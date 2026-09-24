De urticaria a infecciones: 7 señales poco comunes del impacto del estrés en el organismo

El estrés prolongado mantiene activada la respuesta de lucha o huida, con liberación de adrenalina y cortisol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El estrés suele reconocerse primero por señales cotidianas: cansancio que persiste aun después de descansar, dificultad para conciliar el sueño, falta de concentración o una sensación sostenida de inquietud. Son manifestaciones frecuentes cuando se acumulan las exigencias laborales, familiares o económicas.

En situaciones puntuales, esta reacción puede preparar al organismo para responder ante un desafío. El problema aparece cuando la tensión se prolonga y el cuerpo permanece demasiado tiempo en estado de alerta, con consecuencias que pueden afectar el bienestar físico y emocional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Cleveland Clinic, cuando es prolongado o mal controlado, puede expresarse a través de síntomas menos conocidos que abarcan la piel, el sistema digestivo, la salud reproductiva y las defensas. La explicación está en la respuesta de lucha o huida.

Según Harvard, ante una amenaza real o percibida, el cerebro activa mecanismos que aumentan la frecuencia cardíaca y la respiración, tensan los músculos y liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol. Cuando la alarma disminuye, el cuerpo suele recuperar su equilibrio. Sin embargo, la activación reiterada puede mantener ese sistema encendido durante períodos extensos.

PUBLICIDAD

La ansiedad, la irritabilidad, los problemas de concentración y los cambios en la alimentación o el sueño pueden indicar estrés fuera de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete efectos poco comunes que el estrés puede producir en el cuerpo

Urticaria, picazón y caída del cabello. Cleveland Clinic indicó que el estrés puede agravar cuadros como el eccema, la rosácea y la psoriasis. También puede asociarse con urticaria, sudoración excesiva, picazón y una mayor caída del cabello. Estas manifestaciones no permiten atribuir por sí solas un problema al estrés, pero forman parte de los efectos vinculados con períodos de tensión sostenida. Cambios en el ciclo menstrual. Las tensiones pueden contribuir a que la menstruación se retrase o no aparezca en un mes, según Cleveland Clinic. La institución sanitaria señala que la ausencia persistente puede relacionarse con un desequilibrio hormonal o con amenorrea secundaria, que es la falta de períodos después de haberlos tenido previamente. Alteraciones intestinales más allá del dolor de estómago. La clínica estadounidense describe que la tensión puede relacionarse con gases, diarrea, estreñimiento y vómitos cuando es intensa. También puede agravar síntomas de trastornos como el síndrome del intestino irritable y el reflujo gastroesofágico. El aparato digestivo puede resentirse cuando se vuelve constante. Rigidez en hombros, cabeza y mandíbula. Estas partes del cuerpo concentran parte de la respuesta muscular a las tensiones. Richard Lang, médico internista de Cleveland Clinic, explicó que esta reacción puede desencadenar cefaleas tensionales, tensión en el cuello y la mandíbula, además de contracturas y espasmos en el cuello y los hombros. También puede contribuir a trastornos de la articulación temporomandibular. Mayor susceptibilidad a infecciones. Lang indicó en el artículo de Cleveland Clinic que el estrés puede debilitar las defensas y aumentar la predisposición a resfriados o gripe. La institución también advierte que puede empeorar afecciones autoinmunes, entre ellas el lupus y la enfermedad inflamatoria intestinal. Cambios en el peso y el metabolismo. La liberación sostenida de cortisol puede afectar el metabolismo. Cuando se vuelve crónico, puede favorecer el aumento de peso, tanto por cambios fisiológicos como por modificaciones en la alimentación, el descanso y la actividad física. Harvard agrega que la hormona puede aumentar el apetito y favorecer el almacenamiento de nutrientes no utilizados como grasa. Dificultad para respirar. Puede acelerar la respiración o generar sensación de falta de aire y, según Mayo Clinic, puede empeorar afecciones respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ante dolor u opresión en el pecho, palpitaciones o falta de aire, Cleveland Clinic recomienda buscar atención médica para descartar una causa grave.

El estrés puede agravar eccema, rosácea y psoriasis, además de asociarse con urticaria, picazón y caída del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas que pueden indicar que el estrés requiere atención

El estrés no se expresa solamente a través de signos físicos. Mayo Clinic enumera síntomas emocionales como ansiedad, irritabilidad, tristeza, sensación de agobio, problemas de memoria y falta de motivación o concentración.

En el comportamiento, puede aparecer un cambio en la forma de comer, menor actividad física, aislamiento social, consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias y arrebatos de ira.

Susan Albers, psiquiatra de Cleveland Clinic, señaló que tener dificultades para asistir al trabajo o registrar cambios en el sueño y el apetito pueden indicar que el nivel de estrés está fuera de control. La persistencia de los síntomas y su interferencia en la rutina son elementos relevantes para distinguir una reacción ocasional de un problema que necesita abordaje.

PUBLICIDAD

El estrés intenso puede causar gases, diarrea, estreñimiento y vómitos, y agravar el síndrome del intestino irritable y el reflujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La British Heart Foundation subraya que el estrés activa hormonas que elevan temporalmente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Sobre la relación con las enfermedades cardiovasculares, la entidad aclara que hace falta más investigación para determinar de qué manera el estrés aumenta el riesgo, aunque existe una asociación entre el estrés laboral o personal y un leve incremento del riesgo de cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular.

Mayo Clinic recomienda consultar a un profesional de atención médica si las medidas para controlar el estrés no reducen los síntomas o si existe duda sobre su origen.

PUBLICIDAD

La institución también indica buscar atención urgente ante dolor en el pecho, especialmente si se suma falta de aire, sudoración, mareos, náuseas o dolor en la mandíbula, la espalda, los hombros o los brazos, ya que podrían ser signos de un ataque cardíaco y no una consecuencia del estrés.