Robbie Williams en Argentina: el día que habló de su autismo, sus miedos y su obsesión creativa

Detrás de su figura de rockstar, Robbie Williams ha hablado sobre los desafíos que enfrenta en su vida cotidiana (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)

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Detrás de la fachada de un rockstar indestructible y arrollador, capaz de dominar a decenas de miles de personas con un solo gesto, se esconde una mente en constante efervescencia que jamás se apaga. Esa dualidad ha acompañado a Robbie Williams durante gran parte de su trayectoria.

El cantante británico de 52 años se encuentra en Buenos Aires para ofrecer tres conciertos completamente agotados. Más allá de la enorme expectativa por sus shows, la estrella musical fue noticia recientemente tras contar que fue diagnosticado con autismo, una revelación que echa luz sobre su personalidad, sus desafíos de salud mental y la manera en que habita el escenario.

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En agosto, durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres por el lanzamiento de la colección de su marca de ropa Hopeium, el exintegrante de Take That compartió públicamente que padece un espectro de autismo, el cual se suma a su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Lejos de encararlo con pesadumbre, Williams expresó que descubrir esta condición le produjo un gran alivio y satisfacción, ya que le otorgó una explicación clara a patrones de comportamiento que antes no lograba comprender.

El exintegrante de Take That reveló recientemente que fue diagnosticado dentro del espectro autista (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo. Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”, bromeó respecto a las excentricidades y reacciones raras que a lo largo de los años desconcertaron tanto a su entorno como a la prensa internacional.

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Creatividad obsesiva como refugio frente a la ansiedad

Convivir con el TDAH y el autismo implica lidiar con una hiperfocalización extrema y pensamientos intrusivos. Williams explicó que su mente “tiene la capacidad de concentrarse al 1000% en una sola actividad, desconectándose por completo de todo lo demás”. Para el artista, la vía de escape frente al pánico y los escenarios de ansiedad ha sido encauzar esa energía de forma obsesiva hacia la creación artística y visual.

Para ilustrar la intensidad de su mente, relató que durante un vuelo llegó a temer que sus pensamientos intrusivos desencadenaran poderes telequinéticos y provocaran la caída de la aeronave. Entrenar a su cerebro para crear cosas divertidas y enfocar su atención fuera de sí mismo es la herramienta diaria que utiliza para silenciar esos temores y evitar que su propia mente juegue en su contra.

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Williams ya había contado que convive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad Draw (REUTERS/Brian Snyder)

Este hallazgo se conecta con otras batallas de salud mental sobre las que el cantante ha hablado abiertamente, como su “Tourette interior” —pensamientos intrusivos que no exterioriza— y su habilidad para el enmascaramiento psicológico (masking). Williams se ha definido a sí mismo como un “medallista olímpico” a la hora de proyectar una imagen de absoluta seguridad y arrogancia sobre el escenario para ocultar el miedo y la vulnerabilidad que experimenta internamente.

Pese a estos desafíos, su carrera musical atraviesa un momento excepcional. Su álbum Britpop lo llevó a superar el récord histórico de The Beatles en el Reino Unido con más discos en el puesto número uno, impulsando la gira mundial que actualmente lo trae de regreso a América Latina.

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El estilo de Robbie Williams: de la sastrería audaz al athleisure

El músico aseguró que conocer su diagnóstico le permitió comprender conductas que antes no podía explicar (REUTERS/Dan Mullan)

Como un reflejo directo de su personalidad ecléctica, la vestimenta de Robbie Williams se ha consolidado como una pieza clave de su marca registrada sobre el escenario. Su propuesta estética combina con naturalidad la sastrería de alta gama, la actitud irreverente del rockstar y la comodidad del streetwear.

Monocromía e impacto visual: domina los escenarios masivos usando conjuntos monocromáticos en bloques de color (rojo encendido, azul eléctrico, rosa pastel o blanco), lo que simplifica su silueta y captura la atención inmediata del público.

Los looks monocromáticos son una de las marcas visuales del artista en sus recitales masivos (Reuters/James Lang)

Sastrería contemporánea con toque rebelde: para galas y eventos formales opta por trajes cruzados o de tres piezas con sacos de textura rica (como terciopelo o estampados botánicos). Es muy habitual que los lleve sin camisa por debajo, dejando al descubierto sus tatuajes en el pecho para romper la etiqueta clásica con un toque de provocación.

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Estética deportiva y athleisure: en conciertos al aire libre o grandes estadios, recurre a chándals completos y prendas deportivas retro, demostrando que la comodidad urbana y la presencia escénica de un showman de primer nivel pueden convivir en total armonía.