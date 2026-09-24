Las articulaciones de reemplazo podrían afectar al cerebro de una persona, según un estudio

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MIÉRCOLES, 23 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Una prótesis de rodilla o cadera puede ser un salvavidas para alguien con dolor crónico por artritis, pero podría tener un efecto oculto en el cerebro, según un nuevo estudio.

Las partículas de cobalto de la articulación de reemplazo de una persona pueden viajar hasta su cerebro y alojarse allí, según informaron recientemente investigadores en la revista Acta Biomaterialia.

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Las partículas de cobalto no parecían causar ningún deterioro cognitivo entre los pacientes, pero se asociaron con cambios cerebrales relacionados con la enfermedad de Alzheimer, según los investigadores.

También se encontraron partículas de titanio procedentes de articulaciones de reemplazo en cerebros humanos, pero no se relacionaron ni con el deterioro cognitivo ni con la patología del Alzheimer, según los investigadores.

"La artroplastia articular total sigue siendo una de las intervenciones más exitosas y transformadoras en la medicina moderna", dijo el investigador principal Robin Pourzal en un comunicado de prensa.

Sin embargo, los nuevos hallazgos "sugieren que las partículas de desgaste del implante, especialmente en ciertos reemplazos de cadera que implican desgaste acelerado, pueden desplazarse más allá de la articulación y merecer más estudios", afirmó. Pourzal es profesor asociado y director de análisis de materiales para implantes en la Universidad Rush de Chicago.

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Los investigadores señalaron que los materiales más recientes usados en los reemplazos articulares actuales hacen menos probable que estas partículas se desprendan de los dispositivos y acaben en el cerebro.

Estas partículas, llamadas "escombros de desgaste", son causadas por la fricción y el movimiento en la articulación, según los investigadores en notas de fondo. La corrosión también puede hacer que las partículas se separen de la articulación.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de autopsias de 700 personas que donaron sus cerebros para un estudio continuo sobre la memoria y el envejecimiento. Las personas no presentaban demencia cuando entraron en el estudio y se realizaron pruebas cognitivas anuales hasta su fallecimiento.

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El equipo de investigación comparó a 229 personas que se habían sometido a un reemplazo total de cadera, rodilla u hombro con el resto.

"Durante años sabemos que las partículas pueden depositarse en los tejidos que rodean la articulación, pero este es el primer estudio que analiza las partículas depositadas en el cerebro", dijo Pourzal.

Como el cobalto es más probable en las prótesis de cadera, el equipo también consideró a las 146 personas que se hicieron una cadera nueva por separado de las 83 con prótesis de rodilla u hombro.

Los niveles de cobalto en el tejido cerebral fueron aproximadamente un 9% más altos entre las personas que recibieron una prótesis de cadera, y casi un 4% más altos en quienes recibieron una prótesis de rodilla u hombro, según el estudio.

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Además, los cerebros con cargas de cobalto más altas tenían más probabilidades de mostrar signos de Alzheimer y de presentar niveles elevados de proteínas beta amiloides tóxicas, según informaron los investigadores.

"Los implantes tienen una combinación muy específica de metales como el cobalto, y cuando aparecen juntos en una sola partícula del cerebro con la misma composición exacta que el implante, sabemos que no puede provenir de ninguna otra fuente", dijo Pourzal.

Se necesita más investigación para comprender mejor la relación entre las partículas del implante y la salud cerebral, según los investigadores.

Más información

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos tiene más información sobre el reemplazo total de articulaciones.

FUENTES: Rush University, comunicado de prensa, 18 de septiembre de 2026; Acta Biomaterialia, 18 de septiembre de 2026