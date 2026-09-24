Los ajustes quiroprácticos del cuello no aumentan el riesgo de problemas arteriales, según un estudio

Guardar

MIÉRCOLES, 23 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Que un quiropráctico te ajuste el cuello no parece aumentar el riesgo de una rotura rara pero grave de la arteria.

Los investigadores analizaron datos de más de 862.000 adultos estadounidenses que buscaron atención para un nuevo episodio de dolor o cefalea en el cuello entre 2010 y 2025.

PUBLICIDAD

Compararon a pacientes que recibieron manipulación espinal del cuello administrada por quiropráctico con aquellos recetados con ibuprofeno.

En 30 días, 31 pacientes del grupo quiropráctico y 58 del grupo de ibuprofeno fueron diagnosticados con una disección de la arteria cervical -- un desgarro en una arteria del cuello que puede provocar un ictus.

Los investigadores no encontraron evidencia de que la manipulación quiropráctica del cuello aumentara el riesgo.

Un autor del estudio dijo que la gente suele preguntarle si el cuidado quiropráctico para el dolor de cuello es seguro.

"Este estudio es una de las mejores pruebas hasta la fecha de que la respuesta a esa pregunta es sí", dijo la coautora Christine Goertz, profesora de cirugía ortopédica en el Instituto de Investigación Clínica de Duke.

PUBLICIDAD

Aun así, los investigadores advierten que los pacientes y los clínicos deben estar atentos a posibles señales de advertencia de una rotura de arteria, incluyendo un dolor de cabeza repentino o inusual, dolor de cuello diferente a los síntomas habituales o neurológicos.

El estudio fue publicado recientemente en la revista Chiropractic & Manual Therapies.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la disección de la arteria cervical.

FUENTE: HealthDay TV, 23 de septiembre de 2026