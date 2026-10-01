La radiación cerebral dirigida podría aliviar una depresión grave y difícil de tratar

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MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Investigadores afirman haber encontrado una forma sin incisiones de tratar los cerebros de personas afectadas por depresión severa y resistente al tratamiento, lo que parece ser un alivio duradero.

Es un estudio pequeño -- solo 20 participantes -- por lo que se necesitan ensayos más grandes. Pero parece haber potencial en el enfoque, que concentra la radiación en un punto clave del cerebro.

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Catorce de los 20 participantes sufrían una depresión tan grave que les había provocado pensamientos suicidas. Sin embargo, esos pensamientos disminuyeron en todos menos uno tras el tratamiento, según los investigadores.

En general, el 89% de los participantes observó una mejora en las puntuaciones que miden la depresión.

Estos beneficios parecen haberse mantenido durante una mediana de tres años después del tratamiento, según el estudio. Eso significa que la mitad de los participantes mantuvo efectos positivos durante más tiempo y la otra mitad no.

"Para las personas que han vivido durante años con depresión severa a pesar de haber probado casi todos los tratamientos disponibles, la posibilidad de otra opción es significativa", dijo el autor principal, el Dr. Mohamed Khattab, oncólogo radioterápico en la Universidad del Sur de Florida y en el Hospital General de Tampa.

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"Estos resultados nos dan una razón para estudiar este enfoque con más rigor, para entender quién puede beneficiarse y cómo implementarlo de la forma más segura posible", afirmó.

El equipo de Khattab presentó sus conclusiones el lunes en Boston en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica (ASTRO).

El estudio se centró en personas que luchan contra la depresión resistente al tratamiento, definida como la depresión que persiste tras al menos dos tratamientos con antidepresivos. Aproximadamente el 30% de los pacientes con depresión acaban siendo resistentes al tratamiento, según información de contexto de un comunicado de prensa de ASTRO.

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Los pacientes del nuevo estudio habían probado otros tratamientos, incluyendo terapia cognitiva, múltiples medicamentos, ketamina, estimulación magnética transcraneal, terapia electroconvulsiva ("choque") e intervenciones cerebrales invasivas como la ablación. Estos tratamientos pueden tener efectos secundarios y algunos requieren cirugía.

La nueva técnica se llama capsulotomía radioquirúrgica estereotáctica. Consiste en el uso de radiación altamente dirigida para formar una pequeña lesión en un circuito cerebral que se sabe que juega un papel en los trastornos del estado de ánimo y los trastornos obsesivo-compulsivos.

El procedimiento no requiere cortes ni necesidad de implantar ningún dispositivo.

Ya se ha utilizado para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), pero su uso contra la depresión difícil de tratar es nuevo.

"Este enfoque nos permite alcanzar un objetivo muy pequeño en lo profundo del cerebro sin abrir el cráneo ni colocar electrodos", explicó Khattab en el comunicado de prensa de ASTRO. "El objetivo es interrumpir un circuito que contribuye a síntomas graves y persistentes mientras limita los efectos sobre el tejido cerebral circundante."

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El equipo de Khattab había probado este enfoque en 2022 en tres pacientes con depresión resistente al tratamiento, y parecía haber ayudado a aliviar los síntomas de forma segura.

Diez de los 20 participantes del nuevo estudio también tenían TOC junto con su depresión.

Tras la terapia estereotáctica de capsulotomía radioquirúrgica, 18 de los participantes fueron evaluados por síntomas depresivos y observaron un descenso medio del 53% en las puntuaciones de síntomas, según una prueba estándar.

Los investigadores señalaron que hubo un impacto especialmente grande en la reducción de los pensamientos suicidas.

"Vimos reducciones significativas en los síntomas de depresión y pensamientos suicidas en la mayoría de los pacientes, sin los efectos secundarios neurológicos o cognitivos graves o permanentes que la gente puede temer al enterarse de procedimientos que involucran el cerebro", explicó Khattab.

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Los participantes no mostraron signos de déficits neurológicos, apatía ni cambios de personalidad tras el procedimiento. El equipo de Khattab tampoco encontró evidencia de deterioro cognitivo tras el tratamiento.

"La preservación de la función cognitiva fue uno de los hallazgos más importantes", dijo Khattab. "La gente, comprensiblemente, se preocupa por si un procedimiento que involucra el cerebro podría cambiar su forma de pensar o funcionar. En nuestro estudio, la cognición no se vio comprometida a medida que los síntomas de depresión disminuyeron."

Los únicos efectos secundarios observados fueron leves: tres pacientes experimentaron dolor de cabeza o mareos. Otros dos mostraron cambios en el tejido cerebral mayores de lo esperado tras la terapia, que según los investigadores se resolvieron tras el tratamiento con esteroides.

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El equipo de Florida señaló que el estudio no incluía un grupo de comparación, por lo que no puede demostrar que el tratamiento de radiación causara el descenso de la depresión. Se justifican ensayos mejores y más grandes, dijo Khattab.

"Este estudio es importante porque evalúa un enfoque altamente dirigido y sin incisión en pacientes que ya habían probado múltiples terapias, al tiempo que monitoriza la cognición y la seguridad a lo largo del tiempo", dijo el Dr. Markus Bredel, copresidente del Grupo de Trabajo de Medicina Funcional de Radiación de ASTRO, en el comunicado de prensa de ASTRO. No participó en la nueva investigación.

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Bredel también subrayó que "serán necesarios estudios más amplios antes de que este enfoque pueda entenderse como parte de la atención rutinaria." También es profesor de oncología radioterápica en el Centro Integral de Cáncer Sylvester de la Universidad de Miami.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Descubre más sobre la depresión y sus tratamientos en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Sociedad Americana de Oncología Radioterápica, comunicado de prensa, 28 de septiembre de 2026