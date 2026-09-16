Historias

Tiene 14 años, tarda 5 horas en curar sus heridas y un jubilado caminó 161 kilómetros para visibilizar su enfermedad: Poppy y su lucha contra la piel de mariposa

La adolescente convive a diario con las exigencias de la epidermólisis bullosa, mientras la decisión de Mike Patrick de recorrer esa distancia impulsó una nueva mirada sobre una patología que Kate, madre de la joven, describió como muy poco conocida

Una niña con anteojos y marcas en la frente permanece sentada en un sofá claro dentro de un estudio de televisión
Poppy convive con epidermólisis bullosa, una enfermedad poco frecuente que vuelve la piel extremadamente frágil y puede causar ampollas y heridas en situaciones cotidianas (YouTube/@gmb)
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A los 14 años, Poppy convive con epidermólisis bullosa, una enfermedad poco frecuente que también es conocida popularmente como piel de mariposa, que vuelve la piel extremadamente frágil y puede causar ampollas y heridas en situaciones cotidianas, como un simple roce. Su rutina demanda varias horas de cuidado, porque moverse, calzarse o atravesar un día de calor puede generar heridas y fuertes dolencias.

La historia de la adolescente de Surrey ganó visibilidad por la decisión de Mike Patrick, de 86 años, de caminar 161 kilómetros para reunir fondos para Cure EB, una organización dedicada a la investigación y al acompañamiento de las personas afectadas. La iniciativa comenzó después de que Patrick conociera al abuelo de Poppy durante un viaje de esquí y supiera de la condición de la joven.

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El encuentro entre Poppy, su madre Kate y Patrick puso en primer plano una enfermedad poco frecuente. Según publicó People, la mujer se conmovió al saber que una persona desconocida había decidido apoyar una causa ligada a la vida de su hija.

Epidermolisis bullosa piel sensible piel de cristal
Las curaciones diarias de Poppy por la epidermólisis bullosa duran entre tres y cinco horas y forman parte de una rutina que también incluye el uso de silla de ruedas

Kate explicó que las heridas de Poppy requieren curaciones diarias que pueden durar entre tres y cinco horas. La adolescente también usa silla de ruedas. Detrás de esos cuidados hay una condición genética que altera la unión entre las capas de la piel y puede presentarse con distinta intensidad.

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Las curaciones diarias marcan la rutina de Poppy

La experiencia de Poppy muestra cómo la epidermólisis bullosa puede modificar actividades habituales. A la enfermedad se la conoce a veces como piel de mariposa por la fragilidad que provoca. Sin embargo, esa denominación no refleja por completo la variedad de síntomas ni el tiempo que puede requerir su atención.

La Asociación Estadounidense de Dermatología indicó que las personas con esta enfermedad no cuentan con proteínas suficientes para mantener unidas las capas de la piel. Por eso, esas capas pueden desplazarse ante un roce y generar la fricción que causa las ampollas.

Una niña con anteojos y marcas en la frente permanece sentada en un sofá claro dentro de un estudio de televisión
Mike Patrick, de 86 años, caminó 161 kilómetros para reunir fondos para Cure EB y dar visibilidad a la epidermólisis bullosa que afecta a Poppy (YouTube/@gmb)

La entidad señaló que la facilidad con que aparecen las lesiones depende del tipo de epidermólisis bullosa. En algunos casos, el problema se concentra en zonas específicas. En otros, puede afectar la boca, la garganta o el recto, donde los tejidos también necesitan esas proteínas para mantenerse unidos.

La Asociación Estadounidense de Dermatología informó que la epidermólisis bullosa no se contagia. Excepto una variante llamada epidermólisis bullosa adquirida, todas se relacionan con cambios en los genes. En esa forma, el sistema inmunitario ataca por error las proteínas que mantienen unidas las capas de la piel.

La enfermedad suele hacerse visible desde los primeros años

La epidermólisis bullosa suele manifestarse en la infancia. Según la Asociación Estadounidense de Dermatología, la fragilidad de la piel y las ampollas pueden observarse al nacer o poco después. En los cuadros leves, las lesiones pueden aparecer cuando un niño comienza a gatear.

Un hombre con chaqueta oscura y una niña con gafas y camiseta blanca sentados juntos en un sofá en un plató de televisión
La epidermólisis bullosa altera la unión entre las capas de la piel porque las personas afectadas no cuentan con proteínas suficientes para mantenerlas unidas (YouTube/@gmb)

La Clínica Mayo describió esta condición como poco frecuente y asociada a una piel frágil, con ampollas que pueden surgir por golpes menores, calor, roce o rascado. En sus formas más graves, las lesiones también pueden alcanzar zonas internas, como la boca o el estómago.

Las curaciones de Poppy reflejan el cuidado continuo que puede demandar la enfermedad. La Clínica Mayo indicó que no existe una cura y que el tratamiento busca atender las lesiones y reducir la aparición de nuevas ampollas.

Los síntomas pueden incluir lesiones en la piel, alteraciones en las uñas, problemas en la boca, la garganta y los dientes, además de dolor o picazón.

Epidermolisis bullosa piel sensible piel de cristal
La Asociación Estadounidense de Dermatología informó que la epidermólisis bullosa no se contagia y que, salvo la variante adquirida, se relaciona con cambios en los genes

La Asociación Estadounidense de Dermatología estimó que entre 25.000 y 50.000 personas en Estados Unidos tienen esta condición, que en gran parte de los casos se asocia a factores genéticos.

El cuidado apunta a evitar heridas y complicaciones

La Clínica Mayo señaló que el abordaje busca controlar las lesiones, prevenir nuevas ampollas e identificar complicaciones a tiempo.

Entre los riesgos figuran las infecciones, la sepsis, una infección grave que puede extenderse por el cuerpo, las dificultades nutricionales y los problemas en dedos, articulaciones o piel.

Las ampollas en la boca o la garganta pueden dificultar la alimentación y la deglución. Según la Clínica Mayo, esa situación puede causar desnutrición, anemia y un crecimiento más lento en niños. Las heridas y cicatrices repetidas también pueden unir los dedos o restringir la movilidad en los cuadros más graves.

Un niño sentado mientras un adulto envuelve su brazo con una gasa junto a una mesa con cremas y tijeras.
El cuidado de la epidermólisis bullosa apunta a prevenir infecciones, sepsis, dificultades nutricionales y problemas de movilidad con supervisión de profesionales de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomendó que el cuidado esté indicado y supervisado por profesionales de salud. Entre las medidas mencionadas figuran la higiene de manos, la limpieza diaria de la piel, el uso de apósitos adecuados y la atención ante posibles signos de infección.

En el caso de Poppy, esa atención es parte de todos los días. Las curaciones, el uso de silla de ruedas y el acompañamiento de su familia dan cuenta de una rutina sostenida. La caminata de Patrick reunió fondos para Cure EB y amplió la visibilidad de una enfermedad poco frecuente.

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