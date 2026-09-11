Salud

Las nueces, aliadas clave de la salud cerebral: cuántas recomiendan comer por día, según expertos

Cuatro nutricionistas explican los mecanismos detrás de un fruto seco cuyo perfil de omega-3, antioxidantes y polifenoles estabiliza la glucemia, reduce la inflamación y lo vincula con la prevención del Alzheimer

Una mano abierta contiene un grupo de nueces peladas en su palma
Las nueces pueden proteger la salud cerebral a lo largo del tiempo cuando se incorporan de forma constante a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las nueces tienen un perfil nutricional que puede proteger la salud cerebral a lo largo del tiempo, según un grupo de nutricionistas citados por Parade. La clave no está en comerlas de manera esporádica, sino en incorporarlas de forma constante a la dieta.

A diferencia de otros frutos secos, las nueces son especialmente ricas en ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal que influye directamente en la estructura y el funcionamiento del cerebro. “Más de la mitad del cerebro está compuesto de grasa, y los ácidos grasos omega-3 son componentes fundamentales de las membranas neuronales”, explicó la nutricionista y dietista Cristina Caro. Esas membranas necesitan mantenerse flexibles para que las señales se transmitan de una célula cerebral a otra con eficiencia.

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Aunque los omega-3 presentes en las nueces se asocian con mejoras en la memoria, el aprendizaje, el estado de ánimo y la función cognitiva en general, los especialistas advierten que el ALA no es idéntico al DHA, el omega-3 que se encuentra en el pescado.

“El cuerpo puede convertir algo de ALA en EPA y DHA, pero esa conversión es limitada”, señaló el nutricionista y dietista certificado Eric Finley. Por eso, una dieta que incluya diversas fuentes de omega-3 resulta más completa que depender únicamente de las nueces.

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Manos sosteniendo nueces enteras y sin cáscara, sobre las cuales flota el dibujo lineal e iluminado de un cerebro humano
Las nueces aportan ácido alfa-linolénico, un omega-3 vegetal que influye en la estructura y el funcionamiento del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueces: protección metabólica y antioxidante cerebral

Las nueces, al combinar proteína, fibra y grasa saludable, contribuyen a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, un factor que incide directamente en la salud cerebral. La ciencia ha documentado que las fluctuaciones en la glucemia alteran vías metabólicas críticas en el cerebro y deterioran la memoria, la atención y las funciones ejecutivas.

Una revisión científica publicada en 2025 en Food Science & Nutrition encontró que los alimentos de bajo índice glucémico se asocian con períodos de atención más prolongados.

A ese efecto metabólico se suma la acción de sus compuestos antioxidantes. Las nueces contienen polifenoles, vitamina E y melatonina, con propiedades antiinflamatorias que protegen las células cerebrales del daño oxidativo. La nutricionista y dietista Sydney Lappe destacó que los polifenoles regulan la inflamación y refuerzan los mecanismos de defensa del cerebro frente al estrés oxidativo.

Por su parte, la nutricionista y dietista senior Kelsey Rosenbaum agregó que este efecto protector tiene implicancias directas en la prevención del deterioro cognitivo: los antioxidantes ayudan a reducir la acumulación de placas en el cerebro vinculadas con el Alzheimer. “En ese sentido, los antioxidantes forman parte del sistema de defensa del cerebro, contribuyendo a proteger el entorno en el que deben funcionar nuestras células cerebrales”, sostuvo.

Manos de una persona sosteniendo un tazón blanco repleto de nueces peladas sobre una mesa de madera
Los polifenoles, la vitamina E y la melatonina de las nueces protegen las células cerebrales del daño oxidativo y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo regular: la clave para beneficiar al cerebro

Los beneficios cognitivos de las nueces son principalmente de largo plazo, pero un estudio de 2025 publicado en Food & Function aportó evidencia de efectos más inmediatos: los adultos jóvenes que consumieron un desayuno rico en nueces respondieron con mayor velocidad en tareas de atención y toma de decisiones. Los resultados sobre la memoria a corto plazo, sin embargo, no fueron determinantes.

“No esperaría que alguien coma un puñado de nueces y de repente se sienta más concentrado esa tarde. Los posibles beneficios tienen más que ver con lo que ocurre cuando se consumen de manera constante a lo largo del tiempo”, precisó Finley. Caro coincidió: la inversión en la salud cerebral que representan las nueces se acumula con el hábito, no con el consumo puntual.

Siete nueces enteras al día: porción recomendada

Finley precisó que una porción estándar equivale a siete nueces enteras, o 14 mitades. Esa cantidad aporta una dosis considerable de grasas saludables, ALA inclusive, junto con proteína y fibra. Rosenbaum señaló que esa porción se alinea con la dieta MIND, un plan alimentario diseñado específicamente para reducir el riesgo de demencia.

Dado que las nueces son densas en calorías, los especialistas recomiendan no exceder la porción y, en cambio, combinarlas con otros alimentos ricos en antioxidantes, como frutos rojos y chocolate amargo. Aun así, la constancia, subrayaron los cuatro, pesa más que cualquier exceso ocasional: ningún alimento por sí solo determina cómo envejece el cerebro, pero sumar las nueces de manera regular al menú diario eleva el valor nutricional de cualquier comida.

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