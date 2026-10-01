Cómo vivir más y mejor: las claves de un especialista para cuidar la autonomía y atravesar la vejez

El médico Diego Bernardini sostuvo que el aumento de la expectativa de vida exige políticas públicas para preservar la autonomía de las personas mayores

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En un contexto en el que la mayor expectativa de vida reabre el debate sobre el retiro laboral, los cuidados y los prejuicios por edad, el médico Diego Bernardini planteó que la longevidad requiere políticas públicas, participación de las personas mayores y condiciones para sostener la autonomía. La reflexión cobra relieve este 1 de octubre, Día Mundial de las Personas Mayores, una jornada instaurada por Naciones Unidas en 1990 para concientizar sobre los desafíos de esta etapa de la vida.

Doctor en Medicina y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Bernardini sostuvo que la nueva longevidad no consiste solo en prolongar la vida, sino en preservar la capacidad de decidir, mantener vínculos, realizar actividades y cuidar el bienestar. “Queremos vivir mucho tiempo, pero también queremos vivirlos bien”, afirmó durante una entrevista.

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La expectativa de vida obliga a revisar la relación entre trabajo y retiro

El especialista cuestionó que las edades de jubilación mantengan criterios definidos hace décadas, pese al aumento de la expectativa de vida. En ese marco, distinguió entre el derecho a jubilarse y la necesidad de conservar una ocupación o un proyecto personal.

El especialista propuso considerar la jubilación como un derecho y no como una obligación para los trabajadores (Captura de video)

“La jubilación tiene que ser un derecho y no una obligación”, dijo Bernardini en Infobae A las Nueve. Propuso discutir qué alternativas requieren quienes desean mantenerse activos y qué respuestas necesitan quienes deben dejar de trabajar por motivos de salud o por las exigencias físicas de su tarea.

El médico indicó que, para muchas personas, la actividad laboral organiza una parte central de la identidad, una asociación que, según explicó, tiene mayor peso entre los hombres. La salida del mercado laboral sin una preparación previa puede repercutir en la salud, agregó, y mencionó aumentos de depresión, infartos, suicidios y procesos oncológicos después del retiro.

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En las empresas familiares y las pequeñas y medianas empresas, Bernardini planteó que los fundadores pueden delegar funciones sin perder su lugar. La transmisión de conocimientos y la construcción de un legado, señaló, permiten redefinir ese papel.

Las personas mayores deben participar de las decisiones que las involucran

Para Bernardini, las políticas destinadas a las personas mayores deben incorporar su voz y no partir de decisiones tomadas por terceros. “La decisión la tenemos que tomar para ellos, pero con ellos”, afirmó.

El especialista advirtió que prescindir de esa participación favorece la infantilización y desconoce los deseos de quienes atraviesan esta etapa. También vinculó esa exclusión con el edadismo, un prejuicio que, según sostuvo, restringe el acceso al empleo, la vida social y la representación pública.

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La desvinculación abrupta del mercado laboral sin preparación previa incrementa el riesgo de depresión, infartos y suicidios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La última barrera social que nos queda es esta, la del edadismo”, señaló Bernardini. Afirmó que aún persisten actitudes de desinterés y exclusión hacia las personas mayores, por lo que el debate debe contemplar tanto la preparación individual como las transformaciones sociales.

Jubilación, cambios físicos y menopausia son transiciones que requieren preparación

El médico recurrió al concepto antropológico de liminalidad para describir los períodos de incertidumbre entre una etapa de vida y otra. Comparó esas experiencias con el ingreso a la escuela o la finalización de la secundaria, instancias que suelen contar con ritos de paso, a diferencia de otras transiciones que llegan con escasa preparación.

Bernardini incluyó en ese grupo a la jubilación, los cambios físicos y la menopausia. Sostuvo que la sociedad suele asociar esos momentos con una pérdida de atractivo, productividad o presencia pública.

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El edadismo constituye una barrera social que limita la participación activa y la representación pública de la población mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cuestionó que la menopausia se trate exclusivamente como un problema médico. Algunas mujeres enfrentan síntomas complejos y otras la viven como una liberación, indicó. En Argentina, donde la expectativa de vida de las mujeres ronda los 80 años, una persona puede pasar más de un tercio de su vida en menopausia, por lo que pidió ampliar la conversación pública sobre esa transición.

La longevidad no depende solo de elecciones individuales

Bernardini advirtió sobre la comercialización de la longevidad mediante redes sociales, productos de consumo y discursos de personas sin formación específica. Cuestionó los mensajes que presentan el envejecimiento saludable como una solución individual al alcance de quien puede pagarla.

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“Hoy te la están vendiendo que viene en una cápsula”, sostuvo. A su entender, esa perspectiva deja fuera los factores colectivos que contribuyeron a extender la vida, entre ellos el saneamiento, las vacunas y los antibióticos.

La actividad física, la estimulación cognitiva y la higiene del sueño ayudan a retrasar el estado de fragilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico remarcó que la longevidad no es una especialidad médica y advirtió que el término es utilizado por personas sin formación ligada al envejecimiento. A la vez, señaló que la mayoría de las personas mayores vive en su casa y conserva autonomía, aun cuando use medicamentos, bastón o muleta.

El objetivo, planteó, es retrasar lo máximo posible el estado de fragilidad. “Los japoneses le dicen vivir largo y morir corto”, afirmó. La actividad física, un peso adecuado, los vínculos sociales, la estimulación cognitiva y la higiene del sueño pueden modular el envejecimiento y ayudar a sostener la independencia durante más años, según Bernardini.

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El especialista añadió que la actitud frente al paso del tiempo también incide en el bienestar y en el sufrimiento de cada persona.

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