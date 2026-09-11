Salud

Hinchazón en pies y tobillos: guía para saber cuándo preocuparse

El malestar suele relacionarse con situaciones cotidianas, aunque a veces requiere otra atención. Qué síntomas tener en cuenta para acudir a una urgencia médica

Dibujo de un hombre en un sillón con los pies hinchados sobre cojines y una taza de té en la mano.
Los pies hinchados pueden deberse al cansancio, el calor o muchas horas en la misma posición, pero también pueden indicar edema o enfermedades que requieren evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La hinchazón de los pies y los tobillos puede aparecer después de muchas horas sentado o de pie, por el calor o tras un viaje largo. La decisión de aliviarla en casa o consultar depende de cómo empezó, de si existe una causa identificable y de los síntomas que la acompañan.

La acumulación de líquido en los tejidos recibe el nombre de edema. El Servicio Nacional de Salud británico, conocido como NHS, señala que puede asociarse con la falta de movimiento durante muchas horas, el consumo excesivo de sal, el embarazo o algunos medicamentos. También puede relacionarse con problemas en las venas, los riñones, el hígado o el corazón. Por eso, además del tamaño de la zona afectada, conviene observar si mejora con el descanso, cuánto tiempo dura y si se presenta en ambos pies o en uno solo.

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Cuándo aliviarla en casa

Si la molestia apareció después de un viaje, de muchas horas sin moverse o de estar de pie y no hay señales de alarma, pueden probarse medidas sencillas durante poco tiempo. MedlinePlus recomienda una serie de acciones tras estos eventos, pero también advierte que conviene hacer pausas durante los viajes y evitar la ropa, las medias o el calzado que aprieten demasiado.

Pasos para aliviarla

1. Elevar las piernas al descansar. Al sentarse o acostarse, se pueden apoyar los pies y las pantorrillas sobre almohadas o un apoyo firme. El objetivo es mantener las piernas elevadas para facilitar el retorno de la sangre al corazón. Esta medida sirve ante una molestia leve, pero no reemplaza la consulta si el volumen sigue aumentando.

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Pies con calcetines grises apoyados sobre un piso de madera junto a un par de zapatillas azules de casa.
El edema en tobillos, pies y piernas consiste en una acumulación de líquido en los tejidos y puede vincularse con el embarazo, el exceso de sal, ciertos medicamentos o problemas en el corazón, los riñones o el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cortar los períodos de inmovilidad. Después de un viaje largo, una jornada frente a la computadora o varias horas de pie, conviene caminar unos minutos. Cuando no sea posible levantarse, flexionar y estirar los tobillos, además de mover los dedos de los pies, ayuda a activar los músculos de las piernas.

3. Revisar la ropa y el calzado. Las medias con elástico muy ajustado, los pantalones que comprimen las piernas y los zapatos estrechos pueden aumentar la molestia. Elegir prendas cómodas y calzado que no presione los pies evita una compresión innecesaria.

4. Moderar la sal. El exceso de sal puede favorecer la retención de líquidos en algunas personas. Mientras se observa si la molestia cede, es razonable limitar los alimentos muy salados y evitar agregar sal de forma automática a las comidas.

5. Observar la evolución. Vale la pena comprobar si la hinchazón baja después de descansar y moverse, si vuelve con frecuencia o si se extiende. Ese seguimiento permite distinguir un episodio vinculado con una situación puntual de un cuadro que necesita evaluación médica.

Estas recomendaciones buscan favorecer la circulación en las piernas y reducir la acumulación de líquido. No reemplazan una evaluación si el problema persiste o empeora. Tampoco se deben suspender medicamentos por cuenta propia, aun cuando se sospeche que pueden estar vinculados con el aumento de volumen: esa decisión corresponde a un profesional de la salud.

La hinchazón en pies y tobillos puede aliviarse en cuadros leves si se elevan las piernas, se camina, se mueven los tobillos y se reduce el consumo de sal (Freepik)
La hinchazón en pies y tobillos puede aliviarse en cuadros leves si se elevan las piernas, se camina, se mueven los tobillos y se reduce el consumo de sal (Freepik)

Las medias de compresión pueden ser útiles en algunas personas con insuficiencia venosa, un problema que dificulta el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón. Sin embargo, no son adecuadas en todos los casos. Una revisión clínica sobre edema periférico advierte que, antes de indicarlas, es necesario comprobar que el flujo de sangre por las arterias sea adecuado.

Cuándo consultar sin demora

Conviene buscar atención médica con rapidez si el aumento de volumen aparece de forma repentina y sin explicación, afecta una sola pierna, provoca dolor o aumenta con el paso de los días. También requiere evaluación si la piel se vuelve roja, caliente, pálida o azulada.

La Mayo Clinic incluye entre las posibles causas la trombosis venosa profunda, un coágulo que se forma en una vena profunda de la pierna, además de lesiones, infecciones y problemas de circulación.

Hay síntomas que requieren atención de emergencia: falta de aire, dolor u opresión en el pecho, desmayo, confusión, latidos fuertes o irregulares, o tos con sangre. Según el NHS, esa combinación puede indicar que un coágulo llegó a los pulmones y exige atención hospitalaria inmediata.

La hinchazón de pies y tobillos puede vigilarse en casa cuando es leve, tiene una causa reconocible y comienza a bajar con medidas básicas. Si no mejora después de unos días, reaparece, se intensifica o se suma a otros síntomas, corresponde consultar para conocer su causa.

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