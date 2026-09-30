Salud

Tratamientos falsos comunes en personas con pérdida de visión

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MARTES, 29 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Muchas personas con mala visión han pagado casi 13.300 dólares por lo que luego resultaron ser tratamientos falsos, según revela un nuevo estudio internacional.

Investigaciones británicas que involucraron a casi 1.000 pacientes descubrieron que aproximadamente una quinta parte se encontró con tratamientos que consideraban fraudulentos.

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La mayoría de los pacientes dijeron que habían omitido este tipo de "tratamientos" porque no estaban respaldados por pruebas.

"Lo que hemos demostrado es la importancia de ayudar a los pacientes a distinguir entre tratamientos basados en la evidencia y afirmaciones empresariales no fundamentadas", dijo Lee Jones, co-líder del estudio, investigador postdoctoral en oftalmología en University College London.

El equipo de Jones publicó sus hallazgos el 24 de septiembre en JAMA Ophthalmology.

Los investigadores consultaron a 955 adultos con enfermedades oculares diagnosticadas tratadas en Estados Unidos o Reino Unido.

En total, el 19% dijo haberse encontrado con terapias que consideraban falsas, mientras que 1 de cada 4 que había tenido tales encuentros siguió adelante con el tratamiento.

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En la mayoría (58,1%) de los casos, los pacientes escucharon primero sobre la terapia sospechosa en internet, aunque a veces su especialista en ojos mencionaba el tratamiento. El estudio encontró que los pacientes tenían muchas más probabilidades de probar una terapia dudosa si era recomendada por un profesional de la atención ocular.

Los tipos de tratamientos considerados incluían suplementos nutricionales y vitaminas; terapias complementarias y alternativas (como la acupuntura y la homeopatía); terapias regenerativas (como los tratamientos con células madre); y dispositivos electromagnéticos y ungüentos tópicos.

Los pacientes oftalmológicos en Estados Unidos tenían más probabilidades de encontrarse con tratamientos falsos y luego probarlos, en comparación con los pacientes británicos, según la investigación.

Entre quienes decidieron rechazar un tratamiento, la mayoría (80%) citó la falta de pruebas como su principal motivo. Muchos otros dijeron que habían seguido el consejo de un profesional médico para evitar la terapia sospechosa.

Entre quienes recibieron estos tratamientos, un pequeño número dijo experimentar efectos secundarios graves. Estos incluyeron un empeoramiento de la visión y más síntomas relacionados con la visión, así como una peor salud en otros aspectos. Algunos también informaron haber gastado mucho dinero en estos tratamientos fraudulentos.

"Nuestros resultados destacan la importancia de una comunicación clara y basada en la evidencia entre clínicos y pacientes a medida que surgen nuevas terapias y el marketing online continúa expandiéndose por todo el mundo", dijo Jones en un comunicado de prensa de UCL.

Más información

Hay consejos fiables sobre problemas de visión en la Cleveland Clinic.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 24 de septiembre de 2026

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