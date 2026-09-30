Spray nasal alivia el dolor rápidamente en niños tratados en urgencias

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MARTES, 29 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Una rápida rociada en la nariz podría aliviar rápidamente el dolor a los niños heridos atendidos en urgencias, según muestran nuevas investigaciones.

Según los expertos, demasiados pacientes pediátricos de urgencias esperan demasiado tiempo para aliviar el dolor.

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"Casi un tercio de los niños con dolor moderado a severo no reciben un alivio adecuado del dolor en los 15 a 20 minutos recomendados en la guía internacional", señaló el autor principal del estudio, el Dr. Shammi Ramlakhan , del Sheffield Children's Hospital en Inglaterra.

El nuevo spray nasal combina dos medicamentos, sufentanilo y ketamina. Esta combinación alivió el dolor en media hora para la mayoría de los niños lesionados en el estudio, según el equipo de Ramlakhan.

"Los resultados sugieren que ayuda a reducir el dolor de forma rápida y eficaz, sin necesidad de inyección", dijo el Dr. Maša Sorić, jefe del departamento de urgencias del Hospital Universitario Merkur, Zagreb, Croacia.

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Sorić, que no participó en el estudio, señaló que "el tratamiento no causó demasiada somnolencia y los efectos secundarios fueron leves."

Los resultados se presentaron en París el domingo durante el Congreso Europeo de Medicina de Urgencias.

El estudio incluyó a 152 niños y adolescentes menores de 18 años, la mayoría de los cuales habían sido tratados por quemaduras o fracturas/luxaciones de extremidades en urgencias en el Reino Unido y España durante 2024 y 2025.

Todos los niños recibieron el spray nasal combinado, ajustando el número de caladas según su peso individual.

Quince minutos después de recibir el spray, el 54% de los receptores dijo que sentían menos dolor, y eso era cierto para el 88% a los 30 minutos, según el equipo de Ramlakhan.

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Los efectos secundarios eran leves, pero cuando ocurrían incluían náuseas o vómitos, mareos y picor nasal.

Todo esto "son buenas noticias para los niños y sus familias", dijo Ramlakhan en un comunicado de prensa de una reunión. "Esto también ofrece a los médicos una opción sencilla y eficaz para tratar a sus pacientes donde actualmente existen muy pocas opciones."

Sorić afirmó que el spray nasal ofrece a los médicos más opciones de tratamiento.

"Como médicos queremos ofrecer a nuestros pacientes tratamientos efectivos, y eso incluye tratamientos para reducir cualquier dolor que estén sufriendo", afirmó en el comunicado de prensa. "Sin embargo, las opciones de alivio del dolor que actualmente están disponibles para los niños son limitadas, por lo que realmente necesitamos más tratamientos como este en urgencias."

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El estudio fue financiado por la empresa biotecnológica Cessatech. Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Descubre más sobre la ketamina como analgésico en Stanford Medicine.

FUENTE: Congreso Europeo de Medicina de Urgencias, comunicado de prensa, 27 de septiembre de 2026