismo subyacente sigue siendo poco comprendido", dijo la investigadora principal , la doctora Hannah Nørtoft Frankel, médica del Hospital Bispebjerg en Dinamarca, en un comunicado de prensa.

"Una posible explicación es que inclinarse hacia delante puede restringir el flujo sanguíneo a la placenta", dijo Nørtoft Frankel. "También podría ser que desencadene hormonas del estrés que inducen contracciones en el útero, lo que podría llevar a un aborto espontáneo."

Las mujeres embarazadas no deberían preocuparse demasiado por ir a trabajar, a pesar de estos hallazgos, según los investigadores.

"En general, es saludable mantenerse activo y seguir trabajando durante un embarazo sin complicaciones", dijo Molenberg Begtrup. "Sin embargo, hay ocupaciones en las que los empleadores deberían prestar atención a si una empleada embarazada pasa gran parte del día laboral de pie, caminando o inclinándose hacia adelante. En estos casos, los empleadores deberían considerar cómo se pueden ajustar las tareas y adaptar el trabajo en consecuencia."

Ajustes relativamente pequeños pueden marcar la diferencia, como hacer más descansos sentados durante el día o proporcionar una silla para trabajadores que de otro modo tendrían que estar de pie, según los investigadores.

Las mujeres embarazadas también podrían intercambiar tareas con un compañero mientras están embarazadas, según los investigadores.

"Si alguien siente que está expuesto a condiciones laborales especialmente exigentes y no está seguro de si estas podrían suponer un riesgo para su embarazo, siempre puede ser derivado para una evaluación individual de riesgos y orientación en un departamento de medicina laboral", explicó Mølenberg Begtrup.

Los investigadores también señalaron que otros factores, como el tabaquismo o la salud general de la mujer, podrían influir en el riesgo de pérdida del embarazo.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre abortos espontáneos.

FUENTE: Universidad de Copenhague, comunicado de prensa, 6 de octubre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ejercicio puede ralentizar la progresión del Parkinson, según un estudio.

Healthday Spanish

El ejercicio puede ralentizar la progresión del Parkinson, según un estudio.

Los medicamentos para la epilepsia pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos, aumentando el riesgo de embarazo no deseado

Healthday Spanish

Los medicamentos para la epilepsia pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos, aumentando el riesgo de embarazo no deseado

Los hospitales no están tomando medidas sencillas para evitar las infecciones urinarias relacionadas con catéteres, según un estudio

Healthday Spanish

Los hospitales no están tomando medidas sencillas para evitar las infecciones urinarias relacionadas con catéteres, según un estudio

¿Es segura la leche bronca para los niños? Los pediatras advierten sobre los riesgos

Healthday Spanish

¿Es segura la leche bronca para los niños? Los pediatras advierten sobre los riesgos

Dejar de lado los pasatiempos y aislarse de la rutina habitual: las señales cotidianas que revelan un deterioro silencioso en la salud mental

En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO compartieron las recomendaciones fundamentales para proteger el bienestar emocional y remarcaron claves para detectar el malestar

Dejar de lado los pasatiempos y aislarse de la rutina habitual: las señales cotidianas que revelan un deterioro silencioso en la salud mental

DEPORTES

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

El sorprendente anuncio en la carrera deportiva de Marta antes del Mundial femenino Brasil 2027

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia

Flávio Bolsonaro pidió la renuncia del juez de la Corte Suprema de Brasil que condenó a su hermano y a su padre

Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética

La Unión Europea ve crucial lograr “resultados tangibles” con China para evitar una guerra comercial