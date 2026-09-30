La seguridad alimentaria ocupa un lugar entre los temas políticos

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MARTES, 29 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La antesala de las elecciones de mitad de mandato se está convirtiendo en una lucha por la comida -- literalmente.

El verano estuvo marcado por un brote masivo transmitido por alimentos que enfermó a decenas de personas y la retirada de decenas de miles de libras de carne importada, convirtiendo la seguridad del suministro alimentario estadounidense en un tema de conversación nacional y una causa política.

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Los presentadores de programas nocturnos bromeaban sobre síntomas que incluían diarrea explosiva. Como precaución, cadenas de restaurantes como Chipotle y Taco Bell retiraron lechuga, jalapeños y otros productos sospechosos de los menús. Algunos científicos de seguridad alimentaria culparon los brotes a los recortes federales en salud pública.

Estas dinámicas colectivas han planteado preguntas sobre si es seguro pedir una ensalada o una hamburguesa.

Los demócratas han pasado a la ofensiva, diciendo que los votantes preocupados por la seguridad del suministro alimentario de EE. UU. deberían expulsar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. La administración Trump ha respondido acusando a los demócratas de alarmar sobre la seguridad alimentaria para ganar puntos políticos.

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El conflicto político refleja el impacto que los brotes a gran escala han tenido en la psique pública. Los votantes de mitad de mandato llevan tiempo preocupados por cuestiones de bolsillo como los precios de los supermercados, pero la oleada de revocaciones les preocupa sobre si la comida que compran es segura para comer -- y los líderes políticos están prestando atención.

El brote vinculado a la ciclospora en la lechuga provocó casi 20.000 casos confirmados en laboratorio entre mayo y agosto, en comparación con 1.180 casos en el mismo periodo de 2025, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Esto lo convierte en el mayor brote registrado del parásito.

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"Una de las razones por las que la seguridad alimentaria está en las noticias este año, y la gente ha estado justamente preocupada, es la combinación de nombres de restaurantes de alto perfil y el número colosal de enfermedades", dijo Teresa Murray, directora de control del consumidor del Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU., o PIRG, un grupo de defensa, refiriéndose a un reciente brote de ciclosporiasis. "Son miles de personas. Eso lo hace más real."

Los datos muestran que en 2026 se han producido unas 200 retiradas de alimentos hasta ahora, lo que está aproximadamente en la misma cifra que tenía el año pasado, según datos de PIRG.

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## Siguiendo los números

La mayoría de los votantes registrados tiene poca o ninguna confianza en la supervisión gubernamental sobre la seguridad alimentaria, y los demócratas tienen mucha más probabilidad que los republicanos de dudar de las protecciones vigentes, según una encuesta de julio de la Universidad de Quinnipiac.

El 94 por ciento de los adultos estadounidenses indicó estar preocupado por la frecuencia de retiradas de alimentos en una encuesta realizada por GS1 US, una organización de estándares de datos.

La proporción de consumidores que están firmemente de acuerdo en que el sistema alimentario estadounidense produce alimentos seguros para consumir disminuyó a aproximadamente un 30% en agosto, frente al 40% en noviembre, según datos de encuestas publicadas en septiembre por la Universidad de Illinois y la Universidad Purdue.

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Los demócratas han aprovechado la oportunidad para repetir las críticas a los recortes presupuestarios y prioridades del presidente Donald Trump.

El Comité Nacional Demócrata publicó recientemente una lista de alimentos retirados en las redes sociales mientras llamaba al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. un "desastre total" que debe dimitir.

"Trump está desmantelando nuestro gobierno -- y está perjudicando a la gente", publicó la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, el 2 de septiembre en la plataforma social X, añadiendo: "Recortaron las agencias de seguridad alimentaria → brote de ciclospora."

Semanas antes, había escrito a Kennedy exigiendo respuestas sobre lo que describió como la "respuesta fallida" de la administración y su conexión con las contribuciones políticas.

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El representante Gabe Amo, demócrata de Rhode Island, publicó el 5 de septiembre en X: "Hago un llamamiento a Trump para que deje de desmantelar la FDA y restaure a sus inspectores. Merecemos comida segura."

La campaña de la representante Judy Chu, demócrata de California, publicó el 5 de septiembre en X: "Trump está recortando nuestra financiación y plantilla para la seguridad alimentaria, y hemos visto demasiadas retiradas de alimentos este verano."

Pero el número de retiradas no cuenta toda la historia.

Aunque las retiradas no han aumentado notablemente este año en comparación con 2025, sí han subido en un periodo más amplio. El país registró 320 retiradas de alimentos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USA) en 2025, frente a 296 en 2024, según PIRG.

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El número total de retiradas creció un 21% entre 2021 y 2025, según un análisis de Trace One, proveedor de software de orientación regulatoria. El aumento de retiradas de Clase I, que son la máxima prioridad porque los productos podrían causar enfermedades graves o la muerte, impulsó gran parte del incremento.

Pero los números de retirada pueden ser engañosos. Para empezar, las agencias federales no publicitan todas las retiradas, especialmente si los productos ya no están en el mercado. Los datos de retiradas en sí mismos son sospechosos porque un solo alimento contaminado puede provocar múltiples retiradas si el artículo se incorpora a alimentos procesados u otros productos.

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Una medida mucho mejor es el número de personas enfermas, según los epidemiólogos. Y el brote específico de cyclospora en varios estados de este verano fue excepcional, afectando a personas en 21 estados.

En cuanto a la contaminación bacteriana de los alimentos --que es más común e incluye E. coli, listeria y salmonela--, la tendencia general apunta a brotes en los que menos personas enferman. Es una señal prometedora, dicen algunos líderes en seguridad alimentaria, aunque los CDC indican que se estima que 48 millones de personas cada año en EE. UU. experimentan enfermedades transmitidas por alimentos.

"Eso indica que estamos encontrando más brotes y más cuando son más pequeños y limitando hasta qué punto pueden crecer", dijo Craig Hedberg, profesor de salud pública en la Universidad de Minnesota y líder en vigilancia de la seguridad alimentaria.

Aun así, la percepción de que el suministro de alimentos es más arriesgado ha sido suficiente para encender el rencor político.

La FDA afirmó recientemente en X que las retiradas para el año fiscal 2026 están entre los niveles más bajos registrados en más de una década, afirmando: "No creas las noticias falsas." Incluía un gráfico que mostraba que las retiradas bajaron a 1.836 en el año fiscal 2026 desde casi 4.000 en el año fiscal 2013.

Ese mismo día, la asesora principal del HHS, Calley Means , redobló la afirmación, publicando en X que Kennedy lo está haciendo tan bien que los operativos demócratas critican a la FDA por hacer su trabajo realizando retiradas de alimentos.

"Tiene sentido que estos ataques cobardes y engañosos sean todo lo que tienen estos influencers", escribió.

Pero algunos expertos en seguridad alimentaria cuestionan las cifras, señalando que los totales de retiradas de la agencia abarcan una variedad de productos. El recuento también incluye medicamentos y dispositivos médicos, basándose en un análisis de los datos publicados por Susan Mayne, quien fue directora del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA de 2015 a 2023.

Algunos líderes en seguridad alimentaria dicen que es engañoso insinuar que las retiradas de seguridad alimentaria han disminuido si los datos en los que se basa la afirmación incluyen retiradas no relacionadas con alimentos.

"Esta afirmación del HHS parece basarse en datos incorrectos", dijo Mayne en LinkedIn, una red social orientada al empleo.

## Va de algo más que llamadas a revisión

La seguridad alimentaria ha ocupado ocasionalmente un papel central en la política.

En 1993, por ejemplo, un brote de E. coli relacionado con los locales de comida rápida Jack in the Box presionó al recién investido presidente Bill Clinton para que lo incluyera en un punto de la agenda en su primera reunión del Gabinete. Su administración acabó adoptando un nuevo enfoque centrado en prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y reconocido por la reducción drástica de las infecciones por E. coli .

La preocupación por la seguridad alimentaria se ha asentado especialmente ahora, dicen los líderes de salud pública, porque la administración se presenta como una defensora de la seguridad mientras recorta personal y financiación para las agencias federales responsables de la vigilancia e inspección.

"Hay un nivel de hipocresía por parte de la administración cuando prometen hacer nuestra comida más segura y luego destrozan a las agencias y programas que detectan y previenen brotes", dijo Sarah Sorscher, directora de asuntos regulatorios del Center for Science in the Public Interest.

La FDA sigue contando con el personal necesario para las investigaciones de brotes, y ningún investigador de la FDA se vio afectado por cambios de personal o reducciones de personal, dijo la portavoz del HHS, Grace Davis Jamison , en un correo electrónico.

El laboratorio de los CDC que apoya las investigaciones de brotes transmitidos por alimentos tampoco se vio afectado por las reducciones de personal, añadió, y la agencia mantiene un equipo dedicado a investigar brotes transmitidos por alimentos y a trabajar estrechamente con los departamentos de salud estatales y locales.

"La Administración Trump ha dado una respuesta contundente a cada brote, trabajando estrechamente con los departamentos de salud de los 50 estados y liderando la respuesta de salud pública identificando rápidamente fuentes conocidas y proporcionando a los estadounidenses la información que necesitan para protegerse", afirmó.

Las iniciativas de la administración corren el riesgo de debilitar las protecciones de seguridad alimentaria.

Trump dijo a finales de agosto que tomaría medidas para facilitar que las pequeñas explotaciones ganaderas sacrificaran y procesaran su propia carne, lo que generó preocupación entre los líderes de seguridad alimentaria de que el cambio podría permitir la entrada en el sistema alimentario de carne de vacuno inspeccionada inadecuadamente.

Trump también anunció que EE. UU. importaría más carne de vacuno de Argentina y Brasil, a pesar de las preocupaciones sobre las inspecciones y la seguridad. La Unión Europea ha implementado una prohibición a las importaciones de carne de vacuno brasileña debido al incumplimiento de la seguridad alimentaria y el uso de antibióticos.

La administración retiró una propuesta de norma de la era Biden que habría impedido la venta de pavo y pollo crudos con altos niveles de salmonela.

Y dijo que retrasaría el cumplimiento de una norma que exige a los supermercados y empresas rastrear los alimentos en sus cadenas de suministro, permitiendo una rápida eliminación en casos de contaminación. La implementación, que estaba prevista originalmente para el 20 de enero de este año, se realizaría en julio de 2028.

Las acciones se produjeron tras escuchar las preocupaciones de las partes interesadas sobre el tiempo necesario para cumplir, dijo Davis Jamison.

Algunos líderes de la seguridad alimentaria sostienen que la administración debería hacer más para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, señalando que no dedicar más recursos a prevenir problemas dificulta que la campaña de Kennedy anime a la gente a comer más alimentos frescos.

De hecho, casi la mitad de los consumidores cambió sus hábitos respecto a qué compuertos compraba y el 40% modificó las compras en restaurantes en el último mes debido a preocupaciones por enfermedades transmitidas por alimentos, según la encuesta de la Universidad de Illinois y la Universidad de Purdue. Las preocupaciones sobre la exposición a enfermedades transmitidas por alimentos a través de verduras frescas aumentaron en agosto en comparación con los comentarios de los dos años anteriores.

"Si quieres que la gente coma comida de verdad, frutas y verduras frescas, tienen que estar seguros", dijo Sandra Eskin, directora ejecutiva de Stop Foodborne Illness, una organización sin ánimo de lucro de salud pública. "En cambio, hemos tenido agricultores arando los campos porque la gente no compra lechuga."

Más información

Mantente al tanto de las retiradas de alimentos en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

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