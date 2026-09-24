“Hay días que los locales no abren caja”: preocupación entre los comerciantes de Flores por la caída del consumo

La actividad comercial en el barrio de Flores registra una baja de ventas que afecta la facturación diaria de los locales

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La actividad comercial de Flores atraviesa una baja de ventas y menor circulación de compradores en locales, galerías y calles cercanas a la avenida Avellaneda. El dueño de una galería comercial de la zona, Diego Nayguz, afirmó que algunos negocios pasan días sin facturar. También señaló dificultades para afrontar alquileres, salarios y servicios.

Nayguz administra una galería con 16 locales en la esquina de Concordia y Bogotá. En diálogo con Infobae Al Amanecer dijo que busca acuerdos con los inquilinos para evitar que abandonen sus espacios.

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Menos ventas y locales con escasa actividad

La caída del consumo afecta a comercios de Flores. El empresario afirmó que varios locales reciben menos compradores y atraviesan jornadas sin ventas, sobre todo en galerías y calles laterales de la avenida Avellaneda.

“Ahora abrís la persiana y no se vende”, afirmó Nayguz. El comerciante comparó la situación con la crisis de 2001, aunque marcó una diferencia entre ambos períodos.

Según explicó, durante la crisis de 2001 los comercios mantenían ventas pese al corralito. En cambio, sostuvo que ahora algunos locales abren sus puertas sin registrar operaciones.

El administrador Diego Nayguz comparó la situación actual con la crisis de 2001 y remarcó la falta de operaciones en los comercios (Captura de video)

Nayguz aclaró que no observa un cierre total de los negocios sobre la avenida Avellaneda. Sí ve carteles de alquiler y venta, junto con una rotación de locales mayor a la habitual.

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El dueño de la galería ubicó las mayores dificultades en calles transversales y pasillos alejados de la avenida. “De la mitad para el fondo es fantasma”, afirmó sobre algunos espacios comerciales.

También describió días con poca actividad dentro de la galería. “Hay días que los locales no abren caja”, sostuvo Nayguz durante la entrevista.

Alquileres, sueldos y facturas de luz

Los comerciantes deben cubrir alquileres, salarios, alimentos y servicios aun cuando las ventas caen, según explicó Nayguz. Esa combinación reduce el margen de los negocios que funcionan en galerías de Flores.

El dueño de la galería indicó que los alquileres de los locales oscilan entre 200 mil y 600 mil pesos mensuales. A ese gasto se suma el sueldo de un empleado, que ubicó cerca de un millón de pesos.

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Nayguz afirmó que la administración absorbe gastos que antes integraban las expensas. Entre ellos, mencionó el servicio eléctrico de la galería.

Las facturas del servicio eléctrico en la galería comercial alcanzan montos de hasta 1,5 millones de pesos mensuales (captura de video)

Según relató, las facturas mensuales de luz van de 700 mil a 1,5 millones de pesos. La galería cuenta con luces LED y utiliza aire acondicionado durante períodos de mucho frío o calor.

El comerciante aseguró que los precios de los alquileres bajaron ante las dificultades de los inquilinos. “Los precios se superacomodaron, bajaron pero tremendamente”, expresó.

También describió problemas para cobrar los alquileres en los plazos habituales. “El alquiler del uno al diez, olvidate. Se cobra como se puede”, afirmó Nayguz.

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El empresario dijo que procura sostener a los comerciantes que alquilan dentro de la galería. Para eso, busca alternativas cuando alguno enfrenta dificultades para pagar o considera retirarse.

Poder adquisitivo y restricciones para los micros

Nayguz atribuyó la baja de ventas a la pérdida de poder adquisitivo de los compradores. También señaló que las restricciones para el ingreso de micros con tours de compra afectan la llegada de clientes a Flores.

“No hay bolsillo, no tenés poder adquisitivo”, afirmó el dueño de la galería. Para Nayguz, la menor capacidad de compra explica la baja de movimiento en los locales físicos.

El comerciante cuestionó la idea de que las ventas por internet expliquen por sí solas la situación. Dijo que los comercios de Flores también tienen canales digitales para vender productos. “Flores es multicanal”, sostuvo Nayguz.

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Los precios de los alquileres de los locales sufrieron reducciones ante las dificultades de cobro en los plazos habituales (captura de video)

Al mismo tiempo afirmó que los locales venden de forma presencial y por internet, pero no atribuyó la menor circulación a ese cambio.

Nayguz también mencionó a las plataformas Shein y Temu entre los factores que influyen en el sector. De todos modos, les asignó un peso menor frente a la falta de poder adquisitivo.

El dueño de la galería señaló otro problema: la llegada de micros con compradores desde La Salada. Según explicó, esos vehículos no pueden ingresar a Flores y deben detenerse en una terminal.

Los compradores deben trasladarse desde esa terminal en taxi o mediante aplicaciones de transporte. Nayguz dijo que algunos conductores rechazan esos viajes porque los pasajeros llevan bultos.

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“La falta de consumo, el poder adquisitivo del consumidor y después el tema de los micros”, enumeró Nayguz. Esos factores, afirmó, condicionan la actividad de los comercios de la zona.

La búsqueda de acuerdos para sostener los locales

La galería que administra Nayguz cuenta con 16 locales. El comerciante afirmó que, hasta el momento, ninguno de los inquilinos dejó el espacio, aunque algunos evaluaron esa posibilidad.

“No se fue nadie”, aseguró. Nayguz explicó que intenta hablar con los locatarios antes de que tomen la decisión de retirar su mercadería.

El empresario relató el caso de una comerciante que preparaba sus productos para dejar el local. Dijo que intervino para conversar con ella y ofrecerle ayuda con el flete.

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“Tratás de que no se vaya nadie”, afirmó Nayguz. También señaló que procura ofrecer facilidades para que los comerciantes puedan ordenar sus pagos.

El dueño de la galería describió preocupación entre los locatarios y sus empleados. Explicó que algunos vendedores cobran un porcentaje de lo que venden, por lo que la falta de operaciones afecta sus ingresos.

“El sueldo se te va en alimento, bebida, pagar servicios”, afirmó Nayguz. Dijo que ese escenario deja menos dinero disponible para indumentaria, salidas, comidas y otros consumos.

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