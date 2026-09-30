El estrés crónico puede costarte tranquilidad -- y memoria

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MARTES, 29 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El estrés crónico puede afectar más la capacidad cerebral de las mujeres que la de los hombres a medida que envejecen.

Un nuevo estudio realizado con casi 3.900 adultos sanos de 50 años o más sin demencia encontró que las mujeres con niveles más altos de estrés continuo presentaban un descenso más pronunciado en la atención y el lenguaje que los hombres.

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Los investigadores dijeron que aún no está claro por qué -- o si la diferencia está relacionada con la biología, como las hormonas, o con factores sociales como los roles de género.

Los participantes hispanos con mayor estrés también presentaron mayor deterioro de memoria que los participantes blancos no hispanos.

Pero hubo un hallazgo alentador en todos los grupos: un mayor apoyo social se asoció a una menor disminución de la atención.

Los participantes informaron de estrés a largo plazo por dinero, trabajo, salud, relaciones y cuidados, junto con el grado de apoyo que sentían. Sus habilidades de pensamiento se evaluaban aproximadamente cada dos años.

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Como el estudio fue observacional, no puede demostrar causa y efecto.

Aun así, los investigadores afirman que los hallazgos destacan factores potencialmente importantes en el envejecimiento cerebral saludable.

"Las conexiones sociales y el estrés son partes de la vida cotidiana que pueden ser posibles de cambiar", dijo la coautora Michelle Mielke, profesora de epidemiología y prevención en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

A continuación, los investigadores quieren investigar si reducir el estrés o fortalecer las redes de apoyo significativas puede ayudar a preservar la función cognitiva a medida que las personas envejecen. También quieren comprender mejor cómo estos factores pueden influir en el riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas.

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El estudio fue publicado recientemente en la revista Alzheimer's & Dementia.

Más información

La American Brain Foundation explica más sobre cómo el estrés afecta al cerebro.

FUENTE: HealthDay TV, 29 de septiembre de 2026