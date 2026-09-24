Salud

Las vacunas de los niños no tienen por qué ser aterradoras ni dolorosas, argumentan nuevas directrices

Healthday Spanish

Imagen PWLO2B24ARF63B75FYVODG4U5Q
Guardar

MIÉRCOLES, 23 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las vacunas infantiles no tienen por qué ser aterradoras ni dolorosas para los niños, según un conjunto revisado de directrices médicas.

En cambio, un conjunto de pasos sencillos puede ayudar a los niños a recibir sus vacunas protectoras con el mínimo miedo y alboroto, argumentan los investigadores.

PUBLICIDAD

Los resultados se publicaron el 21 de septiembre en el Canadian Medical Association Journal.

Estas incluyen ofrecer distracciones, aplicar anestésicos y utilizar medios más rápidos o menos invasivos para administrar las vacunas, según las directrices.

"El objetivo es que la vacunación sea una experiencia más positiva, reducir el miedo y ayudar a que las personas se sientan más cómodas recibiendo vacunas en el futuro", dijo la investigadora principal Anna Taddio, profesora de la Universidad de Toronto, en un comunicado de prensa.

El "miedo a las agujas" es común, afectando entre el 33% y el 63% de los niños y entre el 14% y el 63% de los adultos, según los investigadores en notas de fondo.

PUBLICIDAD

Este miedo afecta a aproximadamente 1 de cada 10 personas que se niegan a vacunarse o que son reticentes a vacunarse, según los investigadores.

"El miedo y el dolor --conocidos juntos como angustia-- son algunos de los efectos negativos más comunes de las inyecciones de vacuna", dijo Taddio. "Las investigaciones muestran que existen formas efectivas de reducir la angustia, pero estas estrategias aún no están habitualmente integradas en los programas o prácticas de vacunación, aunque las guías clínicas las recomienden."

En una actualización de su directriz de 2015, la Asociación Médica Canadiense ofrece un marco que denomina los "5P" para ayudar a que la vacunación sea menos estresante para las personas. Incluyen:

Proceso -- Educar al paciente sobre el proceso de vacunación y hablar sobre formas de adaptar la experiencia para reducir el estrés Procedimiento -- Utilizar métodos menos invasivos o rápidos como inyecciones rápidas o vacunas nasales, para minimizar el potencial de dolor Físico -- Ofrecer lactancia materna o chupetes a los bebés para proporcionar mayor consuelo antes de las vacunas, o administrar inmunizaciones orales cuando esté disponible Farmacología -- Uso de anestésicos tópicos para todos los pacientes para reducir el dolor de la aguja Psicológico -- Uso de juguetes, cantos, juegos, música, teléfonos u otros métodos para distraer a los pacientes durante la inyección

"La guía proporciona nuevas herramientas basadas en la investigación y estrategias prácticas para ayudar a los líderes de sistemas sanitarios, proveedores de atención sanitaria, personas vacunadas y quienes las apoyan a mejorar la experiencia de vacunación", dijo Taddio.

Estas directrices canadienses se solapan en cierta medida con las de otros países, incluido Estados Unidos, en lo que respecta a la minimización del dolor relacionado con las agujas en niños, según el estudio.

"Desde la pandemia de COVID-19, la confianza en las vacunas ha disminuido y las tasas de vacunación han sido bajas tanto entre adultos como en niños", dijo Taddio. "Esto hace que la guía actualizada sea especialmente oportuna para los proveedores de vacunas y organizaciones que buscan seguir las mejores prácticas para hacer que la vacunación sea una experiencia más positiva para todos."

Más información

El Hospital Infantil de Filadelfia tiene más información sobre cómo tratar el dolor y el miedo a las agujas durante la vacunación.

FUENTES: Nota de prensa de la Asociación Médica Canadiense, 21 de septiembre de 2026; Revista de la Asociación Médica Canadiense, 21 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran puré de manzana orgánica por altos niveles de toxina de moho

Healthday Spanish

Retiran puré de manzana orgánica por altos niveles de toxina de moho

¿Tiene usted la salud suficiente para envejecer en su propio hogar?

Una revisión de las capacidades físicas, cognitivas y sociales permite anticipar qué apoyos y cambios pueden necesitarse para permanecer en una vivienda propia con seguridad

¿Tiene usted la salud suficiente para envejecer en su propio hogar?

"El cuerpo responde a los patrones, no a los picos": la filosofía del médico que cambió urgencias por la longevidad

Eliopoulos fundó Longevity Health tras más de una década en el sistema sanitario convencional. Su meta es que este modelo de prevención personalizada llegue, algún día, a cualquier paciente en Estados Unidos.

"El cuerpo responde a los patrones, no a los picos": la filosofía del médico que cambió urgencias por la longevidad

Miedo a volar: Conrado Estol explicó cómo enfrentar las turbulencias y controlar la ansiedad

En Infobae al Mediodía, el neurólogo repasó datos sobre accidentes fatales, supervivencia, protocolos de cabina y factores que suelen generar inquietud antes y durante un viaje en avión

Miedo a volar: Conrado Estol explicó cómo enfrentar las turbulencias y controlar la ansiedad

La leche materna podría reducir el riesgo de resistencia a los antibióticos en los recién nacidos, sugiere un estudio

Una investigación publicada en Nature Communications reveló que los bebés alimentados de esta manera durante el primer mes presentaron menores niveles de genes bacterianos capaces de sortear esos tratamientos farmacológicos

La leche materna podría reducir el riesgo de resistencia a los antibióticos en los recién nacidos, sugiere un estudio

DEPORTES

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

Argentina suma 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro

TELESHOW

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

Wanda Nara compartió la foto oficial de MasterChef Celebrity a días del estreno: la reacción de los participantes

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

“Se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta ”: Milei ante la crisis que atraviesa Cuba

República Dominicana: Esposa del merenguero Julián Oro Duro le sirvió de comer a dos de sus presuntos asesinos antes del ataque

Nicaragua eleva 15.6% sus exportaciones a USD 5,132 millones en el primer semestre

Presidente panameño José Raúl Mulino llama a la Organización de Naciones Unidas a “retomar el liderazgo”