Ciencia

Un descubrimiento arqueológico podría confirmar los orígenes de París y resolver un debate histórico sobre sus primeros habitantes

El hallazgo de un muro bajo el Hospital Hôtel-Dieu en la Île de la Cité podría zanjar la discusión sobre dónde se levantó Lutecia, el asentamiento galo que antecedió a la capital francesa

Dos hombres con casco de seguridad y chaleco reflectante están agachados junto a una pared de piedras en una excavación
La estructura combina piedra y madera con rastros de fuego que serán analizados por arqueólogos para precisar su antigüedad (AFP)
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Un muro hallado bajo el Hospital Hôtel-Dieu, en la Île de la Cité de París, podría aportar la primera prueba arqueológica de que allí se ubicó Lutecia, el asentamiento galo del que surgió la capital francesa.

El hallazgo reaviva la hipótesis de que el origen de París estuvo en la isla del río Sena, aunque los especialistas aún deben confirmar la función y la fecha exacta de la estructura.

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Un tramo de 20 metros hallado a cuatro metros de profundidad

Esta moneda gala se encuentra entre los hallazgos del yacimiento.
Esta moneda gala se encuentra entre los hallazgos del yacimiento

La muralla apareció durante excavaciones iniciadas en febrero bajo un patio del Hôtel-Dieu, cerca de la catedral de Notre Dame. El tramo recuperado tiene unos 20 metros de longitud, mide aproximadamente un metro de alto y permaneció enterrado a cuatro metros de profundidad.

La construcción combina piedra y madera, una técnica vinculada con las fortificaciones galas. También conserva revestimientos carbonizados, semillas quemadas y restos de madera destruidos por el fuego, elementos que serán analizados para precisar su cronología.

Según el Ministerio de Cultura francés, las pruebas de carbono sobre el material quemado sitúan los vestigios entre el 200 a. C. y el 10 a. C..

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Ese período incluye la batalla de Lutecia, ocurrida en el 52 a. C., cuando las tropas romanas de Tito Labieno combatieron contra los parisios.

La muralla descubierta mide 20 metros de longitud y permaneció oculta a cuatro metros de profundidad cerca de la catedral de Notre-Dame.
La muralla descubierta mide 20 metros de longitud y permaneció oculta a cuatro metros de profundidad cerca de la catedral de Notre-Dame.

Las huellas de fuego remiten al relato de Julio César

Lutecia aparece mencionada en el séptimo libro de La guerra de las Galias, de Julio César, como una ciudad levantada en una isla del Sena y conectada mediante puentes. El relato sostiene que los galos incendiaron el lugar antes de la ofensiva romana, una versión que los arqueólogos ahora contrastan con los rastros encontrados junto al muro.

“Podríamos estar ante uno de los restos más importantes jamás descubiertos para comprender la Lutecia gala”, afirmó la ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, en un comunicado.

La funcionaria pidió prudencia y señaló que todavía resta verificar “su función y su cronología”.

El descubrimiento podría inclinar un debate histórico

Muro bajo de piedras superpuestas sobre suelo de tierra en una excavación subterránea cubierta por vigas de madera de gran tamaño
Los arqueólogos continuarán las investigaciones para determinar si el tramo perteneció a la muralla del oppidum de los parisios.

La Île de la Cité ha sido considerada tradicionalmente como el núcleo de Lutecia y luego del asentamiento romano que ocupó la zona.

Sin embargo, otra hipótesis, respaldada por algunos trabajos arqueológicos, sitúa el centro originario en Nanterre, al oeste de París.

El alcalde parisino, Emmanuel Grégoire, calificó el momento como “vertiginoso” tras visitar la excavación.

Por su parte, Dorothée Chaoui-Derieux, coordinadora de las operaciones arqueológicas de París para el Ministerio de Cultura, recordó que generaciones de investigadores buscaban rastros de presencia gala en la isla.

Los estudios continuarán para determinar si la estructura fue parte de la muralla del oppidum de los parisios y si puede vincularse de manera concluyente con el episodio histórico relatado por César.

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