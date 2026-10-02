Qué es la “zona cero” y por qué los especialistas la consideran la base de una rutina física sostenible

La “zona cero” reúne movimientos cotidianos de baja intensidad fuera del ejercicio planificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La zona cero describe el movimiento cotidiano de baja intensidad que sucede fuera del entrenamiento planificado: caminar, subir escaleras, estar de pie o realizar tareas domésticas. Incorporarlo puede ayudar a reducir el tiempo sedentario y a construir una rutina física más constante.

La zona cero reúne la actividad física cotidiana de baja intensidad

El concepto no forma parte de una clasificación clínica universal, pero sirve para poner el foco en el movimiento que queda fuera del gimnasio o del deporte.

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Según explicó el cardiólogo clínico e intervencionista José Abellán a Vogue, se trata de una intensidad inferior al primer umbral respiratorio, en la que todavía es posible conversar con comodidad. En términos prácticos, abarca acciones habituales que elevan poco el esfuerzo, pero se repiten a lo largo del día.

El movimiento suave no sustituye los objetivos semanales de ejercicio moderado o vigoroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en la actividad física los desplazamientos, las tareas del hogar, trabajo y ocio. Sus directrices sobre actividad física y comportamiento sedentario señalan que reemplazar tiempo sentado por actividad de cualquier intensidad, incluso ligera, aporta beneficios para la salud.

La recomendación no sustituye el ejercicio estructurado, pero reconoce que moverse más en la vida diaria tiene valor propio. En ese marco, la zona cero puede expresarse en hábitos sencillos:

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Caminar durante trayectos cortos

Levantarse con regularidad si el trabajo exige permanecer sentado

Elegir escaleras cuando las condiciones lo permitan

Dedicar parte del tiempo de ocio a paseos tranquilos

Alternar períodos de pantalla con movimiento

La progresión de la actividad debe adaptarse a la edad y la condición de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el sedentarismo acompaña, pero no reemplaza, al ejercicio planificado

La OMS recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada por semana, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. Además de actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana.

Estas pautas contemplan una combinación de intensidades y no establecen que el movimiento suave alcance por sí solo los objetivos de acondicionamiento físico.

El preparador físico Pablo Gil, citado por el medio, plantea precisamente que la actividad cotidiana funciona como base sobre la que conviene sumar estímulos cardiovasculares, fuerza y movilidad.

Levantarse con regularidad ayuda a interrumpir los períodos prolongados frente a una pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su enfoque cuestiona la idea de concentrar todo el movimiento en una sesión aislada y descuidar el resto de la jornada. La regularidad, más que la exigencia extrema, puede facilitar la continuidad de los hábitos.

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Para el asesor de bienestar Isidoro de la Cruz, la zona cero tampoco debería convertirse en el límite de la actividad corporal. En declaraciones recogidas por Vogue, advirtió que el organismo requiere variedad de movimientos y trabajo progresivo de fuerza.

La advertencia coincide con la orientación de la OMS, que aconseja reducir el sedentarismo y mantener actividad aeróbica y muscular de forma regular.

Caminar, subir escaleras y realizar tareas domésticas reduce el tiempo de inactividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión debe ajustarse a la condición y necesidades de cada persona

La incorporación de más movimiento cotidiano puede ser un punto de partida para personas inactivas o para quienes buscan interrumpir períodos prolongados sentados. Las guías de la OMS indican que cualquier cantidad de actividad es preferible a ninguna. Recomiendan comenzar con volúmenes pequeños para aumentar gradualmente frecuencia, intensidad y duración.

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Ese avance debe contemplar edad, condición física, lesiones previas y enfermedades. La OMS incluye recomendaciones para personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad y quienes viven con enfermedades crónicas, grupos en los que pueden ser necesarios ajustes o asesoramiento profesional.

Ante síntomas, limitaciones o dudas sobre el nivel de esfuerzo adecuado, corresponde consultar a un profesional de la salud.

La Organización Mundial de la Salud reconoce beneficios al reemplazar el tiempo sentado por actividad ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar y hacer pausas activas ayudan a distribuir el movimiento durante el día

El principal aporte de la zona cero está en desplazar parte del tiempo de inactividad con acciones que resulten viables en la rutina. No exige equipamiento ni una sesión formal, aunque sí requiere prestar atención a cuánto se permanece sentado.

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Las recomendaciones de la OMS para adultos advierten que limitar la conducta sedentaria forma parte de una estrategia más amplia de salud. El beneficio aumenta cuando se combina con ejercicio aeróbico y fortalecimiento muscular.

Así, el movimiento suave cotidiano y entrenamiento planificado responden a funciones complementarias. Caminar, ponerse de pie o realizar un paseo breve no reemplaza una pauta individual de ejercicio. Pero puede convertir la actividad física en una presencia más distribuida y sostenible durante la semana.