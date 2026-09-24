Pechos anormalmente grandes relacionados con una variedad de dolores de cabeza y trastornos del dolor

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MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres bien dotadas se enfrentan a problemas mucho peores que encontrar un sujetador que le quede bien, según un nuevo estudio.

Las mujeres con pechos anormalmente agrandados parecen tener mayores probabilidades de sufrir dolores de cabeza, dolor y problemas de sueño, según informaron los investigadores el 22 de septiembre en la revista Headache.

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"Mucha gente piensa que el tejido mamario agrandado es principalmente un problema estético, pero nuestros hallazgos sugieren que podría estar asociado a una gama más amplia de preocupaciones de salud femenina, incluyendo migraña crónica, dolor de cuello y trastornos respiratorios relacionados con el sueño", dijo la investigadora principal , la Dra. Kristyn Pocock, profesora asistente de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, en un comunicado de prensa.

Para este estudio, los investigadores analizaron la salud de casi 350 mujeres diagnosticadas con macromastia, que es el término médico para los pechos excesivamente grandes. Las mujeres fueron tratadas entre 2017 y 2024 en clínicas de cefaleas y neurología afiliadas al Stanford Medical Center en California.

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Las mujeres con macromastia tienen pechos que pesan más de 2,2 libras cada una, según los investigadores en notas de fondo. La macromastia severa puede implicar pechos que pesan más de 3,3 libras cada uno, es decir, más del 3% del peso corporal total de una mujer.

Los síntomas asociados a la macromastia incluyen dolores de cabeza, dolor de cuello y espalda, y molestias en el hombro, según los investigadores. Algunas mujeres buscan una reducción mamaria para aliviar sus síntomas.

Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre cómo la macromastia podría afectar a los dolores de cabeza severos y trastornos del dolor como la migraña, señalaron los investigadores.

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"Al comprender mejor estas relaciones, podemos ayudar a garantizar que las mujeres reciban evaluaciones y cuidados más completos para los síntomas que puedan afectar su vida diaria", dijo Pocock.

Al comparar mujeres con macromastia con un número similar de mujeres sin la condición, los investigadores encontraron que los pechos excesivamente grandes están relacionados con un:

Un 40% más de riesgo de migraña crónica Riesgo duplicado de dolor de cuello Un 50% más de probabilidades de apnea del sueño Más que el doble de riesgo de pinzamiento de los nervios en la columna, también conocido como radiculopatía cervical

"Estos hallazgos plantean preguntas importantes sobre cómo el tejido mamario agrandado puede contribuir a los síntomas dolorosos en las mujeres", dijo Pocock.

Los investigadores también descubrieron que el dolor de cuello era la única condición relacionada con una mayor probabilidad de someterse a una cirugía de reducción mamaria.

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Las mujeres con dolor de cuello tenían más del doble de probabilidades de buscar reducción de pecho, pero las migrañas, los nervios pinzados o la apnea del sueño no aumentaban la probabilidad de que se hicieran la cirugía.

Sin embargo, el estudio no estaba diseñado para explicar exactamente cómo la macromastia podría aumentar el riesgo de estas dolorosas condiciones, señalaron los investigadores.

Podría ser que el tejido mamario pesado ejerza una presión excesiva sobre el sistema esquelético y nervioso, especularon los investigadores. Unos pechos excesivamente grandes también podrían dificultar la respiración durante el sueño al comprimir la pared torácica de una mujer.

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"Se necesita más investigación para determinar si tratar la macromastia podría ayudar a ciertas mujeres a encontrar alivio y mejorar la calidad de vida", dijo Pocock.

Más información

El Hospital Infantil de Boston tiene más información sobre la macromastia.

FUENTES: Wake Forest University, comunicado de prensa, 22 de septiembre de 2026; Headache, 22 de septiembre de 2026