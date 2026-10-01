Mario Lugones expuso en la Argentina Week de París los planes de inversión en salud: “Ya es un proceso en marcha”

Mario Lugones presentó en París una agenda oficial para atraer inversiones al sector sanitario argentino. (Ministerio de Salud)

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presentó en París la agenda oficial para atraer capitales al sistema sanitario argentino, con foco en investigación clínica, producción de medicamentos, vacunas y tecnologías vinculadas a la prevención de enfermedades. Durante la Argentina Week, sostuvo que el sector reúne condiciones para ampliar su actividad industrial y exportadora, aunque la concreción de los proyectos dependerá de acuerdos con empresas y de la evolución del contexto económico.

Lugones integró la delegación oficial que acompañó al presidente Javier Milei en el encuentro con empresarios e inversores. En el panel dedicado a salud y biotecnología, el ministro planteó que el país puede ganar participación en estudios clínicos y en la fabricación de productos para el mercado interno y externo.

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La exposición se apoyó en anuncios de empresas y en una agenda de inversión acordada con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe). Según informó el funcionario, esa hoja de ruta contempla USD 8.000 millones para investigación clínica durante los próximos seis años.

La hoja de ruta acordada con CAEMe contempla 8.000 millones de dólares para investigación clínica durante los próximos seis años. (Ministerio de Salud)

“En el encuentro en Nueva York, le conté a inversores y empresarios por qué la Argentina había vuelto a ser un lugar confiable para invertir. Hoy, seis meses después, vengo a decirles que eso dejó de ser una promesa: ya es un proceso en marcha, con resultados verificables”, afirmó Lugones durante su presentación.

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La investigación clínica concentró el principal anuncio de la agenda

La cifra de USD 8.000 millones fue uno de los ejes de la exposición oficial. El ministro la vinculó con la actividad de compañías farmacéuticas y con la posibilidad de ampliar la realización de estudios clínicos en el país, un segmento que involucra a laboratorios, centros de investigación, hospitales, profesionales de la salud y pacientes que participan de protocolos autorizados.

Pfizer impulsará un Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información orientado al análisis de estudios en América Latina. (Ministerio de Salud)

Los estudios clínicos son etapas de investigación que permiten evaluar la seguridad y eficacia de medicamentos, vacunas y tratamientos antes de que se incorporen al mercado o amplíen sus indicaciones. Para su desarrollo, requieren autorizaciones regulatorias, comités de ética, instituciones con capacidad operativa y equipos especializados. En ese sentido, Lugones mencionó acuerdos con Boehringer Ingelheim, Roche y Bristol Myers Squibb como parte de esa agenda.

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En una publicación posterior en X, el ministro sostuvo que lo expuesto meses atrás en Nueva York como una oportunidad de crecimiento “hoy se expresa en anuncios e inversiones concretas”. El mensaje también señaló que la agenda acordada junto con CAEMe permite dimensionar el proceso de inversiones que el Gobierno busca promover.

Además de la agenda de investigación clínica, el ministro hizo referencia a un Centro Global de Datos Clínicos y Ciencias de la Información de Pfizer para América Latina. La iniciativa se orientaría al procesamiento y análisis de información vinculada con ensayos clínicos y desarrollo de tratamientos.

En una publicación en X, Lugones sostuvo que lo expuesto meses atrás en Nueva York como una oportunidad de crecimiento “hoy se expresa en anuncios e inversiones concretas”.

La incorporación de capacidades de datos en el sector farmacéutico puede incluir tareas de análisis de información médica, administración de protocolos y seguimiento de estudios. Lugones presentó el proyecto como parte de una estrategia para atraer actividades de mayor contenido tecnológico.

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En su exposición, también aludió a una nueva línea de producción de SC Johnson destinada al abastecimiento de productos asociados con la prevención del dengue y el zika. Ambas enfermedades son transmitidas por mosquitos y han tenido circulación en distintos países de América Latina, por lo que las medidas de control incluyen la eliminación de criaderos y el uso de repelentes e insecticidas.

El funcionario sumó a Biosidus y Sinergium Biotech entre las compañías nacionales que, según afirmó, buscan ampliar su capacidad productiva y sus exportaciones. En el mensaje que difundió en redes sociales, Lugones señaló que la actividad sanitaria puede generar empleo calificado, incorporar tecnología y colocar producción argentina en mercados internacionales.

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La producción de vacunas fue uno de los ejes de la exposición de Mario Lugones ante inversores en París. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación de Lugones tuvo un componente político y económico. El ministro atribuyó la posibilidad de captar inversiones a las condiciones que, según el Gobierno, fueron generadas por la administración de Milei a partir de la disciplina fiscal, la reducción de trabas y la previsibilidad normativa.

“El Presidente estableció las condiciones para que los inversores de todo el mundo vuelvan a confiar en nuestro país. Nuestro trabajo es quitar obstáculos y acompañar esa inversión con reglas transparentes y una gestión eficiente”, expresó Lugones en X.

El titular de Salud sostuvo que la tarea estatal debe concentrarse en crear condiciones para el desarrollo del sector privado sin dejar de lado el funcionamiento de los servicios sanitarios. En ese sentido, afirmó que el orden fiscal y la estabilidad de las reglas son factores que las empresas toman en cuenta al definir inversiones de largo plazo.

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Durante el encuentro en París, Lugones dijo que “cada uno de estos anuncios no es una cifra aislada” y los presentó como parte de un conjunto de decisiones empresariales.

Francia aparece como un socio para cooperación científica e industrial

El ministro también planteó la intención de profundizar los vínculos con Francia y otros países europeos en materia de industria, ciencia y salud. La cooperación internacional fue presentada como una vía para ampliar capacidades de investigación, producción y formación de recursos humanos.

El Gobierno destacó acuerdos con Boehringer Ingelheim, Roche y Bristol Myers Squibb para potenciar la realización de ensayos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugones recordó el trabajo conjunto entre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Doctor Carlos G. Malbrán. En ese marco, mencionó el laboratorio de bioseguridad nivel 4 que funciona en el organismo argentino.

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Los laboratorios de nivel 4 son instalaciones destinadas al estudio de agentes patógenos de alto riesgo. Exigen protocolos de contención estrictos, infraestructura especializada y personal capacitado. El ministro indicó que la experiencia de cooperación con Estados Unidos podría servir como antecedente para impulsar proyectos con instituciones francesas y europeas.

“Francia no es un actor nuevo para nosotros, es un socio con historia. Partimos de una relación industrial y científica que funciona, y que tiene margen para crecer mucho más”, sostuvo el funcionario.

Lugones cerró su intervención con una referencia a la capacidad científica y técnica del país: “Venimos a ofrecer capacidad, talento y nuevas oportunidades concretas de inversión”.

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