Salud

Cuál es el mejor momento del día para comer fibra y mejorar la digestión y la sensación de saciedad

Los expertos recomiendan ingerir entre 6 y 10 gramos de este nutriente para estabilizar el azúcar en sangre, impulsar la saciedad y nutrir el microbioma en su fase más activa

Un tazón de cerámica con avena, frutos rojos, plátano y semillas junto a una taza de té, un vaso con agua y una cuchara sobre madera.
Un estudio aleatorizado y controlado de 71 días halló que quienes comenzaron el día con alimentos ricos en este nutriente bajaron más de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Quienes empiezan el día con alimentos ricos en fibra dietética pierden un 25% más de peso que quienes optan por un desayuno alto en proteínas, según un ensayo clínico controlado y aleatorio publicado en el British Journal of Nutrition.

El estudio, de 71 días de duración, también registró un aumento de bacterias intestinales beneficiosas en ese grupo, asociadas a menor inflamación y mejor salud digestiva.

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La investigación se sumó al debate científico sobre si el momento del consumo incide en los efectos de este nutriente. Un análisis de 48 ensayos clínicos publicado en 2025 apuntaba en esa dirección: los cereales de avena y centeno mostraron un impacto marcado en la saciedad, y quienes los incluían de forma regular en su dieta reducían la ingesta calórica total a lo largo del día.

El desayuno con fibra regula el azúcar en sangre y sostiene la energía durante la jornada

Infografía con diagramas del sistema digestivo, platos con alimentos, cuencos de cereal, frutas y textos informativos.
Una infografía de Infobae explica las razones fisiológicas y las cantidades recomendadas para consumir fibra en el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo no procesa la fibra de manera distinta según la hora, pero sí existen condiciones fisiológicas que hacen de la mañana el período más favorable. La motilidad intestinal, la actividad enzimática y la señalización hormonal metabólica son más robustas temprano en el día y disminuyen de forma natural a medida que transcurren las horas hacia la tarde y la noche.

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Ingerido en el desayuno, este nutriente ralentiza la digestión, sostiene la saciedad y alimenta el microbioma intestinal durante su fase más activa. A eso se suma que la sensibilidad a la insulina es más alta en las primeras horas, lo que ayuda a prevenir los picos de glucosa que suelen seguir a una comida de bajo aporte en fibra.

Sandra Zhang, dietista registrada del Centro de Nutrición Frances Stern del Centro Médico Tufts —con sede en Boston, Estados Unidos—, precisó que la forma en que se come por la mañana condiciona el apetito, los niveles de energía y el tránsito intestinal durante el resto de la jornada, según recogió Verywell Health.

Distribuir la ingesta en varias comidas evita molestias digestivas sin resignar beneficios

Tostada integral con aguacate, espinaca y huevo poché con yema líquida, semillas de chía y lino, aceite de oliva, bayas y café.
Especialistas señalan que, al inicio del día, la sensibilidad a la insulina y la señalización hormonal son más altas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las ventajas de priorizar este componente en el desayuno, los especialistas advierten que incorporar grandes cantidades de golpe puede generar distensión abdominal y malestar gastrointestinal. La recomendación es dividir los 25 a 30 gramos diarios en porciones de 7 a 10 gramos repartidas entre las comidas principales, una estrategia que preserva los beneficios para la salud intestinal y cardíaca sin generar trastornos digestivos.

Para completar la cuota diaria fuera del desayuno, los expertos sugieren destinar la mitad del plato a frutas o verduras, reemplazar arroz blanco y pasta refinada por versiones integrales e incorporar legumbres —porotos, lentejas o garbanzos— en lugar de proteínas animales al menos algunas veces por semana.

Los expertos fijan entre 6 y 10 gramos como meta para el primer alimento del día

Manos de persona mayor sostienen vaso de leche. Una bandeja blanca contiene pan tostado con mermelada, naranja pelada, tazón con avena y frutos rojos.
La meta diaria ronda los 25 gramos en mujeres y 38 en hombres; dietistas sugieren que el primer alimento aporte una porción moderada con granos enteros, frutas o verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingesta diaria recomendada es de 25 gramos para las mujeres y 38 gramos para los hombres, equivalente a unos 14 gramos por cada 1.000 calorías consumidas. Para el desayuno, los especialistas aconsejan apuntar a entre 6 y 10 gramos, una meta alcanzable con granos enteros, frutas y verduras sin cambios drásticos en la dieta.

Entre los alimentos con mayor respaldo científico figuran la avena, los cereales de centeno, las semillas de chía y de lino molido, las frutas de estación y el pan integral. Agregar una cucharada de chía o lino a cualquier preparación eleva de forma notable el aporte diario, mientras que sustituir el pan blanco por su versión integral representa una diferencia concreta, accesible y sin necesidad de reorganizar el menú completo.

Más allá del horario, los especialistas coinciden en que lo determinante es la presencia constante de este nutriente en la dieta, todos los días.

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