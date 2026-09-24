Salud

Retiran puré de manzana orgánica por altos niveles de toxina de moho

Healthday Spanish

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MIÉRCOLES, 23 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Wakefern Food Corp. ha retirado tarros de su Wholesome Pantry Organic Organic Apple Puré sin azúcar tras las pruebas federales que detectaron altos niveles de patulina, una toxina producida por el moho.

Los niveles de patulinas superan los límites de seguridad alimentaria y no cumplen con los propios estándares de calidad de la empresa, por lo que no debería comerse compota de manzana, dijo Wakefern. No se han notificado enfermedades.

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El problema surgió durante las pruebas rutinarias realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), según la empresa.

La retirada cubre tarros de plástico de 23 onzas con código UPC 04119005677. Cada tarro retirado tiene una fecha de caducidad del 16 de junio de 2027.

La compota de manzana se vendía en cinco cadenas de supermercados que pertenecen a Wakefern, una cooperativa con sede en Keasbey, Nueva Jersey. Esas cadenas son:

ShopRite Mercado de Ritos de Precios El Tendero Fresco Garaje Gourmet Mercado Fairway

Ningún otro producto Wakefern vendido en esas tiendas forma parte de la retirada, según la empresa.

"Los clientes que compraron el producto retirado pueden devolverlo a la tienda para un reembolso o reemplazo inmediato", declaró Maureen Gillespie, portavoz de Wakefern, en el anuncio.

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Cualquiera que aún conserve la compota de manzana en casa debería consultar la etiqueta y la fecha de caducidad. Los clientes con preguntas pueden llamar al 800-ShopRite (800-746-7748) de 8 a.m. a 6 p.m. De lunes a viernes o de 9 a.m. a 5 p.m. los fines de semana.

La patulina es una micotoxina que se forma cuando ciertos mohos crecen en frutas, cereales o queso, según la FDA. Las manzanas son la fuente más conocida.

Por lo general, los compradores no pueden saber por sí mismos si un alimento contiene micotoxinas, según la agencia.

Las manzanas magulladas o dañadas tienen más probabilidades de portar estos mohos. El riesgo aumenta cuando se utiliza fruta mohosa para fabricar productos de manzana como zumos.

El calor no soluciona el problema. La pasteurización, el tratamiento térmico utilizado para eliminar gérmenes en zumos y muchos otros alimentos, no eliminará la patulina, según la FDA.

Comer o beber productos con demasiada patulina puede causar náuseas y vómitos. La toxina también puede causar daño celular, según la agencia.

La FDA analiza los alimentos para detectar patulina y otras toxinas del moho mediante un programa de monitoreo continuo. La agencia también ha establecido un nivel máximo permitido de patulina en el zumo de manzana y en los productos de zumo de manzana.

Más información

Visita la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para obtener más información sobre las micotoxinas en los alimentos.

FUENTES: Wakefern Food Corp., anuncio de la empresa, 14 de septiembre de 2026; Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 6 de julio de 2026

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